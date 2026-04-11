bundeswehr német hadsereg donald trump ukrajna oroszország

Kitálalt a német vezérőrnagy: lerántotta a leplet a hadsereg jelentős hiányosságairól

2026. április 11. 08:29

Az „acél” helyett az adatok, a gyorsaság és a digitális rendszerek formálják a modern hadviselést – hangsúlyozta a német Bundeswehr első számú katonája, aki 2025 decembere óta a hadsereg főfelügyelője.

2026. április 11. 08:29
null

Tanulságos interjú jelent meg Christian Freuding vezérőrnaggyal, aki korábban a Boris Pistorius vezette német védelmi minisztérium Ukrajnával foglalkozó részlegének vezetője volt, és az Oroszország által több mint négy éve ostromlott országnak nyújtott katonai segítséget koordinálta. Új pozíciójában immár az újabb nemzetközi biztonsági kihívásoknak kitett hadsereg legkorszerűbb felkészítése a feladata.

A Euronewsnak adott interjúban – amit az Infostart szemlézett – vázolta: a modern hadviselés immár nem az „acél”, hanem az adatok, a sebesség és a digitális rendszerek függvénye. 

A harctér egyre átláthatóbbá, szinte üvegszerűvé válik, a különböző érzékelők a drónok, a műholdak és az elektronikus megfigyelés mindegyike folyamatosan generálja az adatokat, és az a fél van előnyben, amelyik a leggyorsabban tudja feldolgozni ezeket 

– tette hozzá.

Az egyes fegyverrendszerek Freuding szerint ma már kevésbé számítanak, fontosabb a rendelkezésre álló információk mennyisége és azok feldolgozásának sebessége; ezt „adatközpontú hadviselésnek” nevezik.

Az adat központi erőforrássá és gyakorlatilag egyfajta lőszerré válik. 

Akik többet látnak, és mindenekelőtt gyorsabban dolgozzák fel az információt, gyorsabban tudnak döntéseket hozni és cselekedni, vagyis ők nyernek

– fogalmazott.

Ez, Freuding szerint a német hadsereg számára is átalakításokat tesz szükségessé. 

Gyorsabbnak kell lennünk az ellenségnél 

– hangsúlyozta Freuding.

A Bundeswehr jelentős változáson ment keresztül Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt, illetve mert Donald Trump többször is megkérdőjelezte a NATO jelentőségét. 

Az acél önmagában nem generál harci erőt”

– jelentette ki a vezérőrnagy, elengedhetetlennek nevezve a képzett személyzet, a működő parancsnoki rendszerek és a robosztus logisztikai lánc szükségességét. Kitért egyúttal arra is: a német hadseregben említett területeket illetően jelentős hiányosságok vannak, miután a Bundeswehr évtizedekig alulfinanszírozott volt.

Nyitókép: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Jajdejónekünk
•••
2026. április 11. 09:03 Szerkesztve
"Az acél önmagában nem generál harci erőt” Ööööööööööööö....... De. Ha neked van 1 Patriot rakétád, nekem meg 10 harci drónom, semmi gyors információfeldolgotás nem fog megmenteni. És akkor nem beszéltünk páncélosokról, hadihajókról, interkontinentális rakétákról, atombombákról vagy ilyesmi. 😁
neszteklipschik
2026. április 11. 08:56
Európában ukrán veszély van, nem orosz veszély!
röviden
2026. április 11. 08:55
Ez a faszi Szun-cébe ojtott Hannibál. :)
kbexxx
•••
2026. április 11. 08:47 Szerkesztve
Nem csoda ha még a spejzot is kiüríteték Ukrajna kedvéért Most nyilna lehetőség hogy modern fegyverrendszerrel Töltenék fel a taktáraikat , ha nem küldenének a feneketlen kútba Ukrajnába az utolsó csavart is . De most még nincs rá pénz. A Valóság bekopogtatott a védelmi politikába a NATO tagok jelenlegi segítő ereje nem elégséges . Hiszen az" Orosz veszély " saját stratégia védelmében Igyekszik megfelelni magának minden tagország.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!