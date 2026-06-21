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olaszország irán giorgia meloni egyesült államok donald trump konfliktus

Éles szóváltásba keveredett Meloni és Trump: „A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített”

2026. június 21. 07:39

Trump éles kritikával illette Melonit, amiért Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz az iráni háború idején.

2026. június 21. 07:39
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Donald Trump amerikai elnök ismét éles kritikával illette Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt. Az elnök a közösségi médiában megismételte korábbi állítását, miszerint az iráni konfliktus idején Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz, ami szerinte jelentős logisztikai akadályt okozott.

Trump úgy véli, Meloni a G7-csúcstalálkozón ennek ellenére mégis „közös fotóért könyörgött”, hogy ezzel növelje belföldi népszerűségét, miután az Egyesült Államok katonai sikereket ért el Iránnal szemben.

Giorgia Meloni a vádakat határozottan visszautasította, a fotóra vonatkozó állításokat pedig „teljes kitalációnak” minősítette. 

Válaszul egy nyílt levelet tett közzé a Facebookon, amelyben így fogalmazott:

„Elnök úr, ezek a folyamatos, ok nélküli támadások teljesen értelmetlenek. 

A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített, az egyébként sem azon áll, hogy milyen viszonyban van velem.

 A népszerűségem attól függ, hogy mennyire vagyok képes megvédeni az olasz nemzeti érdeket, és pontosan ez az, amit mindig is tettem. Szintügy ez az, amit az Olaszországban lévő amerikai légibázisok ügyében is tettem: azok használatát olyan megállapodások szabályozzák, amelyeket mindig tiszteletben tartottunk, és amelyeket addig nem érhet sérelem, amíg én vagyok a miniszterelnök. Olaszország még mindig szuverén ország. Akárhogyan is: a népszerűségem nem tartozik önre. Javaslom, foglalkozzon a sajátjával.”

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Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

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Összesen 7 komment

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Bicsike
2026. június 21. 08:17
“A népszerűségem attól függ, hogy mennyire vagyok képes megvédeni az olasz nemzeti érdeket” Na hát pont az amit te nem tudsz megvédeni! Kétszínű számító repedtsarkú vagy baszd meg. Az ország amit vezetsz egy szakadék felé halad és semmit nem teszel. Anyád picsája.
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0
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europész
2026. június 21. 08:17
Hát az olasz szuverénitásrol még lehetne vitatkozni.Ekkora államadósság nem a szuverénitást erősíti az biztos.
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0
0
auditorium
2026. június 21. 08:07
Az ellenzéki pártoknak jól jön ez a viszály M. és Tr. között. Kihasználják, mert a TV-hiradóikban és Talkshow-ikban órákig szó van róla. Nagyon szeretnének korábbi választásokat, de G.M. kijelentette, majd jövőre, a mandátum végén. Európának Pu-tyal kellene tárgyalni, de nem tudják, kit küldjenek erre a feladatra. Női politikussal P. nem tárgyal, marad a két népesebb ország vezetője: Macron vagy Merz. Nagyon versengenek egymással a nagy fr-német barátság kihangsúlyozásával. Európa a Nagyhatalmak karmában egyedül van és nagyon megosztott .
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3
0
masikhozzaszolo
2026. június 21. 08:04
1. Tényleg nem kell Trump Melóni mellé fotón. Egyedül jó, jobb. Pláne akár videó is, Akár +18-asokon. 2. Trump szerintem nem tudja , úgy ahogy Magyarországot, úgy Olaszországot sem, hol van. Amerikát ritkábban lövik az irániak, inkább csak a szétszórt támaszpontokat, követségeket. Az meg gerillaharc lenne ha Amerikában merényletelnek. Olaszország közel van, és el is éri Irán. Tudni kéne ezt. Nyilván ez a tájékozatlanság csak a politikusnál van, egyébként az amerikai szakember azt is tudja, ki mikor állt meg a futókörnél kifújni magát. Még a lihegését is rögzítik, majd 3 év múlva jó lesz az.
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