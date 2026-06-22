Hiába az ukrán drónsikerek, a Donbászban nyomulnak előre az oroszok

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Bár az ukrán vezetés kommunikációja a sikerekről szól, a Donbászban menekülő tömegek ennek éppen az ellenkezőjét élik át.
A New York Times tudósítója a régióba látogatott, ahol azt tapasztalta, hogy több ezer ukrán civil, akik az utolsókig kitartottak a front közelében, most menekülni kezdtek a régióból.
Szlovjanszk városára áprilisban Oroszország egy nagy erejű, közel 1400 kilós bombát dobott le a város közepére, szinte egy egész háztömböt elpusztítva. Ez rossz előjel volt Szlovjanszk és a Donyeck régió többi része számára, amely a Kreml legkívánatosabb zsákmánya. Az ukrán erők évek óta hatalmas áldozatok árán erősítik és védik ezt a stratégiai területet, amely most olyan támadás alatt áll, amitől a lakosok attól tartanak, hogy ez a vég kezdete.
A lap szerint a donyecki front kijózanító fejlemény Ukrajna számára abban a pillanatban, amikor egyébként lendületet kapott a hosszú hatótávolságú csapásokból álló hadjárat.
Oroszország továbbra is túlerőben van és nagyobb tűzereje van. A régióban évek óta dúló kimerítő háború után erői a „erődövezet” városaira – Szlovjanszkra, Kramatorszkra, Druzszkivkára és Kosztjantivkára – koncentrálódtak, amelyek Donyeck megye mintegy 20 százalékát teszik ki, amelyet Ukrajna még mindig ellenőrzése alatt tart.
Az orosz csapatok behatoltak Kostiantynivkába. Druzhkivka romhalmaz lett. Így Szlovjanszk és Kramatorszk maradtak Ukrajna utolsó igazi erődítményei Donyeckben.
A két várost egyelőre biztosan tartják az ukránok. Moszkva erői azonban elég közel jutottak ahhoz, hogy egyre nagyobb számú siklóbombával és robbanó drónokkal támadják őket. Több ezer civil menekült el, mivel az élet ott egyre elviselhetetlenebbé vált.
Az, hogy Oroszország nagyerejű bombát vetett be Szlovjanszkban, aggodalmakat keltett, hogy egyre brutálisabb taktikákhoz fog folyamodni.
Moszkva már korábban is használt ilyen fegyvereket más ukrán városok lerombolására és kiürítésére, így a katonáknak a füstölgő romok feletti ellenőrzésért kellett harcolniuk.
Ukrajna ellenállt a Trump-kormány nyomásának, hogy adja át a Donyeck városát is magában foglaló Donbasz régiót. A cikk végén a tudósító kimondja: bár Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is harcolni fog a régióért, a főbb városokból talán már alig marad valami, amit meg lehetne védeni.
Ukrán menekültek Donbászban 2024 nyarán. Fotó: Roman PILIPEY / AFP
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„Ennek nagyon csúnya vége is lehet” – üzent az ukrán államfő a frissen kirobbant botrány után.