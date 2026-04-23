háború szén dioxid kijev ukrajna

Kijev megdöbbent: Brüsszel még egy háború alatt is lenyomná a torkán a zöld intézkedéseket

2026. április 23. 11:19

Ha valamiben nem enged Brüsszel, az éppen a klímapolitika.

null

Ukrán tisztviselők Brüsszelben tartózkodnak ezen a héten, hogy megvitassák az EU szén-dioxid kibocsájtással kapcsolatos szabályozását, amely Kijev állítása szerint súlyosan érinti a háború által meggyengített acéliparát és gazdaságát – írja a Kyiv Independent. 

A megbeszélések középpontjában az EU szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusa – más néven CBAM – áll, amelynek célja a „szén-dioxid-kiszivárgás” – vagyis a szennyezés más országokba való áthelyeződésének – megakadályozása azáltal, hogy biztosítja: az importárukra hasonló költségek vonatkozzanak, mint az EU-beli gyártókra. A 2026 januárjában bevezetett rendszer értelmében az EU megköveteli az importőröktől, hogy vásároljanak tanúsítványokat az EU-n kívül – így Ukrajnában is – előállított, szén-dioxid-intenzív áruk – például fémek és műtrágyák – CO2-kibocsátására.

Ukrajnában a kohászati szektor a leginkább ki van téve a CBAM hatásának.

A szektor tavaly több mint 4,7 milliárd dollár exportbevételt termelt, a szállítmányok túlnyomó többsége az EU-ba irányult, mivel a logisztika ott olcsóbb és könnyebben elérhető, mint a háború miatt bonyolulttá vált fekete-tengeri útvonalakon.

Ukrajna kezdetben mentességet kért az EU-tól, remélve, hogy a Oroszországgal folytatott négyéves háború után enyhítést kap. A kérést azonban elutasították, ami meglepetésként érte Kijevet. 

Az acélgyártók azzal érvelnek, hogy a CBAM jelentős terhet ró az iparágra egy olyan időszakban, amikor az már így is nyomás alatt van a magas villamosenergia-költségek, a megszakadt ellátási láncok és az orosz támadások okozta károk miatt.

„Hosszú távon nincs más kiút, ha Ukrajna csatlakozni akar az EU-hoz” 

– nyilatkozta a Kyiv Independentnek David Saha, a Deloitte gazdasági tanácsadási részlegének igazgatója az ukrán lapnak. 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. április 23. 12:50
Sajnos ez rossz hír nekünk. Az ukrán tankok nem a mi gázolajunkkal mennek majd, hanem nap és szél energiával. Ami jó hír putyinnak. Éjszaka, szélcsendben támad majd.
za-firka
2026. április 23. 12:49
Itt a lehetőség Grétárnak a komoly tiltakozása. Igazán oda ragaszthatná magát valamelyik dízellel működő tank vagy sahead oldalára. Ez lenne ám az igazán hatásos.
za-firka
2026. április 23. 12:41
Helyes! Zéró emissziós lőszereket és elektromos tankokat a lőtérre! Hol van Gréta Tumberg ilyenkor????
civilina-2
2026. április 23. 12:31
A háborúnál nagyobb természet szennyező dolog alig létezik a világon. A mi zöld politiusainknak kellett volna a leghangosabban tiltakozni a háború ellen, és határozottan kiállniuk a béke mellett. E helyett a minősíthetetlen retorikai stílusukról lettek híresek, aminek, ha lassan is, de meg lett az eredménye.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!