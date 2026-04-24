Tömeges lemondások és alkotmányos vita: forr a levegő a román parlamentben

Romániában már a legrosszabbtól tartanak: az uniós források lehívása már csak hab a tortán
Ilie Bolojan miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül.
Dúl a harc a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között.
Testületileg lemondtak a négypárti román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei, miután a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó Ilie Bolojan miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a PSD megvonta tőle a bizalmat – közölte csütörtökön a baloldali párt.
A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicusor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.
A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket, akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.
A PSD csütörtöki közleményében úgy értékelte, hogy a párt minisztereinek távozása nyomán a Bolojan-kormány elvesztette legitimitását, mivel nincs már parlamenti többége. A PSD szerint egy parlamenti többség nélküli, „működésképtelen” kormány tisztégben maradása alkotmányellenes, az ország gazdasági érdekeit veszélyeztető, felelőtlen döntés.
Miniszterei visszahívásával a PSD nem a kormányzás elől futamodik meg, hanem olyan változást kezdeményez, amelyet a polgárok nagy többsége igényel. A recesszió, infláció, a termelés és fogyasztás visszaesése miatt elkerülhetetlen az irányváltás. A jelenlegi geopolitikai helyzetben felelőtlenség a tévesnek bizonyult irányba továbbmenni”
– olvasható a PSD közleményében.
A parlamenti helyek mintegy 27 százalékával rendelkező PSD hozzátette: kész részt venni egy új, Európa-barát „politikai vagy szakértői kormány” megalakításában, amelyet egy másik, a koalíciós pártokkal való együttműködésre nyitottabb miniszterelnök vezet. Az új kormány megalakulásáig a PSD parlamenti támogatást nyújt azoknak a törvényeknek az elfogadásához, amelyek az európai uniós támogatások lehívásához szükségesek – közölte a PSD.
Ilie Bolojan miniszterelnök az államfővel folytatott szerdai egyeztetés alkalmával jelezte, hogy a PNL nem fog újabb koalíciós megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, de a maga részéről kész folytatni a kormányzati munkát egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány élén.
Romániában alkotmányos vita alakult ki a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között arról, hogy szükséges-e újabb bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a miniszterelnöknek, miután megváltozott a kormány politikai összetétele, vagy elegendő, ha az újabb miniszterjelöltek beiktatásához kér parlamenti jóváhagyást, amit elutasítás esetén 45 naponként akár több ízben is megismételhet a kisebbségi kormány leváltása nélkül.
Ilie Bolojan miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül.
A PSD az alkotmánybírósághoz akar fordulni a kérdés eldöntése érdekében.
A csütörtöki kormányülésen a PSD-s miniszterek helyett az érintett tárcákat már a többi koalíciós pártokhoz tartozó államtitkárok képviselték.
Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerint az ülés végén Ilie Bolojan miniszterelnök köszönetet mondott a távozó szociáldemokrata minisztereknek az elmúlt tíz hónap alatt végzett munkáért és felhívást intézett a kabinet tagjaihoz, hogy az alacsonyabb rangú PSD-s tisztségviselők esetében kizárólag a szakmai hozzáértés, nem pedig a politikai hovatartozás alapján döntsenek arról, hogy felmentik-e őket, vagy sem.
Ilie Bolojan csütörtökön délután ismertette helyettesítési terveit. A kormányban eddig két miniszteri poszttal és egy tárcanélküli miniszterrel részt vevő RMDSZ újabb két tárca ideiglenes vezetését veheti át: a kormányfő Tánczos Barna kormányfőhelyettest javasolja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium élére, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztert pedig az egészségügyi tárca ideglenes vezetésével is megbízná, mivel az RMDSZ politikusai már korábban is vezették ezeket a minisztériumokat.
Bolojan maga tervezi átvenni az energiaügyi tárca ideiglenes irányítását
arra hivatkozva, hogy fontos ágazatról van szó, amely több más területtel áll szoros kapcsolatban, ahol fel kell gyorsítani a reformokat, egyes energiavállalatok felügyelete pedig a kormányfőtitkársághoz tartozik. A többi megüresedő tárca élére a PNL és USR miniszterei közül jelölt helyetteseket.
A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban. A nemzeti liberális kormányfő szerint a PSD önös pártérdekek miatt, az általa korábban előidézett hatalmas deficit lefaragására irányuló népszerűtlen intézkedések felelőssége elől menekülve sodorta újabb politikai válságba az országot, miután a Bolojan-kormány elzárta a PSD holdudvarához tartozó élősködők elől a költségvetési forrásokat.
(MTI)
Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP