Fogy az élelmiszer és a benzin: egyre súlyosabb helyzetben a Krím az ukrán támadások nyomán

Az áramkimaradások továbbra is sújtják Szevasztopolt, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím legnagyobb városát, miután Ukrajna ismételten és intenzívebben támadta a félszigetet – közölte a CNN.

A város kormányzója, Mihail Razvozsajev csütörtökön bejelentette, hogy korlátozásokat vezettek be a város egész területén, és felszólította a lakosokat, hogy csökkentsék az elektromos hálózat terhelését.