Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány ilie bolojan rmdsz párt miniszterelnök

Tömeges lemondások és alkotmányos vita: forr a levegő a román parlamentben

2026. április 24. 07:08

Dúl a harc a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között.

Testületileg lemondtak a négypárti román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei, miután a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó Ilie Bolojan miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a PSD megvonta tőle a bizalmat – közölte csütörtökön a baloldali párt.

A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicusor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.

A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket, akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.

A PSD csütörtöki közleményében úgy értékelte, hogy a párt minisztereinek távozása nyomán a Bolojan-kormány elvesztette legitimitását, mivel nincs már parlamenti többége. A PSD szerint egy parlamenti többség nélküli, „működésképtelen” kormány tisztégben maradása alkotmányellenes, az ország gazdasági érdekeit veszélyeztető, felelőtlen döntés.

Miniszterei visszahívásával a PSD nem a kormányzás elől futamodik meg, hanem olyan változást kezdeményez, amelyet a polgárok nagy többsége igényel. A recesszió, infláció, a termelés és fogyasztás visszaesése miatt elkerülhetetlen az irányváltás. A jelenlegi geopolitikai helyzetben felelőtlenség a tévesnek bizonyult irányba továbbmenni”

 – olvasható a PSD közleményében.

A parlamenti helyek mintegy 27 százalékával rendelkező PSD hozzátette: kész részt venni egy új, Európa-barát „politikai vagy szakértői kormány” megalakításában, amelyet egy másik, a koalíciós pártokkal való együttműködésre nyitottabb miniszterelnök vezet. Az új kormány megalakulásáig a PSD parlamenti támogatást nyújt azoknak a törvényeknek az elfogadásához, amelyek az európai uniós támogatások lehívásához szükségesek – közölte a PSD.

Ilie Bolojan miniszterelnök az államfővel folytatott szerdai egyeztetés alkalmával jelezte, hogy a PNL nem fog újabb koalíciós megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, de a maga részéről kész folytatni a kormányzati munkát egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány élén.

Romániában alkotmányos vita alakult ki a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között arról, hogy szükséges-e újabb bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a miniszterelnöknek, miután megváltozott a kormány politikai összetétele, vagy elegendő, ha az újabb miniszterjelöltek beiktatásához kér parlamenti jóváhagyást, amit elutasítás esetén 45 naponként akár több ízben is megismételhet a kisebbségi kormány leváltása nélkül.

A PSD az alkotmánybírósághoz akar fordulni a kérdés eldöntése érdekében.

A csütörtöki kormányülésen a PSD-s miniszterek helyett az érintett tárcákat már a többi koalíciós pártokhoz tartozó államtitkárok képviselték.

Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerint az ülés végén Ilie Bolojan miniszterelnök köszönetet mondott a távozó szociáldemokrata minisztereknek az elmúlt tíz hónap alatt végzett munkáért és felhívást intézett a kabinet tagjaihoz, hogy az alacsonyabb rangú PSD-s tisztségviselők esetében kizárólag a szakmai hozzáértés, nem pedig a politikai hovatartozás alapján döntsenek arról, hogy felmentik-e őket, vagy sem.

Ilie Bolojan csütörtökön délután ismertette helyettesítési terveit. A kormányban eddig két miniszteri poszttal és egy tárcanélküli miniszterrel részt vevő RMDSZ újabb két tárca ideiglenes vezetését veheti át: a kormányfő Tánczos Barna kormányfőhelyettest javasolja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium élére, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztert pedig az egészségügyi tárca ideglenes vezetésével is megbízná, mivel az RMDSZ politikusai már korábban is vezették ezeket a minisztériumokat.

Bolojan maga tervezi átvenni az energiaügyi tárca ideiglenes irányítását

arra hivatkozva, hogy fontos ágazatról van szó, amely több más területtel áll szoros kapcsolatban, ahol fel kell gyorsítani a reformokat, egyes energiavállalatok felügyelete pedig a kormányfőtitkársághoz tartozik. A többi megüresedő tárca élére a PNL és USR miniszterei közül jelölt helyetteseket.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban. A nemzeti liberális kormányfő szerint a PSD önös pártérdekek miatt, az általa korábban előidézett hatalmas deficit lefaragására irányuló népszerűtlen intézkedések felelőssége elől menekülve sodorta újabb politikai válságba az országot, miután a Bolojan-kormány elzárta a PSD holdudvarához tartozó élősködők elől a költségvetési forrásokat.

(MTI)

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!