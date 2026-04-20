Rémisztő jelenet: attrakció közben szabadult ki egy cirkuszi tigris a ketrecből, hajszálon múlott a tragédia (VIDEÓ)

Káoszba fulladt egy cirkuszi előadás Oroszországban, amikor egy fellépő tigris kiszabadult a porondról, és a nézők között kezdett sétálni.

A felvételen az látható, hogy a cirkuszi sátorban három tigris nyugodtan ült a zsámolyokon, amikor a védőháló hirtelen összeomlott. Bár a hálót gyorsan visszahúzták, az egyik tigris már kiszabadult, és a nézők felé indult, mire többen pánikba estek és menekülni kezdtek.