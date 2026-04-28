donecki népköztársaság pénzmosás ukrajna oroszország

Lengyel-orosz akció, ukrán százmilliók kilapátolása, nyomozók megfélemlítése – krimibe illő napok Ukrajnában

2026. április 28. 13:40

Az ukrajnai háború árnyékában virágzik a korrupció.

2026. április 28. 13:40
Pénzmosás és adóelkerülés céljából működő bűnszervezetre csaptak le az ukrán hatóságok, a tagokat őrizetbe vették. A gyanú szerint a csoport mintegy 580 millió hrivnya tisztára mosásában vett részt, és több mint 100 millió hrivnya adócsalásért felelhet – írta meg az RBC.

Az ukrán hatóságok egy jelentős pénzmosási és adóelkerülési ügyben csaptak le egy bűnszervezetre, amelynek tagjait őrizetbe is vették. A gyanú szerint a csoport mintegy 580 millió hrivnya (4 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt, miközben több mint 100 millió hrivnya (700 millió forint) adót is elkerült. 

A pénz egy olyan beszállítótól származott, amely szerződésben állt az ukrán hadsereggel.

A nyomozás során kiderült, hogy a szervezet több mint 40 fiktív céget működtetett, amelyek egy úgynevezett „átalakító központként” funkcionáltak. Ezek a vállalkozások valójában pénzmosodák voltak, és a pénz eredetének elfedésére jöttek létre. A céghálózat komplex és tudatosan felépített rendszerként működött.

A vállalatok háttere is gyanúra adott okot, ugyanis több vezetőjük olyan ukrán állampolgár volt, akik 2014 óta a szakadár „Donecki Népköztársaságban” élnek, és támogatják Oroszországot. Az alapítók között állítólag lengyel állampolgárok is szerepeltek, ám a lengyel hatóságok szerint ezek nem valós személyek, hanem úgynevezett „fiktív identitások”.

A pénzmosási mechanizmus több lépésből állt. A védelmi beszállító egy fedőcéghálózaton keresztül utalta át a pénzt, amelyet ezután az „átalakító központon” keresztül „tisztára mosva” készpénz formájában vettek ki.

 Így nemcsak a pénz eredetét rejtették el, hanem jelentős adóelkerülést is végrehajtottak.

A hatóságok már tavaly decemberben is több érintettel kapcsolatban jelezték gyanújukat, ám a bűncselekmények azután sem álltak le. Sőt, a gyanúsítottak a nyomozók megfélemlítésével próbálták hátráltatni a nyomozást.

Korábban, tavaly decemberben jelezték több érintettnek a gyanút, köztük a hálózat vezetőjének, egy közvetítő szerepet betöltő társszervezőnek és a könyvelőknek. Ennek ellenére a bűncselekmények nem álltak le, sőt, a gyanúsítottak megpróbálták akadályozni a nyomozást. A rendőrség információi szerint valakit megkerestek azzal, hogy kétezer dollárért gyújtsa fel a vizsgálatot végző nyomozó autóját.

A hírről beszámoló lap szerint az ügy jól mutatja, hogy a háborús környezetben működő beszállítói rendszerek különösen ki vannak téve a korrupciónak és a visszaéléseknek.

A közelmúltban több hasonló korrupciós ügyet is feltártak Ukrajnában. Az egyik legnagyobb botrány az energiaszektorhoz kapcsolódó több százmilliós sikkasztási ügy, amelyben Zelenszkij elnök közvetlen környezete is érintett volt.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 


 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
2026. április 28. 13:47
ukrán = korrupt
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!