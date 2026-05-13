Nehezen kérdőjelezhető meg a szerb törekvések jogossága, így Dodik elnök úr azon vágya, hogy a szerbek saját kezükbe vegyék sorsukat, hogy ne külföldiek döntsenek a helyi ügyekben, hogy ne külföldiek kapjanak helyet az Alkotmánybíróságban, és így tovább. A Bosznia-Hercegovina szuverenitására irányuló szerb törekvések abszolút legitim igények, amelyeket a nemzetközi közösségnek előbb-utóbb figyelembe kell vennie. Magyarországnak – kihasználva a régióval kapcsolatos érdekeit, elkötelezettségét, tudását – aktívan és kezdeményezően kell fellépnie ebben a kérdésben.

Bosznia-Hercegovina jövőjét illetően az EU-tagság kérdése meghatározó jelentőséggel bír. Teljesen világos, hogy egy nemzetközi ellenőrzés alatt álló ország nem lehet az EU tagja, tehát előbb-utóbb már csak az uniós tagság miatt is napirendre kell tűzni az OHR megszüntetésének kérdését. Ráadásul a „több EU automatikusan kevesebb OHR-t” fog jelenteni, azaz a csatlakozási tárgyalások megkezdésével és a csatlakozáshoz szükséges uniós feltételek teljesítésével egyértelműen csökkenni fog az OHR szerepe, ami végül teljesen irrelevánssá válhat. Bosznia-Hercegovina a régió legtöbb országához képest csak évtizedes késéssel, 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, de a konkrét csatlakozási tárgyalások még most sem kezdődtek meg. Ebben részben szerepet játszik a feltételek teljesítésének hiánya, ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy az EU részéről hiányzik a valódi szándék az integrációra. Jól érzékelhető, hogy az EU-ban nincs egy jól körvonalazható Bosznia-politika, sokkal inkább a sodródás és az önálló kezdeményezések hiánya jellemző.

A magyar kormány az elmúlt években következetesen igyekezett szorgalmazni Bosznia-Hercegovina tagságát, a 2024-es magyar EU Elnökség számára ez kiemelt prioritásként jelent meg.

Magyarország számára a Bosznia-Hercegovinával kialakított együttműködés nem csak biztonsági, politikai, hanem gazdasági és kulturális prioritás is. Az elmúlt években a magyar kormány Boszniával kapcsolatos lépései látványossá váltak. Miközben egyértelműen világossá tettük elkötelezettségünket az ország integritása iránt, nagyon határozottan kifejeztük támogatásunkat a boszniai szerbek irányába. Ez része volt Orbán Viktor miniszterelnök úr azon törekvésének, hogy a régióban a több évszázados átkot megtörve új alapokra helyezzük a magyar-szerb kapcsolatokat. Ez egyaránt magába foglalta a Magyarország és Szerbia, valamint a Magyarország és a Boszniai Szerb Köztársaság közti együttműködést és partnerséget. Ez az erőfeszítés vitathatatlanul sikeresnek és eredményesnek bizonyult, és ennek megőrzése a jövőben is kiemelt fontossággal bír. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy a magyar, a szerb és a boszniai szerb vezetők közti kapcsolatok barátivá váltak, hanem ennél sokkal többről: sikerült közelebb hozni egymáshoz a magyar és a szerb nemzetet annak érdekében, hogy mindkét nemzet erősebbé és sikeresebbé váljon.



