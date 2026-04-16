És akkor eljöttek a román csendőrök a nagyváradi magyar apátért
Erdélyben egy apátot, elmondása szerint, egy hamis telekkönyv alapján próbálnak kilakoltatni.
„Magyar Péter Románia miniszterelnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt tegnap, de – az eddigi híradások szerint – egyetlen szóval sem említette a nagyváradi magyarellenes incidenst, amely során a héten fegyveres román csendőrök törtek be a nagyváradi, 18. századi premontrei templomba, szentmise közben.
Egyelőre úgy tűnik, hogy hiába kértem arra tegnap reggel a közmédiában, majd a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll élő műsorában, hogy tiltakozzon a román miniszterelnöknél a magyar- és egyházellenes eljárás miatt.
Ráadául éppen a jelenlegi román miniszterelnök, Ilie Bolojan volt az, aki ezt az egész döbbenetes ügyet még nagyváradi polgármesterként elindította.
Egyelőre úgy tűnik, hogy Magyar Péter kampányolni elment Nagyváradra, és szép szavakat mond az egységes magyar nemzetről, de most, amikor bajban vannak a nagyváradi magyar hívek, akkor nem áll ki mellettük, ahogy a Tisza Párt és a Fidesz egyetlen politikusa sem volt jelen a két nappal ezelőtti döbbenetes esetnél.
A Mi Hazánk nem kampányeszközként tekint az elszakított területeken élő magyarságra. Továbbra is azt kérjük, követeljük Magyar Pétertől, hogy lépjen fel a román miniszterelnöknél a jogsértés, és Fejes Rudolf Anzelm atya elleni eljárás leállítása érdekében. A még hivatalban lévő magyar kormánytól pedig Románia nagykövetének berendelését kérjük!”
