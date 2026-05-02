erőszak áldozat európában muszlim

Svédországban bukott le a tarantói rém: saját lányát kínozta a kényszerházasságért

2026. május 02. 14:43

A kényszerházasságok és a nők elleni kulturális alapú erőszak egyre súlyosabb problémát jelentenek az uniós tagállamokban: Olaszországtól Németországig sorra derülnek ki a megdöbbentő esetek.

null

Svédországban tartóztatták le azt az 52 éves iraki férfit, aki ellen az olasz hatóságok adtak ki európai elfogatóparancsot családon belüli erőszak és kényszerházasság kísérlete miatt.

A vád szerint a férfi Tarantóban bántalmazta és hónapokig lakásába zárva tartotta lányát, miután a fiatal nő elutasította a család által kiválasztott kurd házastársat. 

A rokonok az apa mellé álltak az ügyben, mivel úgy vélték, a lány életmódja „túl nyugatiassá” vált, ami összeegyeztethetetlen a kulturális elvárásaikkal. Az áldozat végül feljelentést tett, és jelenleg védett szálláson tartózkodik, miután apja Svédországba menekült az igazságszolgáltatás elől.

Az eset nem egyedi Olaszországban: 

Riminiben nemrég egy bangladesi házaspárt helyeztek házi őrizetbe hasonló vádakkal.

Ők csalással vitték 20 éves lányukat Bangladesbe, ahol elvették iratait és hozzáadták egy nála húsz évvel idősebb férfihoz. A fiatal nőt a vád szerint nyugtatókkal és a teherbeesést elősegítő szerekkel kábították, hogy megtörjék ellenállását, végül Instagramon keresztül sikerült segélykérést küldenie az olasz hatóságoknak. 

A nyomozók szerint a nőt a ceremónia előtt és után is folyamatos bántalmazás érte, amíg végül sikerült visszajutnia Európába.

A szakértők és jogvédők szerint a probléma egész Európában fokozódik a párhuzamos társadalmak és az archaikus patriarchális normák jelenléte miatt. Németországban a hatóságok már az iskolai szünetek idejére is külön figyelmeztetést adnak ki, mivel ilyenkor gyakori a fiatalok külföldre vitele kényszerházasság céljából. Görögországban pedig egy korábbi, sokkoló esetre derült fény: egy miniszteri beszámoló szerint a moriai menekülttáborban egy 15 éves lányt majdnem megkövezett a saját közössége, 

mert nem volt hajlandó hozzámenni ahhoz a férfihoz, akinek az anyja „eladta” őt. 

A hatóságok szerint ezek az esetek súlyos emberi jogi jogsértések, amelyek az európai integrációs nehézségeket is tükrözik.

Nyitókép: Mohammad Faisal NAWEED / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Canadian
2026. május 02. 15:37
Az Iszlám egy szarfolyam.
Gubbio
2026. május 02. 15:22
ERRE szavaztak - mi van itt csodálkoznivaló? Nálunk IS erre szavaztak. Lesz itt még haddelhadd!
Rodolfo
2026. május 02. 14:50
Ezek a barbár állatok sose fognak beilleszkedni az átlag európai életbe. Majd Bütyök ezeket a majmokat beengedi Magyarországra és majd csak nézünk, mint hal a szatyorban.
