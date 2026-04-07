„Szűk győzelemre lehet számítani” – Nyugat-Európában már tudják, ki alakíthat kormányt Magyarországon

2026. április 07. 10:40

A svájci Die Weltwoche publicistája szerint Orbán Viktor miniszterelnök a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza, ezért számításai szerint az ő pártja nyeri majd meg a vasárnapi választásokat.

null

Kurt W. Zimmermann öt év budapesti tartózkodás után úgy látja, a magyar lélek folyamatosan ingadozik romantika és realizmus között – írja a Die Weltwoche.

A publicista szerint

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

a jelenlegi választási kampányban Magyar Péter, az ellenzék új arca testesíti meg a romantikát, aki egy dicsőséges, EU-párti jövőt ígér, Orbán Viktor miniszterelnök viszont a realista irányt képviseli, és továbbra is Magyarország önálló európai útját hangsúlyozza.

Zimmermann úgy véli, végül Orbán Viktor szűk győzelmére lehet számítani, mert a megszokott realitás felülírja az újdonság varázsát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ekeke1
2026. április 07. 15:50
Valójában a képlet egyszerű: ha a Fidesz utolsó héten nem tud rávenni 5-600 ezer embert azok közül akik nem szoktak elmenni voksolni, hogy veszélyben az ország és fel kell emelni a popsikat, különben úgy járhatnak mint 2002-ben az első fordulóban...akkor cseszhetjük. Lehet itt óbégatni mindenfélét , de egy karigeri ősszel összerántott egy több százezres buzi vonulást a fővárosban,az a karigeri aki a Citadella keresztje ellen hangosan pofázott. Ez nem babra megy, a régi "mindenki hozzon magával még egy embert" lózung aktuálisabb mint valaha.
Fer70
2026. április 07. 13:12
Tehát tisztázzunk 2 dolgot: 1. Egy nárcisztikus pszichopata, egy szexuális ragadozó minden csak nem romantikus. Persze a nárcisztikus beteg emberek legfőbb tulajdonsága, hogy míg a felszínen a szépet mutatják, addig egy pillanat alatt képesek az aljas, hazug, beteg lényüket hozni. (lásd: román föld, lásd uszítások, hergelések, közben pedig a szép és jófiút játsza...stb, stb.) 2. Nem szűk lesz az a Fidesz győzelem! Mutatom a valóságot: 2022-ben Kaposvár01 a 33. legszorosabb körzet volt, amit a Fidesz megnyert. Vagyis azon kívül még 73 körzetet hozott a Fidesz 22-ben. Jelenleg Kaposvár ismét a Fidesz győztes körzetei közé számít, bár szűkebben. (22-ben 13% volt, most a pontosat nem tudom, de február elején 5 % körüli előny volt. ) Tehát 74 körzet jó eséllyel a miénk lesz! Mit is mondott Ujj Péter (444.hu)? A Tiszának max. 40 körzete lehet, de inkább kevesebb. Hát itt a kevesebb: 30 alatt lesz a Tisza egyéni nyertes körzeteinek a száma.... ;-) Hajrá, Fidesz!
csulak
2026. április 07. 12:32
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
3atti3
2026. április 07. 12:31
A 2/3 az szűk?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!