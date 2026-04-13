benjámin netanjahu európai unió Magyar Péter orbán viktor

Izraelben „politikai földrengésről” beszélnek a magyar választások kapcsán – félnek, hogy így szankciókat vet ki rájuk az EU

2026. április 13. 05:49

A zsidó államban a hírek élén a magyarországi választás eredménye.

2026. április 13. 05:49
null

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet „politikai földrengés” címmel közölte az „Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget” a szavazatok kilencven százalékának megszámlálása után.

A médium hangsúlyozta, hogy Benjámin Netanjahu közeli szövetségese vesztett, és hogy 

Jeruzsálemben attól tartanak, Izrael elveszíti azt a vétót, amely megvédte az Európai Unióban a szankcióktól.

A Walla hírportál azt emelte ki, hogy sok magyarnak elege volt három év gazdasági stagnálás és a megélhetési költségek meredek emelkedése után, miközben beszámolók szóltak arról, hogy a kormányhoz közel álló oligarchák tovább növelték hatalmas vagyonukat.

A Maárív címében

 Magyar Péter híveinek »ruszkik haza« skandálását hangsúlyozta, és jelezte, hogy »Orbán mandátumának vége várhatóan drámai hatással lesz egész Európára«.

A Háárec című újság honlapja arról számolt be, hogy Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Krupp Skya
2026. április 13. 08:00
Ukrán válogatott a három hátvéd Juszt László. a Nyugdíj felező Bokros Lalyos, Lendvai lldikó . Kapus Magyar Péter ő engedi be az ukránokat. a hálóba. Csapat kapitány Soros György.
Krupp Skya
2026. április 13. 07:54
1945 2026 ukránok másodszor is nyertek!
Tehetős Totó
2026. április 13. 07:46
Már neki is fogott a (nem)fékezett habzású visszaálításnak!
szimpibetti
2026. április 13. 07:13
Na jó ,de hová lettek az ukránok?Semmi hír?😁🤦‍♂️
