Sargentini örül, hogy hozzájárulhatott Orbán Viktor választási vereségéhez

Marine Le Pen is üzent: Orbán Viktor tizenhat éven át bátran védte Magyarország szabadságát és szuverenitását
Orbán francia szövetségese szerint Brüsszel öröme aggodalommal töltheti el a magyarokat.
A képviselő szerint Magyarország visszatér az európai családba.
Megszólalt a poltikus, akinek hírhedt jelentése nagy szerepet játszott Brüsszel Magyarország elleni hadjáratában. Judith Sargentini, aki az Európai Parlamentben a holland Baloldali Zöldek tagja örömét fejezte ki Orbán Viktor és a Fidesz választási veresége felett.
Az »illiberális demokrácia« 16 éve véget ért. Magyarország visszatér az európai családba.
A magyarok egyszerűen azzal változtatták meg sorsukat, hogy másképp szavaztak. Ez igazán inspiráló. Reményt ad azoknak, akik világszerte a jogállamiságért és a demokráciáért küzdenek” – ünnepelte a Fidesz kormány demokratikus leváltását az az ember, aki éveken át azt állította, hogy Magyarországon nincs demokrácia.
A képviselő úgy gondolja, hogy ő is hozzájárult a Tisza Párt győzelméhez.
„Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehettem ennek a küzdelemnek.
Tartsunk ki amellett, hogy Magyarország valóban egy befogadó és szociális demokráciát válasszon”
– zárta sorait a progresszív képviselő.
