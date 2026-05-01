Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 01.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború Irán Egyesült Államok

A „Nagy Sátánnak” nevezte Irán vezetője az Egyesült Államokat

2026. május 01. 21:49

A Perzsa-öböl térségének ragyogó jövője az Egyesült Államok nélküli jövő lesz – közölték az irániak.

2026. május 01. 21:49
null

A „nemes” iráni lakosság

 „nemzeti vagyonként” fogja védeni a rezsim nukleáris és rakétatechnológiáit

– olvasható egy üzenetben, amelyet Mojtaba Khamenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb vezetőjének tulajdonítanak. A beszédet egy műsorszolgáltató olvasta fel az iráni állami televízióban, és Khamenei hivatalos X/Twitter-fiókján tette közzé.

Az irániak „úgy fogják védeni ezeket a vagyontárgyakat, mint ahogy a tengeri, szárazföldi és légi határaikkal is teszik” – folytatódott a beszéd. „Új fejezet bontakozik ki a Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros történetében” – áll az üzenetben. „Ma nemcsak a globális közvélemény, hanem az országok vezetői számára is bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok jelenléte és befolyása a Perzsa-öbölben a régió instabilitásának fő forrása.”

„Az Egyesült Államok gyenge bázisai még a saját biztonságuk garantálásához sem elég ellenállóak és képesek, nemhogy reményt nyújtsanak az Egyesült Államok eltartottjainak és az Egyesült Államokat imádóknak a régióban” – folytatódott a szöveg. „A Perzsa-öböl térségének ragyogó jövője az Egyesült Államok nélküli jövő lesz, ami nemzetei fejlődését, kényelmét és jólétét szolgálja.”

„Az amerikai idegenek a Hormuzi-szoros fenekére valók”

– áll a Khameneinek tulajdonított beszédben. „Osztozunk egy közös sorson a Perzsa-öböl és az Ománi-tenger vizeit körülvevő szomszédainkkal. Ezeknek a több ezer kilométerről érkező idegeneknek, akik mohón követnek el kihágást a Perzsa-öbölben és az Ománi-tengerben, nincs itt helyük, csak a vizek fenekén.”

„Irán véget vet a Hormuzi-szoros ellenség általi kiaknázásának” – közölte továbbá, hozzátéve, hogy Irán „biztosítja a Perzsa-öböl biztonságát”. Az öböl „századok óta számos ördög kapzsiságát váltotta ki”, beleértve „az európai és amerikai idegenek által elkövetett, ismételt agressziókat”.

Legutóbb ez magában foglalja a „Nagy Sátán, az Egyesült Államok kardcsörtetését” is – zárul az iráni üzenet.

Fotó: Szohail Sahzad

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
UpSalute
2026. május 01. 23:29
Miért van az, hogy soha nem ő olvassa fel vagy mondja el személyesen az üzeneteit?? Még ha eltalálták is felolvasni csak tud. Sehol sem merik megmutatni. Sehol. Senki sem látta azóta. Csak mindig ilyen szövegek jönnek valahonnan. Biztos, hogy él még és nem csak eljbábozzák?
Válasz erre
1
1
schwabisch2026
2026. május 01. 22:53
Korábban az USA meghatározása volt ez a részükről. Most -úgy látszik-szofisztikáltabban fogalmaznak, mindössze egy személyre fókuszálva.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. május 01. 22:08
rohadt korcsok ..ezek még félkutyának sincsenek kifejlődve !!
Válasz erre
2
1
counter-revolution
2026. május 01. 21:52
Kompenzáltok az apácarugdosó tetves izraeli zsidó miatt, cionmandis férgek?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!