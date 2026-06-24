Éjjel leállt a teljes német vasúti közlekedés

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Két órán át országos fennakadás volt a német vasutakon.
Kedden késő este egy országos fennakadás nagyjából kétórás leállást okozott a német vasúti közlekedésben. Számos utast érintett a közlekedési káoszt. Az első vonatok csak éjfél után indultak újra – írja a Welt.
A fennakadás oka a GSM-R digitális vasúti rádiórendszer meghibásodása volt.
A Deutsche Bahn (DB) az éjszaka folyamán azonosította a probléma okát, de nem magyarázta el a részleteket.
Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németország legnépesebb tartományában szerda reggel nagyrészt visszaállt a normális kerékvágásba a vasúti közlekedés. Az előző estéről már csak néhány vonat közlekedett jelentős késésekkel.
Sok utas rekedt útközben a kiesés miatt. Míg a DB szóvivője kijelentette, hogy taxi- és szállodautalványokat adtak ki, Frankfurtban például arról számoltak be, hogy az egész városban nem voltak szabad szállodai szobák. Továbbá egy Mannheimbe és Stuttgartba tartó ICE vonat szinte üresen indult el, mivel senki sem tájékoztatta a sok várakozó utast indulás előtt. Berlin főpályaudvarán, más állomások mellett, az utasok panaszkodtak az információhiányra. Azonban arról is beszámoltak, hogy a DB személyzete barátságos és együttműködő volt.
A vasúti szolgáltatási fennakadások után Oliver Krischer, Észak-Rajna-Vesztfália zöldpárti közlekedési minisztere a Német Hírügynökségnek (dpa) elmondta:
„Szóhoz sem jutok. Az, hogy egy műszaki hiba miatt leállt a teljes németországi vasúthálózat, újabb mélypont a már így is gyenge szolgáltatási minőségben.”
Hozzátette: „Elvárom a vasúttársaságtól, hogy átláthatóan és alaposan kivizsgálja ezt az esetet. Nem fordulhat elő, hogy több tízezer embernek kelljen a vonatokon és az állomásokon éjszakáznia egy rendszerhiba miatt.” Az észak-rajna-vesztfáliai miniszter a vasút vészhelyzeti gyakorlatát is bírálta. „Vészhelyzeti mechanizmusokra van szükségünk ahhoz, hogy a jövőben megelőzzük az ilyen katasztrófákat. Az emberek arra számítanak, hogy legalább többé-kevésbé pontosan elérjék úti céljukat vonattal” – hangsúlyozta Krischer.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP