magyar választás The New York Times Trump Orbán Viktor

A New York Times megszakértette: Trump bajba sodorta Orbánt

2026. április 09. 19:10

Az amerikai baloldali sajtó ismét megfejtette Magyarországot. A The New York Times szerint ugyanis Donald Trump egyenesen bajba sodorta Orbán Viktort. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, még ha ez nem is illeszkedik a jól ismert narratívába.

A The New York Times véleménycikke egy határozott állítással indít: Donald Trump támogatása nemhogy segítené, hanem kifejezetten veszélyeztetheti Orbán Viktor politikai helyzetét. A lap szerint az amerikai elnök nyílt kiállása akár „halálos csók” is lehet a magyar miniszterelnök számára.

A kiindulópont Trump látványos politikai gesztusa, amikor közösségi oldalán Orbánt „egy igazán erős és hatalmas vezetőnek” nevezte, majd nyomatékosította támogatását:

 Teljes mértékben mellette állok!

A cikk ezt nem egyszerű diplomáciai udvariasságként, hanem egyfajta politikai tehertételként értelmezi.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump támogatása mint állítólagos teher

A New York Times érvelése szerint a probléma nem pusztán a személyes szimpátia, hanem Trump politikájának gazdasági következményeiben keresendő. Az „America first” megközelítés, a vámok és a kereskedelmi feszültségek a lap szerint kifejezetten kedvezőtlenek Európa számára, így közvetve Magyarországra is hatással vannak. 

A cikk külön kiemeli az energiapolitikát is: Washington arra ösztönzi Európát, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt vásároljon, ami a szerző szerint drágább megoldást jelenthet, különösen egy olyan ország számára, mint Magyarország. Emellett a közel-keleti konfliktusok – például az iráni helyzet – inflációs nyomást okozhatnak, ami szintén gazdasági nehézségeket idézhet elő. Ebből a gondolatmenetből jut el a lap oda, hogy ha Orbán politikai támogatottsága csökken, annak egyik oka éppen Trump politikája lehet.

A cikk ugyanakkor maga is elismeri, hogy a magyar kormány hosszú ideig stabil társadalmi támogatottságot élvezett. A 2010-es években nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a szegénység, és jelentős gazdasági növekedés valósult meg. Ez a stabilitás nem ideológiai, hanem nagyon is kézzelfogható gazdasági eredményekhez kötődött.

A New York Times azonban ezt a képet háttérbe szorítja, és a jelenlegi helyzetet elsősorban külső tényezőkkel magyarázza. Bár megemlíti a világjárvány és az orosz–ukrán háború hatásait, a hangsúlyt mégis Trump politikájára helyezi, mintha az lenne a meghatározó tényező.

Ez a megközelítés több szempontból is sántít. Egyrészt figyelmen kívül hagyja, hogy a gazdasági nehézségek egész Európát érintik, nem kizárólag Magyarországot. Másrészt azt a benyomást kelti, mintha a magyar választók döntéseit elsősorban külföldi politikai folyamatok határoznák meg.

Egy előre gyártott narratíva

A lap azt is sugallja, hogy több európai jobboldali politikus már felismerte a Trumphoz való túl közeli viszony kockázatait, és igyekszik távolságot tartani. Ezzel szemben Orbán továbbra is nyíltan vállalja amerikai kapcsolatait.

Ez azonban inkább egy előre gyártott narratívának tűnik, mintsem a valóság pontos leírásának. A cikk ugyanis végig abból az előfeltevésből indul ki, hogy Trump politikai jelenléte szükségszerűen negatív hatással van szövetségeseire.

Ezzel szemben maga az írás is utal arra, hogy az amerikai elnöknek továbbra is van támogatottsága Magyarországon, különösen a kormánypárti szavazók körében. Vagyis a kapcsolat nem egyoldalúan káros, hanem politikailag értelmezhető és adott esetben mobilizáló tényező is lehet. A New York Times végkövetkeztetése szerint a magyar országgyűlési választások tétje egyfajta ideológiai küzdelem: 

nemzeti identitás kontra liberalizmus, autoriter rendszer kontra demokrácia. Ebbe a keretbe illeszti bele Trump szerepét is.

Csakhogy maga a cikk is elismeri, hogy a választók döntéseit sokkal inkább hétköznapi szempontok befolyásolják. Az életszínvonal, a munkahelyek és a gazdasági kilátások azok a tényezők, amelyek végső soron meghatározzák a politikai eredményeket. Ebben az összefüggésben különösen leegyszerűsítő az a megközelítés, amely egyetlen külső szereplő – jelen esetben Trump – hatására vezeti vissza egy ország politikai kilátásait.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

akitiosz
2026. április 09. 19:49
Kizárt, hogy Trump Irán elleni agressziója segítené Magyarországot vagy akárcsak Orbánt. Orbán Trumpot békepártinak akarta bemutatni a magyaroknak, miközben nyilvánvalóan nem az. A fő veszély a világbékére. Már meghirdette a következő háborúját is Kuba ellen. :-(
templar62
2026. április 09. 19:35
-inkább , m8nt a kanalas Maris ( kamala Harris).
neszteklipschik
•••
2026. április 09. 19:32 Szerkesztve
Ilyen az, amikor a nyújorki lippsi médiacseléd, aki azt se tudja, hogy Magyarország melyik földrészen van, írat egy cikket az ÉÁJ-jal. "Legyen benne bukikaZorbán, legyen benne, hogy Trump egy pancser, meg még pár ilyen." Click-click. Na, készen is vagyunk! 🤓🤓🤓🤓
csulak
2026. április 09. 19:26
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!