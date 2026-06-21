Éles szóváltásba keveredett Meloni és Trump: „A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített”

Svájcban hamarosan megkezdődnek a béketárgyalások – mindeközben Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost
A béketárgyalások és Hormuzi-szoros körüli helyzet sikerét veszélyezteti, hogy Izrael és Libanon a tűzszünet ellenére is folytatja a harcokat.
Trump éles kritikával illette Melonit, amiért Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz az iráni háború idején.
Donald Trump amerikai elnök ismét éles kritikával illette Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt. Az elnök a közösségi médiában megismételte korábbi állítását, miszerint az iráni konfliktus idején Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz, ami szerinte jelentős logisztikai akadályt okozott.
Trump úgy véli, Meloni a G7-csúcstalálkozón ennek ellenére mégis „közös fotóért könyörgött”, hogy ezzel növelje belföldi népszerűségét, miután az Egyesült Államok katonai sikereket ért el Iránnal szemben.
Giorgia Meloni a vádakat határozottan visszautasította, a fotóra vonatkozó állításokat pedig „teljes kitalációnak” minősítette.
Válaszul egy nyílt levelet tett közzé a Facebookon, amelyben így fogalmazott:
„Elnök úr, ezek a folyamatos, ok nélküli támadások teljesen értelmetlenek.
A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített, az egyébként sem azon áll, hogy milyen viszonyban van velem.
A népszerűségem attól függ, hogy mennyire vagyok képes megvédeni az olasz nemzeti érdeket, és pontosan ez az, amit mindig is tettem. Szintügy ez az, amit az Olaszországban lévő amerikai légibázisok ügyében is tettem: azok használatát olyan megállapodások szabályozzák, amelyeket mindig tiszteletben tartottunk, és amelyeket addig nem érhet sérelem, amíg én vagyok a miniszterelnök. Olaszország még mindig szuverén ország. Akárhogyan is: a népszerűségem nem tartozik önre. Javaslom, foglalkozzon a sajátjával.”
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A béketárgyalások és Hormuzi-szoros körüli helyzet sikerét veszélyezteti, hogy Izrael és Libanon a tűzszünet ellenére is folytatja a harcokat.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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