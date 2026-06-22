Hiába az ukrán drónsikerek, a Donbászban nyomulnak előre az oroszok

A New York Times tudósítója a régióba látogatott, ahol azt tapasztalta, hogy több ezer ukrán civil, akik az utolsókig kitartottak a front közelében, most menekülni kezdtek a régióból.

Szlovjanszk városára áprilisban Oroszország egy nagy erejű, közel 1400 kilós bombát dobott le a város közepére, szinte egy egész háztömböt elpusztítva. Ez rossz előjel volt Szlovjanszk és a Donyeck régió többi része számára, amely a Kreml legkívánatosabb zsákmánya. Az ukrán erők évek óta hatalmas áldozatok árán erősítik és védik ezt a stratégiai területet, amely most olyan támadás alatt áll, amitől a lakosok attól tartanak, hogy ez a vég kezdete.