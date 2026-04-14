Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
moszkva dmitrij peszkov magyarország Magyar Péter orbán viktor

Kimondták a Kremlben: a kormányváltás után ezt tervezik Magyarországgal

2026. április 14. 22:38

Moszkva nem gratulált Magyar Péter választási győzelméhez.

2026. április 14. 22:38
A Kreml reakciói élesen rávilágítanak a kormányváltás nemzetközi következményeire: Moszkva nem gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, sőt egyértelművé tette, hogy Magyarország immár a „barátságtalan országok” közé tartozik. Ez látványos fordulat ahhoz képest, hogy az Orbán-kormány idején a magyar–orosz kapcsolatok az Európai Unión belül is kivételesnek számítottak, Moszkva pedig rendszeresen partnerként tekintett Budapestre.

A Kreml kommunikációja ugyanakkor igyekszik csökkenteni Orbán Viktor választási vereségének jelentőségét – írja a Portfólió. Ennek egyik legszembetűnőbb eleme Dmitrij Peszkov kijelentése, miszerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tovább a cikkhezchevron

soha nem voltunk barátok Orbánnal”.

Ez a megfogalmazás egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy utólag bagatellizálják egy fontos európai szövetséges elvesztését, és tompítsák annak politikai súlyát, hogy Moszkva egyik legközelebbi uniós partnere kiesett.

Mindezzel párhuzamosan az orosz fél óvatos nyitottságot is jelez az új magyar kormány felé. Peszkov úgy fogalmazott, hogy Moszkva kész a „pragmatikus párbeszédre”, és a továbbiakban az új kabinet konkrét lépései alapján alakítja majd álláspontját. Ez azonban sokkal inkább kényszerű alkalmazkodásnak tűnik, mintsem valódi stratégiai együttműködés folytatásának.

A háttérben jól láthatóan egy tágabb politikai és gazdasági átrendeződés is zajlik. A kormányváltás után nemcsak a külpolitikai irányvonal kerül új megvilágításba, hanem a gazdasági mozgástér is szűkülhet, ami a megszorítások lehetőségét is felveti. A Kreml hűvös reakciója és a „barátságtalan országok” kategóriájába sorolás így egyszerre jelzi egy korszak végét és egy bizonytalanabb, új fejezet kezdetét a magyar külpolitikában.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. április 14. 23:06
A moszkvai komcsik megint keverik a szart. Remélem mostantól nem a magyar külügyben.
Válasz erre
0
0
europész
2026. április 14. 22:58
Nesze neked disz Magyar.Ezek is diplomatikusok voltak.Keszulhetunk az olaj es gaz szallitasanak szuneteltetesere.Nem kell majd az oroszoktol fuggeni ugyis csupa ukran gyerek verevel keverik.Majd szallit nektek a Ursula csaszarno meg Fredi der erste.Rohadjon meg mindenki aki ezekert elarulta Magyarorszagot.Nemet szarmazasu vagyok de ennyi hulyere nem szamitottam.
Válasz erre
2
0
socialismo-e-muerte
2026. április 14. 22:45
Én egy mezei senki vagyok. Velem nem csak a Fletó-kor, hanem a NER 16 éve is cserben hagyott. Mikor még a Fidesz az EPP tagja volt, ott voltam az ifjúsági szervezetben. Már akkor mellőztek radikális mivoltom miatt. Utána lettem gyári munkás. A prolik közül kimásztam. Most a földet művelgetem. Vágom a fát télire. Írok. Szóltam amikor baj volt, a fülek süketek maradtak. Másokat még annó kiemelt a rendszer, akiben látta az alakítható potenciált.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. április 14. 22:42
annak vége, hogy a kreml csak úgy tervezget magyarországgal! ha pedig orbán nem volt barát, akkor csicska volt, ami nem felel meg a patrióta szemléletnek! szíjjártóról egy pár szót lehetne?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!