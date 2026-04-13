Sargentini örül, hogy hozzájárulhatott Orbán Viktor választási vereségéhez

Megszólalt a poltikus, akinek hírhedt jelentése nagy szerepet játszott Brüsszel Magyarország elleni hadjáratában. Judith Sargentini, aki az Európai Parlamentben a holland Baloldali Zöldek tagja örömét fejezte ki Orbán Viktor és a Fidesz választási veresége felett.

Az »illiberális demokrácia« 16 éve véget ért. Magyarország visszatér az európai családba.

A magyarok egyszerűen azzal változtatták meg sorsukat, hogy másképp szavaztak. Ez igazán inspiráló. Reményt ad azoknak, akik világszerte a jogállamiságért és a demokráciáért küzdenek” – ünnepelte a Fidesz kormány demokratikus leváltását az az ember, aki éveken át azt állította, hogy Magyarországon nincs demokrácia.