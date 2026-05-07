Guardian: Orbán veresége nem jelenti a jobboldal visszaesését

A The Guardian hosszú elemzésben foglalkozott a magyarországi választások következményeivel, és arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor vereségéből nem érdemes általános európai politikai trendeket levezetni. A brit lap szerint bár a magyar miniszterelnök választási veresége komoly szimbolikus jelentőséggel bír, az európai jobboldal továbbra is erős és meghatározó tényező maradt. Az elemzés szerint világszerte sokan demokratikus áttörésként tekintenek a magyarországi választási eredményre, miközben Donald Trumpot is egyre többen „tehernek” tartják a nemzetközi jobboldal számára.

A szerző azonban úgy véli, ezekből a fejleményekből túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a konzervatív politikai erők hanyatlásnak indultak.

A The Guardian emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor rendkívül hosszú ideig, tizenhat éven keresztül volt hatalmon. A cikk szerint ez idő alatt nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi átalakulás is végbement Magyarországon. A lap szerint a választási eredményt elsősorban a gazdasági nehézségek és a kormányt érő korrupciós vádak befolyásolták, miközben Orbán Viktor bevándorlásellenes politikája továbbra is jelentős társadalmi támogatottságot élvez Magyarországon.