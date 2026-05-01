05. 01.
péntek
örkény istván film Hollywood

Hollywoodi film készül Örkény István remekművéből

2026. május 01. 13:51

Felfedezték Tótékat, film készül az örkényi novellából.

Peter Fellows rendez egy második világháborús sötét vígjátékot Örkény István Tóték című művéből, Bad Major címmel. A főszerepekben Josh Gad (Jégvarázs), Jason Isaacs (A fehér lótusz) és Ruth Negga (Elmúlás) lesznek – írja a Deadline.

Fellows, akit leginkább a HBO Veep és Avenue 5 című sorozataiban végzett munkájáról, valamint a kritikusok által elismert Sztálin halála és a David Copperfield személyes története című filmekből ismernek, ezzel a filmmel debütál rendezőként.

A kosztümös vígjáték egy fronton harcoló tizenéves fiú családját követi nyomon: biztonságuk érdekében befogadnak egy katonatisztet falusi otthonukba. 

A szociopata őrnagy gyorsan arra kényszeríti őket, hogy betartsák őrült, megszállott szabályait, a családot abszurd és pusztító szélsőségekbe taszítják a szerelem nevében.

„Izgatottan várom, hogy a Bad Majort ezzel a fantasztikus, zseniálisan vicces és erőteljes színészekből álló társasággal készíthessem” – mondta Fellows. „Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikákról és kulturális kondicionálásról szóló remekművén alapuló adaptációm ezeket a témákat egy igazán vicces, szívszorító filmbe ágyazza, amely a kétségbeesésről, a veszteségről és azokról az abszurditásokról szól, amelyekre az emberek hajlandóak elmenni szeretteik védelme érdekében.”

 

Fotón: Örkény István (forrás: Wikipedia)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Náthás hal
2026. május 01. 14:35
Ezt a filmet leforgatták már Latinovits Zoltánnal, Sinkovits Imrével, Fónay Mártával és Venczel Verával. De azért sok siker Hollywood!
mlotta
2026. május 01. 14:11
Gender és LMBTQIP........+ tartalommal feldobva színesítve
billysparks
2026. május 01. 14:11
nehezen tudok elképzelni jobb filmet a Tóthéknál-nál. Sinkovits és Latinovits egészen zseniálisat alakítanak. Viszont igaz, ami igaz, a Sztálin halála is egy abszurd humor gyöngyszem. Kíváncsi vagyok az amerikai verizóra, bár nagy elvárásaim nincsenek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!