A New York Times megszakértette: Trump bajba sodorta Orbánt

Trump támogatása mint állítólagos teher

A New York Times érvelése szerint a probléma nem pusztán a személyes szimpátia, hanem Trump politikájának gazdasági következményeiben keresendő. Az „America first” megközelítés, a vámok és a kereskedelmi feszültségek a lap szerint kifejezetten kedvezőtlenek Európa számára, így közvetve Magyarországra is hatással vannak.

A cikk külön kiemeli az energiapolitikát is: Washington arra ösztönzi Európát, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt vásároljon, ami a szerző szerint drágább megoldást jelenthet, különösen egy olyan ország számára, mint Magyarország. Emellett a közel-keleti konfliktusok – például az iráni helyzet – inflációs nyomást okozhatnak, ami szintén gazdasági nehézségeket idézhet elő. Ebből a gondolatmenetből jut el a lap oda, hogy ha Orbán politikai támogatottsága csökken, annak egyik oka éppen Trump politikája lehet.