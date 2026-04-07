Iráni parlamenti elnök: milliók jelentkeztek önkéntes katonai szolgálatra

Az Irib beszámolója szerint az önkéntesek nagy száma különösen Donald Trump amerikai elnök ultimátuma után jelzi a nemzeti egységet és az ország védelmi készségét.
Mintegy 14,4 millió ember jelentkezett önkéntes katonai szolgálatra Iránban – írta kedden Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke az X-en. A mintegy 90 milliós lakosú Iszlám Köztársaságban az „élet feláldozása” nevet viselő akció keretében regisztráltak számát nem lehetett független forrásból ellenőrizni.
Az Irib állami televízió szerint az önkénteseket az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott konfliktusban az iráni Forradalmi Gárda és a hadsereg egységeinél vetnék be. Mindemellett élőláncokat is terveznek lehetséges célpontok köré vonni.
A Tasznim helyi hírügynökség felvételeket is közölt egy ilyen élőláncról a délnyugati Ahváz városából, ahol az emberek a Szefid-hídon gyülekeztek, amely lehetséges célpontja lehet bombázásoknak.
Az Irib arról számolt be, hogy Maszúd Peszeskján elnök is regisztráltatta magát a programban, ahogy kabinetje tagjainak zöme, számos tisztségviselő, sportolók, de művészek is. A listán rajta van maga a házelnök, Kalibaf is.
Trump azt követeli Irántól, hogy szüntesse meg a globális energiakereskedelem szempontjából fontos Hormuzi-szoros blokádját. Ellenkező esetben Trump támadásokkal fenyeget az iráni erőművek és a hidak ellen.
(MTI)
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP