Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva szlovjanszk donyeck ukrajna oroszország

Hiába az ukrán drónsikerek, a Donbászban nyomulnak előre az oroszok

2026. június 22. 15:56

Bár az ukrán vezetés kommunikációja a sikerekről szól, a Donbászban menekülő tömegek ennek éppen az ellenkezőjét élik át.

2026. június 22. 15:56
null

A New York Times tudósítója a régióba látogatott, ahol azt tapasztalta, hogy több ezer ukrán civil, akik az utolsókig kitartottak a front közelében, most menekülni kezdtek a régióból. 

Szlovjanszk városára áprilisban Oroszország egy nagy erejű, közel 1400 kilós bombát dobott le a város közepére, szinte egy egész háztömböt elpusztítva. Ez rossz előjel volt Szlovjanszk és a Donyeck régió többi része számára, amely a Kreml legkívánatosabb zsákmánya. Az ukrán erők évek óta hatalmas áldozatok árán erősítik és védik ezt a stratégiai területet, amely most olyan támadás alatt áll, amitől a lakosok attól tartanak, hogy ez a vég kezdete.

A lap szerint a donyecki front kijózanító fejlemény Ukrajna számára abban a pillanatban, amikor egyébként lendületet kapott a hosszú hatótávolságú csapásokból álló hadjárat.

Oroszország továbbra is túlerőben van és nagyobb tűzereje van. A régióban évek óta dúló kimerítő háború után erői a „erődövezet” városaira – Szlovjanszkra, Kramatorszkra, Druzszkivkára és Kosztjantivkára – koncentrálódtak, amelyek Donyeck megye mintegy 20 százalékát teszik ki, amelyet Ukrajna még mindig ellenőrzése alatt tart.

Az orosz csapatok behatoltak Kostiantynivkába. Druzhkivka romhalmaz lett. Így Szlovjanszk és Kramatorszk maradtak Ukrajna utolsó igazi erődítményei Donyeckben.

A két várost egyelőre biztosan tartják az ukránok.  Moszkva erői azonban elég közel jutottak ahhoz, hogy egyre nagyobb számú siklóbombával és robbanó drónokkal támadják őket. Több ezer civil menekült el, mivel az élet ott egyre elviselhetetlenebbé vált.

Az, hogy Oroszország nagyerejű bombát vetett be Szlovjanszkban, aggodalmakat keltett, hogy egyre brutálisabb taktikákhoz fog folyamodni. 

Moszkva már korábban is használt ilyen fegyvereket más ukrán városok lerombolására és kiürítésére, így a katonáknak a füstölgő romok feletti ellenőrzésért kellett harcolniuk.

Ukrajna ellenállt a Trump-kormány nyomásának, hogy adja át a Donyeck városát is magában foglaló Donbasz régiót. A cikk végén a tudósító kimondja: bár Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is harcolni fog a régióért, a főbb városokból talán már alig marad valami, amit meg lehetne védeni.

Ukrán menekültek Donbászban 2024 nyarán. Fotó: Roman PILIPEY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2026. június 22. 16:45
Előre oroszok!
Válasz erre
1
0
fatman
2026. június 22. 16:44
uncsi ez a náci maffiaállam... sztem legyen inkább orosz gyarmat...
Válasz erre
1
0
Canadian
•••
2026. június 22. 16:33 Szerkesztve
Véssétek ezt már a fejetekbe: A budapesti egyezménnyel Ukrajna feladta atomfegyvereit (a világ harmadik legnagyobb atom arzenálja volt!) és cserében a nyugati országok és Oroszország is garantálták Ukrajna határait. Oroszország ezt az egyezmény 2014 körül megszegte, amikor felkelést szított a Donbászban és azóta orosz csapatok rendszeresen behatoltak Urajnába, valamint elismerték a donyecki és luhanszki "népköztársaságokat". Ukrajna erre katonailag válaszolt, mire Oroszország tovább fokozta a helyzetet Ukrajna inváziójával. Egyértelműen Oroszország az agresszor. Ti ezt támogatjátok? Ez a szintetek? Ha megint bevonulna az orosz hadsereg Magyarországra, vörös zászlókat lengetve ünnepelnétek? Hazaáruló fosok...
Válasz erre
0
2
ihavrilla
2026. június 22. 16:17
Idióta firkászok! Biztos , hogy egy nyaralós képet kellett volna ide tenni? Basszátok az anyátokat!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!