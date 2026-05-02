Svédországban bukott le a tarantói rém: saját lányát kínozta a kényszerházasságért

Ők csalással vitték 20 éves lányukat Bangladesbe, ahol elvették iratait és hozzáadták egy nála húsz évvel idősebb férfihoz. A fiatal nőt a vád szerint nyugtatókkal és a teherbeesést elősegítő szerekkel kábították, hogy megtörjék ellenállását, végül Instagramon keresztül sikerült segélykérést küldenie az olasz hatóságoknak.

A nyomozók szerint a nőt a ceremónia előtt és után is folyamatos bántalmazás érte, amíg végül sikerült visszajutnia Európába.

A szakértők és jogvédők szerint a probléma egész Európában fokozódik a párhuzamos társadalmak és az archaikus patriarchális normák jelenléte miatt. Németországban a hatóságok már az iskolai szünetek idejére is külön figyelmeztetést adnak ki, mivel ilyenkor gyakori a fiatalok külföldre vitele kényszerházasság céljából. Görögországban pedig egy korábbi, sokkoló esetre derült fény: egy miniszteri beszámoló szerint a moriai menekülttáborban egy 15 éves lányt majdnem megkövezett a saját közössége,

mert nem volt hajlandó hozzámenni ahhoz a férfihoz, akinek az anyja „eladta” őt.

A hatóságok szerint ezek az esetek súlyos emberi jogi jogsértések, amelyek az európai integrációs nehézségeket is tükrözik.