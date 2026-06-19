Bóka János: „Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben”

„1. Az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be.”

Háborúpárti irányváltás

„2. Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében. Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.”