Kijev megdöbbent: Brüsszel még egy háború alatt is lenyomná a torkán a zöld intézkedéseket

Ukrán tisztviselők Brüsszelben tartózkodnak ezen a héten, hogy megvitassák az EU szén-dioxid kibocsájtással kapcsolatos szabályozását, amely Kijev állítása szerint súlyosan érinti a háború által meggyengített acéliparát és gazdaságát – írja a Kyiv Independent.

A megbeszélések középpontjában az EU szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusa – más néven CBAM – áll, amelynek célja a „szén-dioxid-kiszivárgás” – vagyis a szennyezés más országokba való áthelyeződésének – megakadályozása azáltal, hogy biztosítja: az importárukra hasonló költségek vonatkozzanak, mint az EU-beli gyártókra. A 2026 januárjában bevezetett rendszer értelmében az EU megköveteli az importőröktől, hogy vásároljanak tanúsítványokat az EU-n kívül – így Ukrajnában is – előállított, szén-dioxid-intenzív áruk – például fémek és műtrágyák – CO2-kibocsátására.