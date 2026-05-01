Hollywoodi film készül Örkény István remekművéből

Csupa közhely – 110 éve született Örkény István
Múlik az idő / Rövid az élet / Minden perc drága / Egyszer értünk is eljön a halál / Ahonnan még nem tért meg utazó / És nincs ellene orvosság a kertben.
Felfedezték Tótékat, film készül az örkényi novellából.
Peter Fellows rendez egy második világháborús sötét vígjátékot Örkény István Tóték című művéből, Bad Major címmel. A főszerepekben Josh Gad (Jégvarázs), Jason Isaacs (A fehér lótusz) és Ruth Negga (Elmúlás) lesznek – írja a Deadline.
Fellows, akit leginkább a HBO Veep és Avenue 5 című sorozataiban végzett munkájáról, valamint a kritikusok által elismert Sztálin halála és a David Copperfield személyes története című filmekből ismernek, ezzel a filmmel debütál rendezőként.
A kosztümös vígjáték egy fronton harcoló tizenéves fiú családját követi nyomon: biztonságuk érdekében befogadnak egy katonatisztet falusi otthonukba.
A szociopata őrnagy gyorsan arra kényszeríti őket, hogy betartsák őrült, megszállott szabályait, a családot abszurd és pusztító szélsőségekbe taszítják a szerelem nevében.
„Izgatottan várom, hogy a Bad Majort ezzel a fantasztikus, zseniálisan vicces és erőteljes színészekből álló társasággal készíthessem” – mondta Fellows. „Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikákról és kulturális kondicionálásról szóló remekművén alapuló adaptációm ezeket a témákat egy igazán vicces, szívszorító filmbe ágyazza, amely a kétségbeesésről, a veszteségről és azokról az abszurditásokról szól, amelyekre az emberek hajlandóak elmenni szeretteik védelme érdekében.”
Fotón: Örkény István (forrás: Wikipedia)