Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt

Nahát: a német köztévé a kárpátaljai magyarokról és az ukrajnai kényszersorozásról forgatott
A magyar közösség fogyatkozása és a besorozások már Berlin figyelmét is felkeltették.
Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyar közösséggel való találkozásáról számolt be közösségi oldalán. Zelenszkij bejegyzésére Szijjártó Péter határozott hangvételű Facebook-posztban reagált, amelyben világossá tette, mit vár el Ukrajnától a magyar közösség érdekében.
Zelenszkij közösségi oldalán számolt be arról, hogy találkozott a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is, és több fontos kérdésről egyeztettek. Az ukrán elnök nemcsak beszámolt a találkozóról, hanem magyarul is közzétette – mintha ez elegendő lenne a valós sérelmek elfedésére.
Az ukrán elnök azt írta:
Találkoztam a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk.
Bejegyzésében részletesen felsorolta, hogy szó esett többek között a télre való felkészülésről, a gazdasági kérdésekről, valamint a katonák helyzetéről is. Hozzátette:
Köszönöm ezt a találkozót. Köszönöm a kitartást ezen a nehéz télen és a front támogatását, a katonáknak pedig mindazt az erőfeszítést, amelyet Ukrajna, a légterünk, valamint a kritikus és polgári infrastruktúra orosz támadásokkal szembeni védelme érdekében tettek.
A bejegyzésre Szijjártó Péter Facebookon reagált és élesen bírálta Zelenszkij lépéseit. A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy szerinte nem kommunikációs gesztusokra van szükség, hanem konkrét intézkedésekre:
Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP