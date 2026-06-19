„Túléltük Orbánt” – mondta Zelenszkij, miután találkozott Magyar Péterrel Brüsszelben

Az áprilisi magyarországi választások és a kormányváltás után Zelenszkij szerint egyértelműen új lehetőség nyílt a kapcsolatok megerősítésére mind az EU-n belül, mind pedig közvetlenül az EU és Ukrajna között. Az uniós vezetők csúcstalálkozóján Magyarországot már Magyar Péter képviselte, aki első alkalommal vett részt a brüsszeli eseményen. Bár Zelenszkij és Magyar Péter között nem jött létre hivatalos kétoldalú megbeszélés, de a két vezető váltott néhány szót a plenáris teremben.

Az ukrán elnök beszédében külön köszönetet mondott Ukrajna szomszédos országainak – kiemelten Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának – a Kijev európai törekvéseihez nyújtott segítségért. Zelenszkij biztosította a partnereket arról, hogy Ukrajna elkötelezett a kölcsönös tisztelet mellett, és az Ukrajnában élő magyar kisebbség érzékeny kérdésére utalva leszögezte: a jó szomszédi viszony Kijev számára soha nem csupán üres szó volt. Brüsszeli programja során az ukrán elnök a magyar delegáció mellett egyeztetett még Robert Fico szlovák kormányfővel, valamint Rumen Radev bolgár elnökkel is.

Fotó: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP