Lengyel-orosz akció, ukrán százmilliók kilapátolása, nyomozók megfélemlítése – krimibe illő napok Ukrajnában

A pénzmosási mechanizmus több lépésből állt. A védelmi beszállító egy fedőcéghálózaton keresztül utalta át a pénzt, amelyet ezután az „átalakító központon” keresztül „tisztára mosva” készpénz formájában vettek ki.

Így nemcsak a pénz eredetét rejtették el, hanem jelentős adóelkerülést is végrehajtottak.

A hatóságok már tavaly decemberben is több érintettel kapcsolatban jelezték gyanújukat, ám a bűncselekmények azután sem álltak le. Sőt, a gyanúsítottak a nyomozók megfélemlítésével próbálták hátráltatni a nyomozást.

Korábban, tavaly decemberben jelezték több érintettnek a gyanút, köztük a hálózat vezetőjének, egy közvetítő szerepet betöltő társszervezőnek és a könyvelőknek. Ennek ellenére a bűncselekmények nem álltak le, sőt, a gyanúsítottak megpróbálták akadályozni a nyomozást. A rendőrség információi szerint valakit megkerestek azzal, hogy kétezer dollárért gyújtsa fel a vizsgálatot végző nyomozó autóját.

A hírről beszámoló lap szerint az ügy jól mutatja, hogy a háborús környezetben működő beszállítói rendszerek különösen ki vannak téve a korrupciónak és a visszaéléseknek.