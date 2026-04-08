Németországban és Ausztriában egyre biztosabbak benne, hogy ki nyeri meg a választásokat Magyarországon – sajtóhír

2026. április 08. 13:59

A német és az osztrák lapok is elkezdtek arról írni, hogy hiába a „független” közvélemény-kutatók előrejelzései, nagy az esély arra, hogy Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke.

2026. április 08. 13:59

A Frankfurter Rundschau cikke szerint hiába a „független” közvélemény-kutatók előrejelzése, reális esélye van a Fidesznek arra, hogy vasárnap megnyerje a magyarországi választásokat, és hasonló következtetésre jutott az Österreicher is. A német portál azt írta,

egyáltalán nem biztos a kormányváltás, sőt, ugyanis a közvélemény-kutatások mára inkább politikai viták tárgyává váltak, ráadásul a bizonytalan szavazók döntése is meghatározó lesz a végeredményben. Az osztrákok eközben arra hívják fel a figyelmet, hogy a választási rendszer miatt könnyen előfordulhat, hogy a listán kevesebb szavazatot kapó Fidesz tarthatja meg a hatalmat Magyarországon.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

