demokrácia tisza párt fidesz európai parlament magyarország orbán viktor

Sargentini örül, hogy hozzájárulhatott Orbán Viktor választási vereségéhez

A képviselő szerint Magyarország visszatér az európai családba.

Megszólalt a poltikus, akinek hírhedt jelentése nagy szerepet játszott Brüsszel Magyarország elleni hadjáratában. Judith Sargentini, aki az Európai Parlamentben a holland Baloldali Zöldek tagja örömét fejezte ki Orbán Viktor és a Fidesz választási veresége felett. 

Az »illiberális demokrácia« 16 éve véget ért. Magyarország visszatér az európai családba.

A magyarok egyszerűen azzal változtatták meg sorsukat, hogy másképp szavaztak. Ez igazán inspiráló. Reményt ad azoknak, akik világszerte a jogállamiságért és a demokráciáért küzdenek” – ünnepelte a Fidesz kormány demokratikus leváltását az az ember, aki éveken át azt állította, hogy Magyarországon nincs demokrácia. 

A képviselő úgy gondolja, hogy ő is hozzájárult a Tisza Párt győzelméhez. 

„Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehettem ennek a küzdelemnek. 

Tartsunk ki amellett, hogy Magyarország valóban egy befogadó és szociális demokráciát válasszon”

 – zárta sorait a progresszív képviselő. 

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

