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Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Krím

Fogy az élelmiszer és a benzin: egyre súlyosabb helyzetben a Krím az ukrán támadások nyomán

2026. június 26. 11:30

Ukrajna intenzíven támadja az oroszok által elfoglalt Krím-félszigetet.

2026. június 26. 11:30
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Az áramkimaradások továbbra is sújtják Szevasztopolt, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím legnagyobb városát, miután Ukrajna ismételten és intenzívebben támadta a félszigetet – közölte a CNN.

A város kormányzója, Mihail Razvozsajev csütörtökön bejelentette, hogy korlátozásokat vezettek be a város egész területén, és felszólította a lakosokat, hogy csökkentsék az elektromos hálózat terhelését.

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta katonai erőfeszítéseit a Krím-félszigeten, 

fokozva az orosz vezetésre nehezedő nyomást. A támadássorozat felforgatta a félszigeten élők mindennapi életét. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka elmondta, hogy Kijev hétszer támadta meg Szevasztopol fő villamosenergia-állomását szerda kora reggel.

Egy szevasztopoli lakos a CNN-nek elmondta, hogy a légvédelmi riasztások az elmúlt hetekben rendszeresebbek lettek, naponta több is van. Beszélt a városban és környékén repülő drónokról és arról, hogy az elfogásuk ma már gyakran a város, nem pedig a Fekete-tenger felett történik, mint korábban. A város „veszélyesebbé” vált, mondta.

A krími orosz regionális kormány vasárnap kijelentette, hogy 

az üzemanyag csak kormányzati szervek számára lesz elérhető, a hétköznapi emberek vagy vállalkozások számára nem. 

A szevasztopoli lakos – aki biztonsági okokból nem kívánta a nevét felfedni – a CNN-nek elmondta, hogy a benzinkutaknál nincs üzemanyag, de a tömegközlekedés továbbra is működik. Amikor még elérhető volt, benzint vásárolt, sokkal magasabb áron, mint korábban.

A Krím a szovjet idők előtti idők óta népszerű nyaralóhely az oroszok és az ukránok számára. A 2014-es annektálás óta Vlagyimir Putyin orosz elnök több milliárd dollárnyi befektetést irányított a Krímbe, egyre fejlettebb üdülőhellyé alakítva azt.

Most viszont a Krím áramkimaradásokkal és üzemanyaghiánnyal küzd. Szeptember 1-ig minden gyermektábort felfüggesztenek. Szimferopolban, a Krím második legnagyobb városában készült videók üres utakat és köztereket mutatnak. Az egyik, kedden este 9 óra körül rögzített videóban

egy nő úgy írja le a várost, mintha „valamiféle apokalipszisben” lenne. 

„Csak egy autót láttam. Nincs semmi más odakint, üresség” – mondja. Egy másik, szerdán a közösségi médiában közzétett videóban egy lakos arról beszél, hogy üres polcokat talált egy helyi szupermarketben, miután a kávézók és étkezdék bezártak. „Szerettünk volna valamit enni, de semmi sem volt. A polcok üresek” – mondja.

Egy Novij Szvet üdülővárosban található panzió tulajdonosa nyugodtabb: a CNN-nek elmondta, hogy a vendégek még mindig érkeznek, és a hangulat „óvatos, nem pánikszerű”. Hozzátette: „Jelenleg nem látok semmilyen kritikus hatást a panzió működésére. A vendégek jönnek; a tenger, a strandok, a kávézók és a turisztikai infrastruktúra működik. Inkább a bizonytalanság és a hírek fokozott követése a jellemző” – mondta.

 

Fotón: a krími Jalta, még 2023-ban (Olga MALTSEVA / AFP)

 

Összesen 21 komment

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Stingary76
2026. június 26. 13:48
"szevasztopoli lakos – aki biztonsági okokból nem kívánta a nevét felfedni – a CNN-nek elmondta" CNN újságírók vannak Szevasztopolban?
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mimoza-2
2026. június 26. 13:24
Hááát mit mondjak? Ennyi hazugságot rég láttam egy rakáson. YouTube is a helyzet magaslatán van. Megtudtam: Krímben nincs benzin, nincs élelmiszer, üresek a strandok, emberek menekülnek, Krím ég, ukrán nácik már a Krím orosztalanitását végzik (pontosan így volt írva), Oroszországban polgárháború... Nos, ezen a ponton elfogyott a türelmem 😀 Azért nem gondoltam volna, hogy Mandinernek már lentről fognak kopogni. Krím viszont köszöni, jól van!
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1
0
selyemmajom
2026. június 26. 12:55
"közölte a CNN." Idáig olvastam. Szokásos neokon rezsimagitprop.
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4
0
boomaire
2026. június 26. 12:55
Egy másik cikk margójára: Lengyelország megfosztotta Zelenszkijt kitüntetésétől rtv.rs/hu/eur%C3%B3pa/lengyelorsz%C3%A1g-megfosztotta-zelenszkijt-a-feh%C3%A9r-sas-rendt%C5%91l_1723458.html "A kitüntetés visszavonásának hátterében az áll, hogy az ukrán vezetés nemrég egy katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről nevezett el. Az UPA történelmi megítélése továbbra is rendkívül érzékeny kérdés Lengyelországban. Varsó szerint a szervezet felelős a második világháború idején több tízezer lengyel civil lemészárlásáért Volhíniában és Kelet-Galíciában, ezért a lengyel politikai vezetés élesen bírálta Kijev döntését." A lengyel lakosság többségében éppen most tudatosult, hogy mit is jelentett Putyinnak az a kijelentése, hogy az Ukrajna elleni 2022-es invázió egyik fő indoka az ország „nácitlanítása” (denacifikáció). A nyugati propaganda ezt hazugságnak nevezte, de a világ szembesülhet azzal, hogy a kijevi kormányzatot szélsőséges nacionalisták és neonácik irányítják.
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