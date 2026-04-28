Lengyel-orosz akció, ukrán százmilliók kilapátolása, nyomozók megfélemlítése – krimibe illő napok Ukrajnában

„Ez egy kemény médiaoffenzíva” – szánalmasan mentegetőzik Zelenszkij barátja, az ukrán korrupciós botrány kulcsszereplője
Az izraeli tengerparton akadtak Timur Mindics üzletemberre.
Az ukrajnai háború árnyékában virágzik a korrupció.
Az ukrán hatóságok egy jelentős pénzmosási és adóelkerülési ügyben csaptak le egy bűnszervezetre, amelynek tagjait őrizetbe is vették. A gyanú szerint a csoport mintegy 580 millió hrivnya (4 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt, miközben több mint 100 millió hrivnya (700 millió forint) adót is elkerült.
A pénz egy olyan beszállítótól származott, amely szerződésben állt az ukrán hadsereggel.
A nyomozás során kiderült, hogy a szervezet több mint 40 fiktív céget működtetett, amelyek egy úgynevezett „átalakító központként” funkcionáltak. Ezek a vállalkozások valójában pénzmosodák voltak, és a pénz eredetének elfedésére jöttek létre. A céghálózat komplex és tudatosan felépített rendszerként működött.
A vállalatok háttere is gyanúra adott okot, ugyanis több vezetőjük olyan ukrán állampolgár volt, akik 2014 óta a szakadár „Donecki Népköztársaságban” élnek, és támogatják Oroszországot. Az alapítók között állítólag lengyel állampolgárok is szerepeltek, ám a lengyel hatóságok szerint ezek nem valós személyek, hanem úgynevezett „fiktív identitások”.
A pénzmosási mechanizmus több lépésből állt. A védelmi beszállító egy fedőcéghálózaton keresztül utalta át a pénzt, amelyet ezután az „átalakító központon” keresztül „tisztára mosva” készpénz formájában vettek ki.
Így nemcsak a pénz eredetét rejtették el, hanem jelentős adóelkerülést is végrehajtottak.
A hatóságok már tavaly decemberben is több érintettel kapcsolatban jelezték gyanújukat, ám a bűncselekmények azután sem álltak le. Sőt, a gyanúsítottak a nyomozók megfélemlítésével próbálták hátráltatni a nyomozást.
Korábban, tavaly decemberben jelezték több érintettnek a gyanút, köztük a hálózat vezetőjének, egy közvetítő szerepet betöltő társszervezőnek és a könyvelőknek. Ennek ellenére a bűncselekmények nem álltak le, sőt, a gyanúsítottak megpróbálták akadályozni a nyomozást. A rendőrség információi szerint valakit megkerestek azzal, hogy kétezer dollárért gyújtsa fel a vizsgálatot végző nyomozó autóját.
A hírről beszámoló lap szerint az ügy jól mutatja, hogy a háborús környezetben működő beszállítói rendszerek különösen ki vannak téve a korrupciónak és a visszaéléseknek.
A közelmúltban több hasonló korrupciós ügyet is feltártak Ukrajnában. Az egyik legnagyobb botrány az energiaszektorhoz kapcsolódó több százmilliós sikkasztási ügy, amelyben Zelenszkij elnök közvetlen környezete is érintett volt.
A nyitókép illusztráció.