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volodimir zelenszkij Magyar Péter kijev

„Túléltük Orbánt” – mondta Zelenszkij, miután találkozott Magyar Péterrel Brüsszelben

2026. június 19. 15:01

Az ukrán elnök sürgette az uniós vezetőket, hogy gyorsítsák fel Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát.

2026. június 19. 15:01
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli csúcstalálkozón határozottan sürgette az uniós vezetőket, hogy gyorsítsák fel Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát – írja az euronews. Az államfő hangsúlyozta, hogy országa a létező legnagyobb árat fizette meg az európai integrációért. Zelenszkij a találkozót követően megosztott hangüzenetében kiemelte, hogy Ukrajna a háborús nyomás alatt sem kötött kompromisszumot a méltósága rovására. A politikus egyúttal éles kritikával illette a korábbi magyar vezetést, és kijelentette:

Túléltük Orbánt”

– utalva ezzel Orbán Viktor korábbi miniszterelnök éveken át tartó vétópolitikájára.

Az áprilisi magyarországi választások és a kormányváltás után Zelenszkij szerint egyértelműen új lehetőség nyílt a kapcsolatok megerősítésére mind az EU-n belül, mind pedig közvetlenül az EU és Ukrajna között. Az uniós vezetők csúcstalálkozóján Magyarországot már Magyar Péter képviselte, aki első alkalommal vett részt a brüsszeli eseményen. Bár Zelenszkij és Magyar Péter között nem jött létre hivatalos kétoldalú megbeszélés, de a két vezető váltott néhány szót a plenáris teremben.

Az ukrán elnök beszédében külön köszönetet mondott Ukrajna szomszédos országainak – kiemelten Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának – a Kijev európai törekvéseihez nyújtott segítségért. Zelenszkij biztosította a partnereket arról, hogy Ukrajna elkötelezett a kölcsönös tisztelet mellett, és az Ukrajnában élő magyar kisebbség érzékeny kérdésére utalva leszögezte: a jó szomszédi viszony Kijev számára soha nem csupán üres szó volt. Brüsszeli programja során az ukrán elnök a magyar delegáció mellett egyeztetett még Robert Fico szlovák kormányfővel, valamint Rumen Radev bolgár elnökkel is.

Fotó: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

 

Összesen 28 komment

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templar62
2026. június 19. 15:54
Volt egy kommenttársunk , aki , olyan érzéssel tudta leírni , azt hogy : " EZ HÜLYE . " , ezért mindíg megvártuk , hogy ő írja . ( a nicknevét már elfelejtettem ).
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savrena
2026. június 19. 15:52
"Isten halott" (Nietzsche) "Nietzsche halott". Szóval óvatosan azzal hogy ki kit élt túl.
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corluc
2026. június 19. 15:49
Reagant zseléhez hasonlítani az annyira kisszerű, mint szferit egy agysebészhez. Méltatlan és nem fair.
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szferi
2026. június 19. 15:47
corluc 2026. június 19. 15:41 "Faszzongorista geci" Donald Reagan is színész volt, mégis összeomlott miatta a Szovjetunió.... :DDDDDDDDDDDDDDDDDD
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