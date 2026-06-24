Éjjel leállt a teljes német vasúti közlekedés

Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németország legnépesebb tartományában szerda reggel nagyrészt visszaállt a normális kerékvágásba a vasúti közlekedés. Az előző estéről már csak néhány vonat közlekedett jelentős késésekkel.

Sok utas rekedt útközben a kiesés miatt. Míg a DB szóvivője kijelentette, hogy taxi- és szállodautalványokat adtak ki, Frankfurtban például arról számoltak be, hogy az egész városban nem voltak szabad szállodai szobák. Továbbá egy Mannheimbe és Stuttgartba tartó ICE vonat szinte üresen indult el, mivel senki sem tájékoztatta a sok várakozó utast indulás előtt. Berlin főpályaudvarán, más állomások mellett, az utasok panaszkodtak az információhiányra. Azonban arról is beszámoltak, hogy a DB személyzete barátságos és együttműködő volt.

A vasúti szolgáltatási fennakadások után Oliver Krischer, Észak-Rajna-Vesztfália zöldpárti közlekedési minisztere a Német Hírügynökségnek (dpa) elmondta: