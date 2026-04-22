Kaja Kallas: Az Európai Unió megtilthatja az Ukrajna ellen harcoló oroszok beutazását Európába

Az ukrán külügyminiszter szerint fontos és időszerű a döntés.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy az EU megfontolja az Ukrajna ellen harcoló orosz állampolgárok beutazásának tilalmát az Európai Unió területére. A javaslatot az Európai Tanács idei júniusi ülésén kívánják előterjeszteni – derül ki az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) közleményéből.
Az Európai Tanács júniusi ülésére előkészítjük azokat a javaslatokat, amelyek korlátoznák az egykori orosz katonák beutazását az Európai Unióba”
– fogalmazott Kallas.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte a nyilatkozatot az X közösségi oldalon.
Ez egy időszerű és üdvözlendő lépés, amely világossá teszi minden orosz állampolgár számára: aki szerződést köt az Ukrajna elleni agresszív és bűnös háborúban való részvételre, az egyben beutazási tilalmat is vállal magára Európába”
– írta Szibiha.
Az ukrán külügyminiszter szerint a tilalom igazságos lenne, hiszen azoknak, akik Európa és az európai országok érdekei ellen harcolnak, nem szabadna szabadon utazniuk oda. „Felszólítom az EU összes tagállamát, hogy támogassa ezt a kulcsfontosságú intézkedést” – hangsúlyozta.
