Influenszer, püspök és reklámszakember: újabb oroszok ellen hozott szankciókat az Európai Unió Tanácsa (VIDEÓ)

Az Európai Unió Tanácsa újabb 34 természetes és 47 jogi személyt vett fel az Európai Unió szankciós listájára. Az Európai Unió szerint a most szankcionált személyek közül többen is „orosz dezinformációt” terjesztenek – írja az Euronews.

A szankcionált személyek között van Alexandra Jost orosz-amerikai influenszer, aki a Sasha Meets Russia nevű oldalán oszt meg tartalmakat Oroszországról, orosz hagyományokról és kultúráról, valamint utazásairól.