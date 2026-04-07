forradalmi gárda irán egyesült államok

Iráni parlamenti elnök: milliók jelentkeztek önkéntes katonai szolgálatra

2026. április 07. 23:04

Az Irib beszámolója szerint az önkéntesek nagy száma különösen Donald Trump amerikai elnök ultimátuma után jelzi a nemzeti egységet és az ország védelmi készségét.

null

Mintegy 14,4 millió ember jelentkezett önkéntes katonai szolgálatra Iránban – írta kedden Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke az X-en. A mintegy 90 milliós lakosú Iszlám Köztársaságban az „élet feláldozása” nevet viselő akció keretében regisztráltak számát nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

Az Irib állami televízió szerint az önkénteseket az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott konfliktusban az iráni Forradalmi Gárda és a hadsereg egységeinél vetnék be. Mindemellett élőláncokat is terveznek lehetséges célpontok köré vonni.

A Tasznim helyi hírügynökség felvételeket is közölt egy ilyen élőláncról a délnyugati Ahváz városából, ahol az emberek a Szefid-hídon gyülekeztek, amely lehetséges célpontja lehet bombázásoknak.

Az Irib arról számolt be, hogy Maszúd Peszeskján elnök is regisztráltatta magát a programban, ahogy kabinetje tagjainak zöme, számos tisztségviselő, sportolók, de művészek is. A listán rajta van maga a házelnök, Kalibaf is.

Trump azt követeli Irántól, hogy szüntesse meg a globális energiakereskedelem szempontjából fontos Hormuzi-szoros blokádját. Ellenkező esetben Trump támadásokkal fenyeget az iráni erőművek és a hidak ellen.

(MTI)

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 08. 10:41
remeljuk nem lesz szukseg rajuk, mert maskepp mind elpusztulnak
vezker
2026. április 08. 06:30
Volt egyszer egy iraki fickó. Valami Szaddam... Aztán most nincs Irak, csak a helye. Afganisztánban fordultni látszik a kocka. Irán sikeresebben szállhat szembe az USA-val, mint az elsőre látszik.
Barnabás.N
2026. április 08. 01:12
Iráni ellenzéki portálok szerint pedig súlyos ellátási gondokkal küzd Irán. A fegyveresek fizetése is késik. Van olyan értesülés, mely szerint az elnök Pezeshkian vitába szállt a Forradalmi Gárdával, mert szerinte az iráni gazdaság pár héten belül összeomolhat...
figyelő4322
2026. április 08. 00:58
pandalala 2026. április 07. 18:40 "jobban utálják az usát mint az aja tollát" Meglehet. Viszont az is lehet, hogy az ajatollák... Hogy finoman fejezzem ki magam: nem biztos, hogy igazat mondanak. Trump hajlamos túlzásokra, bolondos beszédre. Ez taktika, hogy az ellenfeleit bizonytalanságban tartsa. Lehet, hogy az ajatollák is ezt próbálják tenni? 🤔😲 😆
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!