Új csúcson a fegyverkezés a világban: az országok már nem bíznak abban, hogy együtt legelnek majd farkasok és bárányok

Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország hármasa teszi ki a globális katonai kiadások 51 százalékát, a maradékon osztozik a világ többi országa. Kiemelendő, hogy az USA továbbra is a világ csendőre: 954 milliárd dollárjával a globális védelmi kiadások egyharmadát adja egymaga. Igaz, Amerikában tavaly épp egy kicsit kevesebbet költöttek fegyverkezésre, mint egy évvel korábban – de ez megtorpanásnak valószínűsíthető, mivel Donald Trump elnök csillagászati összegeket kíván erre a területre áldozni.

A továbbra is pusztító ukrajnai háború költségvetési katasztrófát jelent a konfliktusban álló feleknek: Orosz­ország a bruttó hazai össztermék 7,5 százalékára növelte a katonai kiadásokat, miközben kezd hadigazdasággá válni; maga Ukrajna pedig a GDP 40 százalékát költi az ötödik éve tartó honvédő háborújára. Moszkva a növekedő olajbevételeiből, Ukrajna az áhított európai kölcsönökből finanszírozná tovább a háborút.

Ha már Európa: 2025-ben hetven éve nem látott ütemben fokozták katonai kiadásaikat kontinensünk országai.

Már huszonkét európai NATO-ország eléri a GDP 2 százalékának meg­felelő védelmi kiadásokat – amit Trump minimumprogramként követel Európától –, Németország egyetlen év alatt 24 százalékkal növelte katonai költségvetését.

A Közel-Kelet továbbra is tűzfészek, Irán és Izrael leginkább ellődözik egymásra és felélik fegyvertartalékaikat. Közben Kelet-Ázsiában az óvatosan őrzött béke színfalai mögött zajlik a nagy versengés. Kína harmincegyedik éve növeli folyamatosan katonai kiadásait, most 336 milliárd dollárnál, az amerikai kiadások egyharmadánál jár. Eközben a megszállástól tartó Tajvan 14 százalékkal, Japán pedig 10 százalékkal emelte védelmi kiadá­sait, és így tesz a Fülöp-szigetek és Ausztrália is. A nagy kelet-ázsiai háború réme tartósan ott lebeg a felkelő nap országai fölött – miközben az évtizedekig nagyrészt naiv békességben szunnyadozó Európa tovább küzd a kapuinál zajló, nyílt fegyveres konfliktusok következményeivel.