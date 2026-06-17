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európai unió tanácsa sasha meets russia európai unió influenszer

Influenszer, püspök és reklámszakember: újabb oroszok ellen hozott szankciókat az Európai Unió Tanácsa (VIDEÓ)

2026. június 17. 21:06

Ezúttal sem viccelnek Brüsszelben.

2026. június 17. 21:06
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Az Európai Unió Tanácsa újabb 34 természetes és 47 jogi személyt vett fel az Európai Unió szankciós listájára. Az Európai Unió szerint a most szankcionált személyek közül többen is „orosz dezinformációt” terjesztenek – írja az Euronews.

A szankcionált személyek között van Alexandra Jost orosz-amerikai influenszer, aki a Sasha Meets Russia nevű oldalán oszt meg tartalmakat Oroszországról, orosz hagyományokról és kultúráról, valamint utazásairól.

Az Euronews szerint Jost elsőre ártalmatlannak tűnik, de valójában „orosz propagandát” terjeszt az interneten. Korábban olyan kijelentéseket tett, mint hogy a Krím Oroszországhoz tartozik, valamint a harcokat „különleges katonai műveletnek” nevezte. A háború kezdetének negyedik évfordulóján Jost az X-en a következőket írta:

Négy évvel később világossá vált számomra, hogy ez a konfliktus már nem csak Oroszország vs. Ukrajna. Ez a Jó vs. Gonosz. Erkölcs vs. Degeneráció. Ez egy háború mind fizikai, mind spirituális fronton.”

Több posztjában azt is állította, hogy Ukrajna diktatúra. Jost Instagram- és YouTube-csatornáit 2025 márciusában leállították, hogy ne tudja tovább terjeszteni az üzeneteit, az X-en ugyanakkor elérhető az oldala, ahol reagált is a szankcionálásának a hírére.

Azt írta, ha a Kaja Kallas és az Európai Unió szankciókat vezet be ellene, akkor biztos abban, hogy a helyes irányba halad. 

Alexandra Jost mellett felkerült a szankciós listára Maria Dudko, a „Limitless” (Bezgranicsnije) nevű orosz PR-cég igazgatója is. Az EU szerint Dudko a háttérben dolgozik: „nyugati influenszereket irányít, akik nyíltan visszhangozzák a Kreml narratíváit”.

Szankcionálták Georgij Sevkunovot is, akit Putyin „személyes gyóntatójaként” emlegetnek. Az Orosz Ortodox Egyház püspöke Tikhon Sevkunov néven ismert. A Tanács szerint Sevkunov rendszeresen terjeszt oroszbarát dezinformációt, többek között azt állítva, hogy Ukrajnában jelen van a nácizmus.

Nyitókép forrása: X / Sasha Meets Russia

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
dupree
2026. június 17. 22:03
Minél jobban tiltják annál inkább érdekel az orosz kultúra és világ.
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 17. 21:40
Egy kvótapolitikus nő szíve szerint szankcionálna minden olyan nőt, aki nála jobban néz ki. És persze mindenki mást, aki okosabb nála. Vagyis a népesség nagy részét.
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2
0
billysparks
2026. június 17. 21:39
Ugyan nincs különösebb bajom az orosz emberekkel, de nem nevezném őket kedvenc népemnek, mindazonáltal egészen világos, hogy nem csak Magyarország és Európa elemi érdeke a totális orosz győzelem, hanem az ukrán népé is. Ha az oroszok olyan gonoszok lennének, amilyennek a libsik és a kommunista Európai Unió lefesti őket - nem azok - akkor is sokkal jobb bánásmódban lenne részük, vagyis jobb lenne az életük, mint a magát ukránnak mondó zsidó politikai terrorista ( uniós zsoldos) vezetés alatt önálló Ukrajnaként.
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1
0
billysparks
2026. június 17. 21:34
"Négy évvel később világossá vált számomra, hogy ez a konfliktus már nem csak Oroszország vs. Ukrajna. Ez a Jó vs. Gonosz. Erkölcs vs. Degeneráció. Ez egy háború mind fizikai, mind spirituális fronton." Ez a háború metafizikája. Oroszország és Ukrajna háborúját közömbösen figyelem, hiszen rühellem a szlávokat. Viszont nem kerülhető meg, hogy ki védi az európai kultúrát, ki erkölcsileg alacsonyabb fokú ( LMBTQP imádat, másságkultusz, migránsnyalás) ebben a konfliktusban. A kultúra szellemi értékek, társadalmilag elfogadott viselkedési normák és szokások , művészetek összessége. Milyen értéket képvisel a liberális birodalom Nem kérdés, hogy egy kultúrember, késsel - villával enni tudó ember, egy könyveket olvasó ember nem támogatja - természetesen képletesen - Ukrajnát és az őt támogató liberális diktatúrát ( EU). Nehéz A. jost szavait cáfolni egy értelmes embernek. A libsiknek megy, hiszen egyrészről nem értelmesek, másrészről próbálják a valóságot hajlítani a fejükben létező világhoz.
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