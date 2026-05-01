Hollywoodi film készül Örkény István remekművéből

Peter Fellows rendez egy második világháborús sötét vígjátékot Örkény István Tóték című művéből, Bad Major címmel. A főszerepekben Josh Gad (Jégvarázs), Jason Isaacs (A fehér lótusz) és Ruth Negga (Elmúlás) lesznek – írja a Deadline.

Fellows, akit leginkább a HBO Veep és Avenue 5 című sorozataiban végzett munkájáról, valamint a kritikusok által elismert Sztálin halála és a David Copperfield személyes története című filmekből ismernek, ezzel a filmmel debütál rendezőként.