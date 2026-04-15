04. 15.
szerda
olaszország tisza uniós csatlakozás franciaország Magyar Péter hollandia németország ukrajna

Lehullt a lepel: ezekkel az országokkal léphet szoros együttműködésre a Tisza Ukrajna ügyében

2026. április 15. 14:15

A tagállamok jelentős része jelenleg nem kívánja megnyitni az ukrán EU-csatlakozás kérdését.

2026. április 15. 14:15
Ursula von der Leyen ambiciózus terve, amely Ukrajna uniós csatlakozását célozza, egyre komolyabb ellenállásba ütközik a tagállamok részéről – írja a Politico.

A bővítés kérdése eredetileg napirendre került volna a hónap végén Nicosiaban tartandó uniós csúcstalálkozón, ám a háttérben zajló egyeztetések alapján ez egyre kevésbé valószínű. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Több uniós diplomata szerint a tagállamok jelentős része jelenleg nem kívánja megnyitni ezt a vitát.

Számos kormány attól tart, hogy Ukrajna felvétele erősítené a populista erőket, különösen olyan kérdések mentén, mint a munkaerőpiaci verseny vagy a migráció.

Ez az aggodalom különösen erős Franciaországban, ahol törvény írja elő, hogy minden új tagállam felvételéről népszavazást kell tartani.

Nem csak Franciaország óvatos: Németország, Hollandia és Olaszország is ragaszkodik ahhoz, hogy a csatlakozási folyamat szigorúan érdemalapú maradjon, és ne gyorsítsák fel pusztán geopolitikai okokból.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke a választási győzelmét követő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy több tagállamhoz hasonlóan ő sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
balbako_
2026. április 15. 16:10
Eddig Orbánt tolták maguk előtt, hogy ő nyíltan nem engedi. Most a Szaros mindent aláír, mindent elfogad akkor most kénytelenek előmászni a háta mögül mert ez Európa halála.
szim-patikus
2026. április 15. 16:06
Minél többel, annál jobb. (gondolom ez mindenkinek világos)
gullwing
2026. április 15. 15:09
Magyarország leendő miniszterelnöke a választási győzelmét követő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy több tagállamhoz hasonlóan ő sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A kutyának a gazdái megengedték hogy csaholjon...
Orange79
2026. április 15. 14:57
Orbán megbuktatása talán valahol még jót is fog tenni hazai és európai viszonylatban egyaránt. Hamarabb összeomlik az egész EU Ukrajnával együtt, a magyar prolik és elhülyült balfaszok pedig beleszagolnak a saját ostoba döntésük következményeibe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.