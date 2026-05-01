A „Nagy Sátánnak” nevezte Irán vezetője az Egyesült Államokat

A Perzsa-öböl térségének ragyogó jövője az Egyesült Államok nélküli jövő lesz – közölték az irániak.
A „nemes” iráni lakosság
„nemzeti vagyonként” fogja védeni a rezsim nukleáris és rakétatechnológiáit
– olvasható egy üzenetben, amelyet Mojtaba Khamenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb vezetőjének tulajdonítanak. A beszédet egy műsorszolgáltató olvasta fel az iráni állami televízióban, és Khamenei hivatalos X/Twitter-fiókján tette közzé.
Az irániak „úgy fogják védeni ezeket a vagyontárgyakat, mint ahogy a tengeri, szárazföldi és légi határaikkal is teszik” – folytatódott a beszéd. „Új fejezet bontakozik ki a Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros történetében” – áll az üzenetben. „Ma nemcsak a globális közvélemény, hanem az országok vezetői számára is bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok jelenléte és befolyása a Perzsa-öbölben a régió instabilitásának fő forrása.”
„Az Egyesült Államok gyenge bázisai még a saját biztonságuk garantálásához sem elég ellenállóak és képesek, nemhogy reményt nyújtsanak az Egyesült Államok eltartottjainak és az Egyesült Államokat imádóknak a régióban” – folytatódott a szöveg. „A Perzsa-öböl térségének ragyogó jövője az Egyesült Államok nélküli jövő lesz, ami nemzetei fejlődését, kényelmét és jólétét szolgálja.”
„Az amerikai idegenek a Hormuzi-szoros fenekére valók”
– áll a Khameneinek tulajdonított beszédben. „Osztozunk egy közös sorson a Perzsa-öböl és az Ománi-tenger vizeit körülvevő szomszédainkkal. Ezeknek a több ezer kilométerről érkező idegeneknek, akik mohón követnek el kihágást a Perzsa-öbölben és az Ománi-tengerben, nincs itt helyük, csak a vizek fenekén.”
„Irán véget vet a Hormuzi-szoros ellenség általi kiaknázásának” – közölte továbbá, hozzátéve, hogy Irán „biztosítja a Perzsa-öböl biztonságát”. Az öböl „századok óta számos ördög kapzsiságát váltotta ki”, beleértve „az európai és amerikai idegenek által elkövetett, ismételt agressziókat”.
Legutóbb ez magában foglalja a „Nagy Sátán, az Egyesült Államok kardcsörtetését” is – zárul az iráni üzenet.
