Kijev megdöbbent: Brüsszel még egy háború alatt is lenyomná a torkán a zöld intézkedéseket

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
A hírről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be közösségimédia-profilján.
Ha valamiben nem enged Brüsszel, az éppen a klímapolitika.
Ukrán tisztviselők Brüsszelben tartózkodnak ezen a héten, hogy megvitassák az EU szén-dioxid kibocsájtással kapcsolatos szabályozását, amely Kijev állítása szerint súlyosan érinti a háború által meggyengített acéliparát és gazdaságát – írja a Kyiv Independent.
A megbeszélések középpontjában az EU szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusa – más néven CBAM – áll, amelynek célja a „szén-dioxid-kiszivárgás” – vagyis a szennyezés más országokba való áthelyeződésének – megakadályozása azáltal, hogy biztosítja: az importárukra hasonló költségek vonatkozzanak, mint az EU-beli gyártókra. A 2026 januárjában bevezetett rendszer értelmében az EU megköveteli az importőröktől, hogy vásároljanak tanúsítványokat az EU-n kívül – így Ukrajnában is – előállított, szén-dioxid-intenzív áruk – például fémek és műtrágyák – CO2-kibocsátására.
Ukrajnában a kohászati szektor a leginkább ki van téve a CBAM hatásának.
A szektor tavaly több mint 4,7 milliárd dollár exportbevételt termelt, a szállítmányok túlnyomó többsége az EU-ba irányult, mivel a logisztika ott olcsóbb és könnyebben elérhető, mint a háború miatt bonyolulttá vált fekete-tengeri útvonalakon.
Ukrajna kezdetben mentességet kért az EU-tól, remélve, hogy a Oroszországgal folytatott négyéves háború után enyhítést kap. A kérést azonban elutasították, ami meglepetésként érte Kijevet.
Az acélgyártók azzal érvelnek, hogy a CBAM jelentős terhet ró az iparágra egy olyan időszakban, amikor az már így is nyomás alatt van a magas villamosenergia-költségek, a megszakadt ellátási láncok és az orosz támadások okozta károk miatt.
„Hosszú távon nincs más kiút, ha Ukrajna csatlakozni akar az EU-hoz”
– nyilatkozta a Kyiv Independentnek David Saha, a Deloitte gazdasági tanácsadási részlegének igazgatója az ukrán lapnak.
