Iráni parlamenti elnök: milliók jelentkeztek önkéntes katonai szolgálatra

Mintegy 14,4 millió ember jelentkezett önkéntes katonai szolgálatra Iránban – írta kedden Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke az X-en. A mintegy 90 milliós lakosú Iszlám Köztársaságban az „élet feláldozása” nevet viselő akció keretében regisztráltak számát nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

Az Irib állami televízió szerint az önkénteseket az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott konfliktusban az iráni Forradalmi Gárda és a hadsereg egységeinél vetnék be. Mindemellett élőláncokat is terveznek lehetséges célpontok köré vonni.