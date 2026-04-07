„Szűk győzelemre lehet számítani” – Nyugat-Európában már tudják, ki alakíthat kormányt Magyarországon

2026. április 07. 10:40

A svájci Die Weltwoche publicistája szerint Orbán Viktor miniszterelnök a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza, ezért számításai szerint az ő pártja nyeri majd meg a vasárnapi választásokat.

2026. április 07. 10:40 2 p 14 2 32 Mentés

Kurt W. Zimmermann öt év budapesti tartózkodás után úgy látja, a magyar lélek folyamatosan ingadozik romantika és realizmus között – írja a Die Weltwoche. A publicista szerint

a jelenlegi választási kampányban Magyar Péter, az ellenzék új arca testesíti meg a romantikát, aki egy dicsőséges, EU-párti jövőt ígér, Orbán Viktor miniszterelnök viszont a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza. Zimmermann úgy véli, végül Orbán Viktor szűk győzelmére lehet számítani, mert a megszokott realitás felülírja az újdonság varázsát.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.