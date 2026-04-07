„Szűk győzelemre lehet számítani” – Nyugat-Európában már tudják, ki alakíthat kormányt Magyarországon

A közvélemény-kutatások félrevezetők: a svájciak szerint Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke
Eközben Magyar Péter elkövetett egy nagy hibát.
A svájci Die Weltwoche publicistája szerint Orbán Viktor miniszterelnök a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza, ezért számításai szerint az ő pártja nyeri majd meg a vasárnapi választásokat.
Kurt W. Zimmermann öt év budapesti tartózkodás után úgy látja, a magyar lélek folyamatosan ingadozik romantika és realizmus között – írja a Die Weltwoche.
A publicista szerint
a jelenlegi választási kampányban Magyar Péter, az ellenzék új arca testesíti meg a romantikát, aki egy dicsőséges, EU-párti jövőt ígér, Orbán Viktor miniszterelnök viszont a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza.
Zimmermann úgy véli, végül Orbán Viktor szűk győzelmére lehet számítani, mert a megszokott realitás felülírja az újdonság varázsát.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.