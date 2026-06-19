Bóka János: „Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben”

Megkönnyebbültek Brüsszelben Orbán veresége után – villámtempóban jönnek az új döntések
Közben versenyt fut az idővel az EU: még a jobboldali fordulat előtt lezárnák a legfontosabb ügyeket.
A Fidesz alelnöke szerint a kormányfő Ukrajna, a háború és az uniós források kérdésében is kapitulált.
„Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott már az első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Bóka János, a Fidesz alelnöke.
A politikusz szerint a magyar miniszterelnök olyan pozíciókat adott fel élete első európai tanácsi szereplésén, amelyek tükrében
aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé”.
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Közben versenyt fut az idővel az EU: még a jobboldali fordulat előtt lezárnák a legfontosabb ügyeket.
Bóka János az alábbi három területen kifogásolta Magyar Péter brüsszeli teljesítményét:
„1. Az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be.”
„2. Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében. Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.”
„3. Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk. Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek.”
Bóka János hozzátette:
És mindezt már az első csúcstalálkozóján.”
Az alelnök szerint ezek után nem is csoda, hogy „ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök”.
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Az ukrán elnök sürgette az uniós vezetőket, hogy gyorsítsák fel Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát.
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Fotó: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP