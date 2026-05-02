Svédországban bukott le a tarantói rém: saját lányát kínozta a kényszerházasságért

A kényszerházasságok és a nők elleni kulturális alapú erőszak egyre súlyosabb problémát jelentenek az uniós tagállamokban: Olaszországtól Németországig sorra derülnek ki a megdöbbentő esetek.
Svédországban tartóztatták le azt az 52 éves iraki férfit, aki ellen az olasz hatóságok adtak ki európai elfogatóparancsot családon belüli erőszak és kényszerházasság kísérlete miatt.
A vád szerint a férfi Tarantóban bántalmazta és hónapokig lakásába zárva tartotta lányát, miután a fiatal nő elutasította a család által kiválasztott kurd házastársat.
A rokonok az apa mellé álltak az ügyben, mivel úgy vélték, a lány életmódja „túl nyugatiassá” vált, ami összeegyeztethetetlen a kulturális elvárásaikkal. Az áldozat végül feljelentést tett, és jelenleg védett szálláson tartózkodik, miután apja Svédországba menekült az igazságszolgáltatás elől.
Az eset nem egyedi Olaszországban:
Riminiben nemrég egy bangladesi házaspárt helyeztek házi őrizetbe hasonló vádakkal.
Ők csalással vitték 20 éves lányukat Bangladesbe, ahol elvették iratait és hozzáadták egy nála húsz évvel idősebb férfihoz. A fiatal nőt a vád szerint nyugtatókkal és a teherbeesést elősegítő szerekkel kábították, hogy megtörjék ellenállását, végül Instagramon keresztül sikerült segélykérést küldenie az olasz hatóságoknak.
A nyomozók szerint a nőt a ceremónia előtt és után is folyamatos bántalmazás érte, amíg végül sikerült visszajutnia Európába.
A szakértők és jogvédők szerint a probléma egész Európában fokozódik a párhuzamos társadalmak és az archaikus patriarchális normák jelenléte miatt. Németországban a hatóságok már az iskolai szünetek idejére is külön figyelmeztetést adnak ki, mivel ilyenkor gyakori a fiatalok külföldre vitele kényszerházasság céljából. Görögországban pedig egy korábbi, sokkoló esetre derült fény: egy miniszteri beszámoló szerint a moriai menekülttáborban egy 15 éves lányt majdnem megkövezett a saját közössége,
mert nem volt hajlandó hozzámenni ahhoz a férfihoz, akinek az anyja „eladta” őt.
A hatóságok szerint ezek az esetek súlyos emberi jogi jogsértések, amelyek az európai integrációs nehézségeket is tükrözik.
Nyitókép: Mohammad Faisal NAWEED / AFP