Kitálalt a német vezérőrnagy: lerántotta a leplet a hadsereg jelentős hiányosságairól

Meghallgatta a szakértő a „geci nagy háborús” felvételt, és leszögezte: Magyar Péter életveszély (VIDEÓ)
Tóth Máté kifejtette, Magyar Péter nem ugyanazt képviseli a nyilvánosság előtt, mint amit valójában gondol.
Az „acél” helyett az adatok, a gyorsaság és a digitális rendszerek formálják a modern hadviselést – hangsúlyozta a német Bundeswehr első számú katonája, aki 2025 decembere óta a hadsereg főfelügyelője.
Tanulságos interjú jelent meg Christian Freuding vezérőrnaggyal, aki korábban a Boris Pistorius vezette német védelmi minisztérium Ukrajnával foglalkozó részlegének vezetője volt, és az Oroszország által több mint négy éve ostromlott országnak nyújtott katonai segítséget koordinálta. Új pozíciójában immár az újabb nemzetközi biztonsági kihívásoknak kitett hadsereg legkorszerűbb felkészítése a feladata.
A Euronewsnak adott interjúban – amit az Infostart szemlézett – vázolta: a modern hadviselés immár nem az „acél”, hanem az adatok, a sebesség és a digitális rendszerek függvénye.
A harctér egyre átláthatóbbá, szinte üvegszerűvé válik, a különböző érzékelők a drónok, a műholdak és az elektronikus megfigyelés mindegyike folyamatosan generálja az adatokat, és az a fél van előnyben, amelyik a leggyorsabban tudja feldolgozni ezeket
– tette hozzá.
Az egyes fegyverrendszerek Freuding szerint ma már kevésbé számítanak, fontosabb a rendelkezésre álló információk mennyisége és azok feldolgozásának sebessége; ezt „adatközpontú hadviselésnek” nevezik.
Ezt is ajánljuk a témában
Az adat központi erőforrássá és gyakorlatilag egyfajta lőszerré válik.
Akik többet látnak, és mindenekelőtt gyorsabban dolgozzák fel az információt, gyorsabban tudnak döntéseket hozni és cselekedni, vagyis ők nyernek
– fogalmazott.
Ez, Freuding szerint a német hadsereg számára is átalakításokat tesz szükségessé.
Gyorsabbnak kell lennünk az ellenségnél
– hangsúlyozta Freuding.
A Bundeswehr jelentős változáson ment keresztül Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt, illetve mert Donald Trump többször is megkérdőjelezte a NATO jelentőségét.
Ezt is ajánljuk a témában
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
Az acél önmagában nem generál harci erőt”
– jelentette ki a vezérőrnagy, elengedhetetlennek nevezve a képzett személyzet, a működő parancsnoki rendszerek és a robosztus logisztikai lánc szükségességét. Kitért egyúttal arra is: a német hadseregben említett területeket illetően jelentős hiányosságok vannak, miután a Bundeswehr évtizedekig alulfinanszírozott volt.
Nyitókép: AFP/TOBIAS SCHWARZ