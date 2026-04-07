Németországban kezdenek beletörődni, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat – sajtóhír

„Szűk győzelemre lehet számítani” – Nyugat-Európában már tudják, ki alakíthat kormányt Magyarországon
Orbán Viktor a realista irányt képviseli.
Johann Wadephul német külügyminiszter hangsúlyozta, bármilyen eredmény is születik a közelgő magyarországi választáson, Németország együtt fog működni a mindenkori magyar kormánnyal.
Miközben Friedrich Merz Ukrajnát támogatja, az USA alelnöke, J. D. Vance Magyarországon Orbán Viktor választási kampányát segíti, ami tovább növeli a német kancellár külpolitikai magányosságát – írja az Il Foglio.
Eközben Der Spiegel idézi Johann Wadephul német külügyminisztert, aki hangsúlyozta,
bármilyen eredmény is születik a közelgő magyarországi választáson, Németország együtt fog működni a mindenkori magyar kormánnyal.
Az egyik svájci lap publicistája a napokban azt írta, Orbán Viktor szűk győzelmét várja a vasárnapi választásokon.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.