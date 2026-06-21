Éles szóváltásba keveredett Meloni és Trump: „A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített”

Donald Trump amerikai elnök ismét éles kritikával illette Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt. Az elnök a közösségi médiában megismételte korábbi állítását, miszerint az iráni konfliktus idején Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz, ami szerinte jelentős logisztikai akadályt okozott.

Trump úgy véli, Meloni a G7-csúcstalálkozón ennek ellenére mégis „közös fotóért könyörgött”, hogy ezzel növelje belföldi népszerűségét, miután az Egyesült Államok katonai sikereket ért el Iránnal szemben.