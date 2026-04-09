Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az ukránokat nem zavarja, hogy a nyugati szövetségesek kifejezetten kérték, hogy vegyenek vissza az energia elleni támadásokból.
Éjszaka ukrán drónok támadták meg a Krasnodari területen, Krymskban található olajszivattyú-állomást – számolt be a Kyiv Independent.
A hírportál beszámolója szerint a támadás következtében kigyulladt egy alállomás a Krymskaya olajszivattyú-állomás területén.
A város lakói beszéltek arról, hogy a dróncsapás közben több robbanást is hallottak, majd áramszünet következett be.
A közeli Sauk-Dere faluban egy ember meghalt – közölte Veniamin Kondratyev, a Krasnodari terület kormányzója, anélkül, hogy kommentálta volna az olajszivattyúállomás eseményeit. Kondratyev azt állította, hogy drónroncsok hullottak egy Krymsk külvárosában lévő mezőre és egy vállalkozás területére.
Krymsk körülbelül 115 kilométerre fekszik Ukrajnától, a Krím-félsziget keleti részén.
Ukrajna rendszeresen támadja az oroszországi és a megszállt területek mélyén található infrastruktúrát.
Kijev ezeket a létesítményeket érvényes katonai célpontoknak tekinti, arra hivatkozva, hogy ebből pénzeli Moszkva a háború gépezetét.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.