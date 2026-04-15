Lehullt a lepel: ezekkel az országokkal léphet szoros együttműködésre a Tisza Ukrajna ügyében

Magyar Péter további mandátumokra számít – nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Tisza Párt elnöke (VIDEÓ)
A pártelnök úgy fogalmazott, „az óriási felhatalmazás óriási felelősséggel jár”.
A tagállamok jelentős része jelenleg nem kívánja megnyitni az ukrán EU-csatlakozás kérdését.
Ursula von der Leyen ambiciózus terve, amely Ukrajna uniós csatlakozását célozza, egyre komolyabb ellenállásba ütközik a tagállamok részéről – írja a Politico.
A bővítés kérdése eredetileg napirendre került volna a hónap végén Nicosiaban tartandó uniós csúcstalálkozón, ám a háttérben zajló egyeztetések alapján ez egyre kevésbé valószínű.
Több uniós diplomata szerint a tagállamok jelentős része jelenleg nem kívánja megnyitni ezt a vitát.
Számos kormány attól tart, hogy Ukrajna felvétele erősítené a populista erőket, különösen olyan kérdések mentén, mint a munkaerőpiaci verseny vagy a migráció.
Ez az aggodalom különösen erős Franciaországban, ahol törvény írja elő, hogy minden új tagállam felvételéről népszavazást kell tartani.
Nem csak Franciaország óvatos: Németország, Hollandia és Olaszország is ragaszkodik ahhoz, hogy a csatlakozási folyamat szigorúan érdemalapú maradjon, és ne gyorsítsák fel pusztán geopolitikai okokból.
Ezzel párhuzamosan Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke a választási győzelmét követő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy több tagállamhoz hasonlóan ő sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.
A pártelnök úgy fogalmazott, „az óriási felhatalmazás óriási felelősséggel jár".
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
