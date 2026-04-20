Rémisztő jelenet: attrakció közben szabadult ki egy cirkuszi tigris a ketrecből, hajszálon múlott a tragédia (VIDEÓ)

Nem mindennapi eset történt Oroszországban.
Káoszba fulladt egy cirkuszi előadás Oroszországban, amikor egy fellépő tigris kiszabadult a porondról, és a nézők között kezdett sétálni.
A felvételen az látható, hogy a cirkuszi sátorban három tigris nyugodtan ült a zsámolyokon, amikor a védőháló hirtelen összeomlott. Bár a hálót gyorsan visszahúzták, az egyik tigris már kiszabadult, és a nézők felé indult, mire többen pánikba estek és menekülni kezdtek.
A hatóságok arra kérték a közönséget, hogy maradjanak nyugodtak és maradjanak a helyükön, mivel a futás csak felingerelheti az állatot. Ennek köszönhetően végül senki sem sérült meg – írja a The Sun.
A cirkusz munkatársai később visszaterelték a tigrist a kulisszák mögé, bár az állat rövid időre még az utcára is kijutott. Az igazgató szerint az esetet emberi hiba okozta, és hangsúlyozta, hogy a tigrisek „idomítottak”, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzetben valódi veszély is fennállt.
Képernyőfotó: The Sun videó