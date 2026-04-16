Ráadául éppen a jelenlegi román miniszterelnök, Ilie Bolojan volt az, aki ezt az egész döbbenetes ügyet még nagyváradi polgármesterként elindította.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Magyar Péter kampányolni elment Nagyváradra, és szép szavakat mond az egységes magyar nemzetről, de most, amikor bajban vannak a nagyváradi magyar hívek, akkor nem áll ki mellettük, ahogy a Tisza Párt és a Fidesz egyetlen politikusa sem volt jelen a két nappal ezelőtti döbbenetes esetnél.

A Mi Hazánk nem kampányeszközként tekint az elszakított területeken élő magyarságra. Továbbra is azt kérjük, követeljük Magyar Pétertől, hogy lépjen fel a román miniszterelnöknél a jogsértés, és Fejes Rudolf Anzelm atya elleni eljárás leállítása érdekében. A még hivatalban lévő magyar kormánytól pedig Románia nagykövetének berendelését kérjük!”