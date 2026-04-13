Izraelben „politikai földrengésről” beszélnek a magyar választások kapcsán – félnek, hogy így szankciókat vet ki rájuk az EU

Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
A zsidó államban a hírek élén a magyarországi választás eredménye.
Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.
A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet „politikai földrengés” címmel közölte az „Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget” a szavazatok kilencven százalékának megszámlálása után.
A médium hangsúlyozta, hogy Benjámin Netanjahu közeli szövetségese vesztett, és hogy
Jeruzsálemben attól tartanak, Izrael elveszíti azt a vétót, amely megvédte az Európai Unióban a szankcióktól.
A Walla hírportál azt emelte ki, hogy sok magyarnak elege volt három év gazdasági stagnálás és a megélhetési költségek meredek emelkedése után, miközben beszámolók szóltak arról, hogy a kormányhoz közel álló oligarchák tovább növelték hatalmas vagyonukat.
A Maárív címében
Magyar Péter híveinek »ruszkik haza« skandálását hangsúlyozta, és jelezte, hogy »Orbán mandátumának vége várhatóan drámai hatással lesz egész Európára«.
A Háárec című újság honlapja arról számolt be, hogy Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos