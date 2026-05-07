Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Guardian: Orbán veresége nem jelenti a jobboldal visszaesését

2026. május 07. 15:39

Sokan a magyarországi választási eredményből a jobboldal visszaszorulását olvasták ki Európában. A The Guardian véleménye szerint Orbán Viktor veresége nem jelenti azt, hogy a kontinensen gyengültek volna a bevándorlásellenes és konzervatív politikai erők.

A The Guardian hosszú elemzésben foglalkozott a magyarországi választások következményeivel, és arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor vereségéből nem érdemes általános európai politikai trendeket levezetni. A brit lap szerint bár a magyar miniszterelnök választási veresége komoly szimbolikus jelentőséggel bír, az európai jobboldal továbbra is erős és meghatározó tényező maradt. Az elemzés szerint világszerte sokan demokratikus áttörésként tekintenek a magyarországi választási eredményre, miközben Donald Trumpot is egyre többen „tehernek” tartják a nemzetközi jobboldal számára. 

A szerző azonban úgy véli, ezekből a fejleményekből túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a konzervatív politikai erők hanyatlásnak indultak.

A The Guardian emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor rendkívül hosszú ideig, tizenhat éven keresztül volt hatalmon. A cikk szerint ez idő alatt nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi átalakulás is végbement Magyarországon. A lap szerint a választási eredményt elsősorban a gazdasági nehézségek és a kormányt érő korrupciós vádak befolyásolták, miközben Orbán Viktor bevándorlásellenes politikája továbbra is jelentős társadalmi támogatottságot élvez Magyarországon.

A szerző külön kiemelte, hogy az új miniszterelnök, Magyar Péter migrációs kérdésekben több ponton is hasonló álláspontot képvisel, mint Orbán Viktor. A The Guardian szerint választási sikerét nem elsősorban saját politikai víziójának vagy programjának köszönhette, hanem annak a kampánystratégiának, amellyel a hagyományos ellenzéki bázisokon kívül próbált támogatást szerezni a kulcsfontosságú körzetekben.

Orbán Viktor veresége után is erős maradt a jobboldal

A The Guardian szerint az európai jobboldal helyzete továbbra is stabil. Bár egyes pártok vereséget szenvedtek vagy elvesztették hatalmukat, több országban még mindig kormányon vannak, illetve vezetnek a közvélemény-kutatásokban.

A cikk példaként említi Olaszországot és Csehországot, ahol jobboldali pártok továbbra is részei a kormányzásnak. Emellett Ausztriában és Franciaországban is erős támogatottságot élveznek ezek a politikai erők.

A brit lap szerint a jobboldali pártok mára annyira beépültek az európai politikai rendszerbe, hogy támogatottságuk ugyanúgy változhat belső konfliktusok, korrupciós ügyek vagy gazdasági válságok hatására, mint a korábbi mainstream pártoké. Az elemzés szerint közben folytatódik a jobboldali politikai gondolatok normalizálódása is Európában. A The Guardian Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt hozta fel példának, akinek kormánya fontos találkozási ponttá vált azok számára, akik keményebb bevándorláspolitikát képviselnek.

A cikk arra is kitér, hogy az Európai Néppárt egyre gyakrabban működik együtt jobboldali pártokkal az Európai Parlamentben. A szerző szerint ez az együttműködés már nem csupán a migráció kérdésében jelenik meg, hanem más politikai témákban is.

A lap felidézte, hogy már a 2024-es európai parlamenti választások idején is megfigyelhető volt, hogy az Európai Néppárt a klímavédelem és környezetpolitika területén is átvett bizonyos, korábban inkább jobboldali kritikákat. A szerző szerint ezzel próbálták megakadályozni, hogy az elégedetlen gazdák a konzervatív pártokhoz pártoljanak.

Donald Trump továbbra is hatással van Európára

A The Guardian szerint Donald Trump jelenleg valóban problémát jelenthet az európai jobboldal számára, főként a NATO-val, Grönlanddal vagy az Európai Unióval kapcsolatos kijelentései miatt. A szerző ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez a helyzet nem állandó. Az elemzés szerint amikor Trump a bevándorlásról, az elitellenességről vagy a woke ideológiával szembeni fellépésről beszél, ismét növekszik a népszerűsége a jobboldali politikai táborban.

A brit lap úgy véli, Trump pusztán azzal is segíti az európai jobboldalt, hogy az Egyesült Államok elnöke. A szerző szerint amit a világ legerősebb országának vezetője mond, azt már nem lehet politikailag marginális álláspontként kezelni.

A cikk Mark Rutte NATO-főtitkárt is megemlíti, amikor arról ír, hogy a nemzetközi politikai szereplők sokszor igyekeznek alkalmazkodni Trump kijelentéseihez. A The Guardian szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy Európában is nehezebb legyen bizonyos politikai álláspontokat szélsőségesként kezelni. A lap azt is hangsúlyozza, hogy Trump erőteljes stílusa miatt több európai konzervatív politikus mérsékeltebbnek tűnhet a nyilvánosság szemében. Giorgia Meloniról például azt írják, hogy sokan emiatt egyszerű konzervatív vezetőként tekintenek rá.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
counter-revolution
•••
2026. május 07. 17:59 Szerkesztve
Orbán eltemette a Fideszt a lelkében, ezt közölte a talpasaival. Kiugatták a nyilvánosságba a fültanúk.
Válasz erre
1
1
Treeoflife
2026. május 07. 17:55
A konzervatív irányvonal szenvedett vereséget, és nem pedig Orbán Viktor, amit az EU-s és teljes nyugati maffia mérte rá az évek alatt felépített álnok hazugságok toömkelegével. Ehhez találtak egy gazembert, aki az anyját is eladná, akárcsak a Soros-csürhe. Lehet ezt még akár zsinórra is fűzni, attól még egy gazember háborús maffia tartja kezében a hatalmat Európában Ezt a vonalat törte meg az USA-ban Trump, akit szintén megpróbálnak elgáncsolni. Csak remélni lehet, hogy Trump legalább talpon marad. Ha így lesz, akkor a következő elnök is republikánus marad.
Válasz erre
2
1
falcatus-2
2026. május 07. 17:37
nem Orbán szenvedett vereséget, hanem az igazságot győzte le fondorlattal az aljasság.
Válasz erre
2
1
Monte Carlo
2026. május 07. 17:33
DE ORBÁNNAK VÉGE. Ő MÁR CSAK AZZAL TUD SEGÍTENI, HA SÜRGŐSEN HÁTTÉRBE VONUL.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.