Németországban és Ausztriában egyre biztosabbak benne, hogy ki nyeri meg a választásokat Magyarországon – sajtóhír

„Szűk győzelemre lehet számítani” – Nyugat-Európában már tudják, ki alakíthat kormányt Magyarországon
Orbán Viktor a realista irányt képviseli.
A német és az osztrák lapok is elkezdtek arról írni, hogy hiába a „független” közvélemény-kutatók előrejelzései, nagy az esély arra, hogy Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke.
A Frankfurter Rundschau cikke szerint hiába a „független” közvélemény-kutatók előrejelzése, reális esélye van a Fidesznek arra, hogy vasárnap megnyerje a magyarországi választásokat, és hasonló következtetésre jutott az Österreicher is.
A német portál azt írta,
egyáltalán nem biztos a kormányváltás, sőt, ugyanis a közvélemény-kutatások mára inkább politikai viták tárgyává váltak, ráadásul a bizonytalan szavazók döntése is meghatározó lesz a végeredményben.
Az osztrákok eközben arra hívják fel a figyelmet, hogy a választási rendszer miatt könnyen előfordulhat, hogy a listán kevesebb szavazatot kapó Fidesz tarthatja meg a hatalmat Magyarországon.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala