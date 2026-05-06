Elképesztő akció: helikopterrel emeltek ki a vadonból egy emberevő krokodilt (VIDEÓ)

A Fox News arról ír, hogy a dél-afrikai hatóságok a hétvégén kockázatos mentőakciót hajtottak végre, amelynek során helikopterrel emelték ki azt a hatalmas krokodilt, amelyet egy helyi lakos felfalásával gyanúsítanak. A művelet egy Gautengből származó 59 éves üzletember eltűnése nyomán indult – közölte a Dél-afrikai Rendőrség (SAPS). A helyi Smile FM média Gabriel Batistaként azonosította az áldozatot, aki a folyótól rövid autóútra található Border Country Inn tulajdonosa volt.
A rendőrség szerint
a helyi üzletember a múlt hónap végén tűnt el, miután Ford Rangerje elakadt egy elárasztott, alacsonyan fekvő folyóátkelőhelyen, krokodilokkal teli vizek közelében.
Az állami média, az SABCNews arról számolt be, hogy a járművét elsodorta az ár, amikor a férfi megpróbálta átkelni a hídon.
Egyhetes keresés után a csapat állítólag azonosított egy nagy krokodilt a közelben, amelyről úgy vélték, hogy megtámadhatta és felfalhatta az áldozatot.
A tisztviselők szerint a hüllő olyan jeleket mutatott, amelyek arra utaltak, hogy nemrég táplálkozott.
„A keresés során láttuk, hogy
ez a bizonyos krokodil mindössze körülbelül 150 méterre volt attól a helytől, ahol az illetőt elsodorta a hídtól.
Amikor a helikopter átrepült felette, nem mozdult el” – mondta Johan „Pottie” Potgieter, a SAPS kapitánya.
„Tapasztalatból tudjuk, hogy ha a krokodilok bőségesen ettek, nem túl aktívak, és a napon kell feküdniük, hogy az emésztőrendszerük beinduljon.”
Miután a hatóságok a szükséges engedélyek birtokában elaltatták az állatot, Potgieter „rendkívül veszélyes körülmények között” hajtotta végre a mentést:
helikopterről leeresztették a krokodilokkal teli vízbe.
Ezt követően az állatot kötéllel rögzítették, kiemelték a vízből, és helikopterrel elszállították – közölte a SAPS.
A vizsgálat során a hatóságok emberi maradványokat, valamint hat pár szandált találtak az állat gyomrában
– számolt be az SABC News.
A maradványokat DNS-vizsgálatra küldték, hogy megerősítsék az áldozat személyazonosságát.
Egyelőre nem világos, hogy a lábbeliknek van-e köze a környéken korábban eltűnt lakosokhoz vagy falubeliekhez – írják.
Nyitókép: Képernyőmentés