Meghallgatta a szakértő a „geci nagy háborús” felvételt, és leszögezte: Magyar Péter életveszély (VIDEÓ)

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Tóth Máté, az Energiajogász Facebook-bejegyzésében kifejtette, Magyar Péter nem ugyanazt képviseli a nyilvánosság előtt, mint amit valójában gondol az aktuálpolitikai kérdésekről – így a háború megítéléséről sem.
A szakértő bejegyzésében sorra vette azokat a kérdéseket, amelyekben Magyar Péter korábban félrevezette a közvéleményt. A Tisza Párt elnöke ugyanis a nyilvánosságra került tiszás dokumentumokkal, a rezsicsökkentéssel, valamint az orosz energiahordozók szerepével kapcsolatban is, és most a háború kérdésében is ellentmondásba került önmagával.
Tóth Máté arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt vezetője korábban nyilvánosan bagatellizálta a háborús fenyegetést, és vitatta az uniós politikusok erre vonatkozó figyelmeztetéseit, miközben a háttérben ő maga is egy közelgő nagy konfliktussal számol.
Milyen világ jönne április 13-ától, ha ez az ember hatalomra jutna? (...) Ez életveszély”
– fogalmazott az Energiajogász.
