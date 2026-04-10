facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
olajválság olaj perzsa - öböl Irán Közel-Kelet

Már a BBC ukrán kiadása is a legrosszabbra figyelmeztet: évekig nyöghetjük az olajválság hatásait

2026. április 10. 08:14

A globális energiaválság hosszabb távon is átalakíthatja a világgazdaság működését.

null

Az ukrán BBC elemzése szerint a globális energiaválság valójában csak most kezd kibontakozni, és hosszabb távon is átalakíthatja a világgazdaság működését.

Mint írták, a jelenlegi helyzet hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely nemcsak rövid távú ellátási zavarokat okoz, hanem tartós következményekkel is járhat az energiaárak és az ellátás biztonsága szempontjából.

Az elemzés rámutat: 

még egy esetleges tűzszünet vagy a harcok befejezése sem hozná vissza gyorsan a korábbi, olcsó olajra és földgázra épülő időszakot.

Ennek egyik oka, hogy az olajhiány hatása késleltetve jelentkezik. A Perzsa-öböl térségéből induló szállítmányok ugyanis hosszú idő alatt jutnak el a világ különböző részeire, így a kieső mennyiségek hatása csak most kezd érzékelhetővé válni a piacokon.

Ezt is ajánljuk a témában

A földgázpiac még sérülékenyebb helyzetben van. A cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében Katar kulcsszereplőnek számít, és az onnan kieső szállítmányokat jóval nehezebb pótolni, mint az olajat. A problémát súlyosbítja, hogy a konfliktus nemcsak logisztikai fennakadásokat okoz, hanem jelentős infrastrukturális károkat is: 

több olaj- és gázlétesítmény megrongálódott, amelyek helyreállítása akár hónapokig vagy évekig is eltarthat.

A válság elhúzódását az is erősíti, hogy az érintett termelő országoknak jelenleg nem új kitermelési kapacitások kiépítésére kell koncentrálniuk, hanem a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására és saját biztonságuk megerősítésére.

Az elemzés szerint a bizonytalanság tartósan velünk maradhat, mivel a közel-keleti konfliktus bármikor újra eszkalálódhat. Emiatt a térség hosszabb távon is kevésbé megbízható energiaforrássá válhat, ami beépül az árakba kockázati felár formájában. Mindez globális szinten inflációs nyomást, lassuló gazdasági növekedést, sőt egyes országokban akár energiafelhasználási korlátozásokat is eredményezhet.

Nyitókép: Hussein FALEH / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
borsos-2
2026. április 10. 08:44
Meddig kell még várni, hogy a kényelmes autóikhoz szokott nyugati polgárok tüntikézni kezdjenek a kormányaik ukrán segget nyaló politikája ellen, aminek ők isszák a levét, meg nyelik a sűrűjét???!?!?
survivor
2026. április 10. 08:29
⛽️🛢⛽️🛢 Szdelano v CCCP !!🤣🤣🤣
survivor
2026. április 10. 08:28
nari1 Majd az ENSZ mindent megold! Nem tudtad ?
survivor
2026. április 10. 08:26
narika1 Tudod van az az orosz olaj, venéz olaj.... es hát az USA olaj....van itt bőven. Tessek venni !🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!