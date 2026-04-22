Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács andrij szibiha kaja kallas európai unió ukrajna

Kaja Kallas: Az Európai Unió megtilthatja az Ukrajna ellen harcoló oroszok beutazását Európába

2026. április 22. 13:35

Az ukrán külügyminiszter szerint fontos és időszerű a döntés.

2026. április 22. 13:35
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy az EU megfontolja az Ukrajna ellen harcoló orosz állampolgárok beutazásának tilalmát az Európai Unió területére. A javaslatot az Európai Tanács idei júniusi ülésén kívánják előterjeszteni – derül ki az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) közleményéből.

Az Európai Tanács júniusi ülésére előkészítjük azokat a javaslatokat, amelyek korlátoznák az egykori orosz katonák beutazását az Európai Unióba”

– fogalmazott Kallas.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte a nyilatkozatot az X közösségi oldalon.

Ez egy időszerű és üdvözlendő lépés, amely világossá teszi minden orosz állampolgár számára: aki szerződést köt az Ukrajna elleni agresszív és bűnös háborúban való részvételre, az egyben beutazási tilalmat is vállal magára Európába”

– írta Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter szerint a tilalom igazságos lenne, hiszen azoknak, akik Európa és az európai országok érdekei ellen harcolnak, nem szabadna szabadon utazniuk oda. „Felszólítom az EU összes tagállamát, hogy támogassa ezt a kulcsfontosságú intézkedést” – hangsúlyozta.

Nyitókép forrása: Olivier Matthys / AFP

***

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 22. 15:02
Ezek baszod tényleg háborúra készülnek.
Válasz erre
1
0
szantofer
2026. április 22. 14:51
NERtársak, ne sírjatok!
Válasz erre
0
3
sanya55-2
2026. április 22. 14:49
Fegyverrel vagy anélkül, mert nem mindegy, Kajla Szajha
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. április 22. 14:49
Megjegyzem az europai orszagok valodi erdeke hogy azt az Europa testen rakos daganatkent poffeszkedo naci kijevi rezsimet felszamoljak mint egy gennyes felfakado fekelyt.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!