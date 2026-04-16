tisza párt magyarellenes lépés románia Magyar Péter nagyvárad

Magyar Péter Románia miniszterelnökével tárgyalt tegnap, de egyetlen szóval sem említette a nagyváradi magyarellenes incidenst

2026. április 16. 10:49

Követeljük Magyar Pétertől, hogy lépjen fel a román miniszterelnöknél a jogsértés, és Fejes Rudolf Anzelm atya elleni eljárás leállítása érdekében.

2026. április 16. 10:49
null
Toroczkai László
Toroczkai László
„Magyar Péter Románia miniszterelnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt tegnap, de – az eddigi híradások szerint – egyetlen szóval sem említette a nagyváradi magyarellenes incidenst, amely során a héten fegyveres román csendőrök törtek be a nagyváradi, 18. századi premontrei templomba, szentmise közben. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy hiába kértem arra tegnap reggel a közmédiában, majd a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll élő műsorában, hogy tiltakozzon a román miniszterelnöknél a magyar- és egyházellenes eljárás miatt. 

Ráadául éppen a jelenlegi román miniszterelnök, Ilie Bolojan volt az, aki ezt az egész döbbenetes ügyet még nagyváradi polgármesterként elindította.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Magyar Péter kampányolni elment Nagyváradra, és szép szavakat mond az egységes magyar nemzetről, de most, amikor bajban vannak a nagyváradi magyar hívek, akkor nem áll ki mellettük, ahogy a Tisza Párt és a Fidesz egyetlen politikusa sem volt jelen a két nappal ezelőtti döbbenetes esetnél.

A Mi Hazánk nem kampányeszközként tekint az elszakított területeken élő magyarságra. Továbbra is azt kérjük, követeljük Magyar Pétertől, hogy lépjen fel a román miniszterelnöknél a jogsértés, és Fejes Rudolf Anzelm atya elleni eljárás leállítása érdekében. A még hivatalban lévő magyar kormánytól pedig Románia nagykövetének berendelését kérjük!”

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Agricola
2026. április 16. 11:33
"Magyar Péter kampányolni elment Nagyváradra, és szép szavakat mond az egységes magyar nemzetről" Dalszöveg Furfangos nagy szavak, pompásan hangzanak, de többet még sem ér, egy színes léggömbnél. Én az ilyet ki nem állom
nyugalom
2026. április 16. 11:30
Ez a kretén buta, aljas. A törtenelmet nem ismeri, legfeljebb otthonrol a komcsikat, akik most a szülei rokonai, kortarsai, ven, bukott, sértődött komcsik.
Héja
2026. április 16. 11:27
Ennek a hitvány M. Péternek eszébe sem jutott. Erdélybe bohóckodni ment, ki is ebrudalták.
google-2
2026. április 16. 11:11
Magyar Péter a magyarok elárulásával foglalkozik, nem a magyarok megmentésével. Maga még nem tudta? Akkor majd megtudja.
