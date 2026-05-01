Megrázó felvétel: brutális támadás ért egy apácát Izraelben (VIDEÓ)

Fényes nappal, a nyílt utcán.
Fényes nappal, a nyílt utcán támadt egy francia apácára egy zsidó férfi a jeruzsálemi Sion-hegyen április 28-án, kedden – írja a HVG a la Repubblica nyomán.
A biztonsági kamerás felvételeken a gyanútlan apáca egyedül sétál, amikor egy férfi hirtelen hátulról felé rohan, és teljes erőből meglöki.
Az elkövető ezután sarkon fordul, majd visszamegy és megrugdossa a földön tehetetlenül fekvő, megsebesült nőt.
Végül egy járókelő siet az apáca segítségére, akivel a támadó szintén lökdösődni kezd. A támadás során a nő a fején is megsérült.
Az izraeli külügyminisztérium elítélő nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 36 éves támadót letartóztatták. „Ez a szégyenletes cselekmény közvetlen ellentétben áll a tisztelet, együttélés és vallásszabadság értékeivel, amelyekre Izrael épül” – írták.
A támadás a Sion-hegyen található Cenákulum előtt történt: a keresztény hagyomány szerint ezen a helyen fogyasztotta el Jézus Krisztus az utolsó vacsorát apostolaival – írja a The Sun.
Fotó: képernyőkép/X