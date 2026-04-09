anyanyelvhasználat kisebbségi jog Zelenszkij Szijjártó Péter Kárpátalja

Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt

2026. április 09. 18:04

Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyar közösséggel való találkozásáról számolt be közösségi oldalán. Zelenszkij bejegyzésére Szijjártó Péter határozott hangvételű Facebook-posztban reagált, amelyben világossá tette, mit vár el Ukrajnától a magyar közösség érdekében.

null

Zelenszkij közösségi oldalán számolt be arról, hogy találkozott a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is, és több fontos kérdésről egyeztettek. Az ukrán elnök nemcsak beszámolt a találkozóról, hanem magyarul is közzétette – mintha ez elegendő lenne a valós sérelmek elfedésére.

Az ukrán elnök azt írta:

Találkoztam a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk.

Bejegyzésében részletesen felsorolta, hogy szó esett többek között a télre való felkészülésről, a gazdasági kérdésekről, valamint a katonák helyzetéről is. Hozzátette:

Köszönöm ezt a találkozót. Köszönöm a kitartást ezen a nehéz télen és a front támogatását, a katonáknak pedig mindazt az erőfeszítést, amelyet Ukrajna, a légterünk, valamint a kritikus és polgári infrastruktúra orosz támadásokkal szembeni védelme érdekében tettek.

Szijjártó szerint Zelenszkijnek lépnie kell

A bejegyzésre Szijjártó Péter Facebookon reagált és élesen bírálta Zelenszkij lépéseit. A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy szerinte nem kommunikációs gesztusokra van szükség, hanem konkrét intézkedésekre:

Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hexahelicene
2026. április 09. 19:38
gyzoltan-2hexahelicene 2026. április 09. 19:25 -ennyit képes vagy felfogni?! --------- annyit képes vagyok felfogni hogy buzi vagy teljesen féreértetted amit írtam köcsög
csulak
2026. április 09. 19:31
Orkrajna , az aranybudi orszaga !
szim-patikus
2026. április 09. 19:20
✔✔✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
hexahelicene
2026. április 09. 18:53
gyzoltan-2 2026. április 09. 18:39 Felesleges kétségbe vonni, megkérdőjelezni Zelenszkij tehetségét, szerepét! ---------------- Azért ez nem egészen így van. Komoly háttérerők működnek. Zelenszkij egy nagy lószar, egy senki. Azért él még a törpe, mert Netanjahu izraeli miniszterelnök személyesen kérte meg 2022-ben Putyin orosz elnököt, hogy ne likvidálja a zenebohócot. Háttéralku köttetett. Ebben Zeleszkijnek kurvára semmi köze sem volt. Csak szerencséje - hogy még él.
