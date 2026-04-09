04. 09.
csütörtök
ukrán drónok olajszivattyú kijev

Nem érdekli Kijevet a szövetségesek kérése: megint az orosz olajinfrastruktúrát lőtték

2026. április 09. 08:49

Az ukránokat nem zavarja, hogy a nyugati szövetségesek kifejezetten kérték, hogy vegyenek vissza az energia elleni támadásokból.

2026. április 09. 08:49


Éjszaka ukrán drónok támadták meg a Krasnodari területen, Krymskban található olajszivattyú-állomást – számolt be a Kyiv Independent. 

A hírportál beszámolója szerint a támadás következtében kigyulladt egy alállomás a Krymskaya olajszivattyú-állomás területén. 

A város lakói beszéltek arról, hogy a dróncsapás közben több robbanást is hallottak, majd áramszünet következett be.

A közeli Sauk-Dere faluban egy ember meghalt – közölte Veniamin Kondratyev, a Krasnodari terület kormányzója, anélkül, hogy kommentálta volna az olajszivattyúállomás eseményeit. Kondratyev azt állította, hogy drónroncsok hullottak egy Krymsk külvárosában lévő mezőre és egy vállalkozás területére.

Krymsk körülbelül 115 kilométerre fekszik Ukrajnától, a Krím-félsziget keleti részén.

Ukrajna rendszeresen támadja az oroszországi és a megszállt területek mélyén található infrastruktúrát.

Kijev ezeket a létesítményeket érvényes katonai célpontoknak tekinti, arra hivatkozva, hogy ebből pénzeli Moszkva a háború gépezetét. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 09. 11:01
nem kell nekik penzt es fegyvert adni
2026. április 09. 10:50 Szerkesztve
……..,
2026. április 09. 10:43
Kinyírni végre a zongoristát, mielőtt Európa megmaradási esélyét is tönkreteszi, Ukrajnát pedig lefegyverezni, és nemzetközi gyámság alá helyezni.
makaó
2026. április 09. 09:52
Ameddig a kétszínű, nagypofájú Trump átengedi az ukránoknak a műholdas célkoordinátákat, addig arcoskodhat Zelenszkíj. Nagyon Janus - arcú az amerikai béketörekvés. Nem érdemes már nekik sem hinni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!