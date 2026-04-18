g7 csoport nemzetközi valutaalap ukrajna

Nagy bajban van Ukrajna, most újabb fontos haladékot kapott

2026. április 18. 16:32

A harcok sújtotta ország adóssága átlépte a 200 milliárd dollárt.

Ukrajna újabb haladékot kapott, a világ legfejlettebb országai tömörítő G7 csoport és a Párizsi Klub országai megállapodtak, hogy Kijev 2030-ig kap haladékot az adósságok törlesztésére – írja az Echonomichna Pravda. Az ukrán pénzügyminisztérium adatai szerint

2026 január végén az ukrán adósság elérte a 215 milliárd dollárt.

A most aláírt megállapodás a 2026 februárig esedékes adósság törlesztésének elhalasztását teszi lehetővé, meghosszabbítva a 2022-ben és 2023-ban elfogadott egyezséget. A türelmi idő összhangban van a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új finanszírozási programjával. Kijev a felszabadult forrásokat az elsődleges szükségleteire költi, beleértve

  • a védelmet,
  • a szociális szféra kiadásait
  • és a gazdaságélénkítést.

A halasztott összegek kifizetése ezen időszak lejárta után, egyenlő féléves részletekben történik a 2035–2039 közötti években, a kamatok tervezett tőkésítésével.

Nyitókép: Kirill Chubotin / NurPhoto / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patriota-0
2026. április 18. 18:21
"Kijev 2030-ig kap haladékot az adósságok törlesztésére" Tényleg 4 évente azzal akarnak foglalkozni, hogy meghosszabbítják? Soha nem fogják visszafizetni!
akitiosz
2026. április 18. 18:03
Ha kölcsön adsz 200 dollárt és nem kapod vissza, akkor az adós sorsa tőled függ. Ha kölcsön adsz 200 milliárd dollárt és nem kapod vissza, akkor a sorsod az adóstól függ.
pollip
2026. április 18. 17:20
A Tisza gyors segélyként biztosan elküldi a lefoglalt aranykonvoj pénzét, aranyát.
elcapo-3
2026. április 18. 17:06
Akkor a szektások kezdejenek gyűjteni nekik!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!