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Bóka János: „Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben”

2026. június 19. 17:19

A Fidesz alelnöke szerint a kormányfő Ukrajna, a háború és az uniós források kérdésében is kapitulált.

2026. június 19. 17:19
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„Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott már az első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Bóka János, a Fidesz alelnöke.

A politikusz szerint a magyar miniszterelnök olyan pozíciókat adott fel élete első európai tanácsi szereplésén, amelyek tükrében

aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé”.

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Bóka János az alábbi három területen kifogásolta Magyar Péter brüsszeli teljesítményét:

Ukrajna uniós tagsága

„1. Az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be.”

Háborúpárti irányváltás

„2. Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében. Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.”

Jöhet a zsarolóforrások rendszere az EU-ban

„3. Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk. Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek.”

Bóka János hozzátette:

És mindezt már az első csúcstalálkozóján.”

Az alelnök szerint ezek után nem is csoda, hogy „ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök.

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Fotó: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

 

Összesen 13 komment

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sanya55-2
2026. június 19. 18:34
Árulók mindig jól jönnek, de hamar is mennek a megbízhatatlanságuk miatt
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6
0
Ízisz
•••
2026. június 19. 18:20 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz, mindezt előre megmondta, hogy ez fog történni!!! Ahogyan Tarr is megmondta, hogy a választás után mindent lehet!!! Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire abnormálisak a magyar emberek, hogy a józan gondolkodásukat ennyire sutba dobták a hazug ígéretek miatt!!! Nem volt elég példa "kicsiben" az, amit a fővárosi komcsi vezetése rombol, lop, csal hazudik!!! Az LMBTQA-t támogatja!!! Az ilyen dolgok miatt szégyenlem magam, hogy magyar ember vagyok!!! 💯😑🙄❗
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8
0
csulak
2026. június 19. 18:17
adolfpeter csak egy bruszeli hazaarulo csicska !
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7
0
sanya55-2
2026. június 19. 18:11
El- és feladott minket, a szaralak, de mégse lesz lóvé belőle, max egy kis alamizsna mutatóba
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7
0
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