Influenszer, püspök és reklámszakember: újabb oroszok ellen hozott szankciókat az Európai Unió Tanácsa (VIDEÓ)

Kiakadtak a lengyelek: náci kollaboránsokról nevezett el katonai egységet Zelenszkij
Egy kommandó alakulat viseli ezentúl az egyik nacionalista szervezet nevét, amelynek tagjai több mint 100 ezer civil meggyilkolásáért feleltek.
Ezúttal sem viccelnek Brüsszelben.
Az Európai Unió Tanácsa újabb 34 természetes és 47 jogi személyt vett fel az Európai Unió szankciós listájára. Az Európai Unió szerint a most szankcionált személyek közül többen is „orosz dezinformációt” terjesztenek – írja az Euronews.
A szankcionált személyek között van Alexandra Jost orosz-amerikai influenszer, aki a Sasha Meets Russia nevű oldalán oszt meg tartalmakat Oroszországról, orosz hagyományokról és kultúráról, valamint utazásairól.
Az Euronews szerint Jost elsőre ártalmatlannak tűnik, de valójában „orosz propagandát” terjeszt az interneten. Korábban olyan kijelentéseket tett, mint hogy a Krím Oroszországhoz tartozik, valamint a harcokat „különleges katonai műveletnek” nevezte. A háború kezdetének negyedik évfordulóján Jost az X-en a következőket írta:
Négy évvel később világossá vált számomra, hogy ez a konfliktus már nem csak Oroszország vs. Ukrajna. Ez a Jó vs. Gonosz. Erkölcs vs. Degeneráció. Ez egy háború mind fizikai, mind spirituális fronton.”
Több posztjában azt is állította, hogy Ukrajna diktatúra. Jost Instagram- és YouTube-csatornáit 2025 márciusában leállították, hogy ne tudja tovább terjeszteni az üzeneteit, az X-en ugyanakkor elérhető az oldala, ahol reagált is a szankcionálásának a hírére.
Azt írta, ha a Kaja Kallas és az Európai Unió szankciókat vezet be ellene, akkor biztos abban, hogy a helyes irányba halad.
Alexandra Jost mellett felkerült a szankciós listára Maria Dudko, a „Limitless” (Bezgranicsnije) nevű orosz PR-cég igazgatója is. Az EU szerint Dudko a háttérben dolgozik: „nyugati influenszereket irányít, akik nyíltan visszhangozzák a Kreml narratíváit”.
Szankcionálták Georgij Sevkunovot is, akit Putyin „személyes gyóntatójaként” emlegetnek. Az Orosz Ortodox Egyház püspöke Tikhon Sevkunov néven ismert. A Tanács szerint Sevkunov rendszeresen terjeszt oroszbarát dezinformációt, többek között azt állítva, hogy Ukrajnában jelen van a nácizmus.
Nyitókép forrása: X / Sasha Meets Russia
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Egy kommandó alakulat viseli ezentúl az egyik nacionalista szervezet nevét, amelynek tagjai több mint 100 ezer civil meggyilkolásáért feleltek.
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