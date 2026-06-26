Fogy az élelmiszer és a benzin: egyre súlyosabb helyzetben a Krím az ukrán támadások nyomán

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Ukrajna intenzíven támadja az oroszok által elfoglalt Krím-félszigetet.
Az áramkimaradások továbbra is sújtják Szevasztopolt, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím legnagyobb városát, miután Ukrajna ismételten és intenzívebben támadta a félszigetet – közölte a CNN.
A város kormányzója, Mihail Razvozsajev csütörtökön bejelentette, hogy korlátozásokat vezettek be a város egész területén, és felszólította a lakosokat, hogy csökkentsék az elektromos hálózat terhelését.
Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta katonai erőfeszítéseit a Krím-félszigeten,
fokozva az orosz vezetésre nehezedő nyomást. A támadássorozat felforgatta a félszigeten élők mindennapi életét. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka elmondta, hogy Kijev hétszer támadta meg Szevasztopol fő villamosenergia-állomását szerda kora reggel.
Egy szevasztopoli lakos a CNN-nek elmondta, hogy a légvédelmi riasztások az elmúlt hetekben rendszeresebbek lettek, naponta több is van. Beszélt a városban és környékén repülő drónokról és arról, hogy az elfogásuk ma már gyakran a város, nem pedig a Fekete-tenger felett történik, mint korábban. A város „veszélyesebbé” vált, mondta.
A krími orosz regionális kormány vasárnap kijelentette, hogy
az üzemanyag csak kormányzati szervek számára lesz elérhető, a hétköznapi emberek vagy vállalkozások számára nem.
A szevasztopoli lakos – aki biztonsági okokból nem kívánta a nevét felfedni – a CNN-nek elmondta, hogy a benzinkutaknál nincs üzemanyag, de a tömegközlekedés továbbra is működik. Amikor még elérhető volt, benzint vásárolt, sokkal magasabb áron, mint korábban.
A Krím a szovjet idők előtti idők óta népszerű nyaralóhely az oroszok és az ukránok számára. A 2014-es annektálás óta Vlagyimir Putyin orosz elnök több milliárd dollárnyi befektetést irányított a Krímbe, egyre fejlettebb üdülőhellyé alakítva azt.
Most viszont a Krím áramkimaradásokkal és üzemanyaghiánnyal küzd. Szeptember 1-ig minden gyermektábort felfüggesztenek. Szimferopolban, a Krím második legnagyobb városában készült videók üres utakat és köztereket mutatnak. Az egyik, kedden este 9 óra körül rögzített videóban
egy nő úgy írja le a várost, mintha „valamiféle apokalipszisben” lenne.
„Csak egy autót láttam. Nincs semmi más odakint, üresség” – mondja. Egy másik, szerdán a közösségi médiában közzétett videóban egy lakos arról beszél, hogy üres polcokat talált egy helyi szupermarketben, miután a kávézók és étkezdék bezártak. „Szerettünk volna valamit enni, de semmi sem volt. A polcok üresek” – mondja.
Egy Novij Szvet üdülővárosban található panzió tulajdonosa nyugodtabb: a CNN-nek elmondta, hogy a vendégek még mindig érkeznek, és a hangulat „óvatos, nem pánikszerű”. Hozzátette: „Jelenleg nem látok semmilyen kritikus hatást a panzió működésére. A vendégek jönnek; a tenger, a strandok, a kávézók és a turisztikai infrastruktúra működik. Inkább a bizonytalanság és a hírek fokozott követése a jellemző” – mondta.
Fotón: a krími Jalta, még 2023-ban (Olga MALTSEVA / AFP)