Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
oregon állami büntetés - végrehajtási intézet férfi börtönben szexuális zaklatás

Gigantikus kártérítést kapott egy női börtönben fogvatartott transznemű gyilkos

2026. április 24. 11:25

A férfi szexuális bántalmazás miatt indított keresetet.

Egy gyilkosságért elítélt, börtönben nemváltáson átesett fogvatartott közel 295 ezer dolláros kártérítést kapott az amerikai Oregon államtól, miután pert indított szexuális bántalmazás miatt. A rab azt állította, hogy korábban férfibörtönökben többször is szexuális erőszak érte, és a hatóságok nem biztosították számára a megfelelő védelmet.

Zombie-t, akinek születési neve Daniel Lee Smith volt, elsőfokú emberölésben ítélték el, miután bűnösnek vallotta magát barátnője, Samantha Lee Brown 2014-es megölésében. 

A férfi 20 év börtönbüntetést kapott a gyilkosságért, és további 15 évet testi sértésért, miután megtámadta az egyik rabtársát. Zombie csak 2049-ben szabadulhat a börtönből.

A férfi börtönben 2020-ban jelentette be, hogy nőként azonosítja magát, majd hormonkezelésbe kezdett, ezt követően egy női börtönbe helyezték át. A bírósági dokumentumok szerint Zombie ellen korábban többször is szexuális zaklatást követett el az Oregon Állami Büntetés-végrehajtási Intézet egyik cellatársa, valamint további szexuális zaklatásokat szenvedett el a Two Rivers Javítóintézetben egy másik cellatársa által.

A kereset szerint Zombie-t szerint az intézet törvényt sértett azzal, hogy egy nőt férfi börtönben helyeztek el, amikor „nem tartották be a szövetségi és oregoni szabályokat és törvényeket a felperesek veszélyeztetett felnőtt fogvatartottként való megjelölésére és védelmére vonatkozóan... akiknél mind a fizikai, mind a szexuális zaklatás magas kockázata áll fenn”. 

A per szerint egy ismert szexuális ragadozóval együtt helyeztek el fogvatartottat, megtagadták a törvényileg előírt tanácsadás nyújtását, és nem jelentették a szexuális zaklatásokat az oregoni és szövetségi törvények szerint.

2023-ban egy bíró „kiszolgáltatott személynek” nyilvánította a férfit és arra utasította a büntetés-végrehajtási intézetet, hogy helyezzék át egy egyszemélyes cellába.

Fotó: Oregoni Büntetés-végrehajtási Hivatal

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Náthás hal
2026. április 24. 13:36
Hulladék szar, ássák el élve!
Válasz erre
2
0
Karvaly
2026. április 24. 13:30
Ez ugyanennyi jár egy heteró rabnak is, ha megerőszakolja a cellatársa, vagy ez bírói diszkrimináció, nemi alapon?
Válasz erre
3
0
londonbaby
•••
2026. április 24. 12:41 Szerkesztve
na idióta tiszafostos picsák ez vár rátok !!!!! ezt akartátok erre szavaztatok !!! ...és ez vár a 5-8-10 éves lányaitokra is idióta tanulatlan hülye kurvák !!!!!!! . Ájultra erőszakoltak egy fiatal nőt: még filmre is vették az egészet. Három migráns támadott meg egy fiatal nőt, akit mindannyian megerőszakoltak. Al-Danasurt, aki az esküdteknek azt állította, hogy megpróbálta megakadályozni a támadást azzal, hogy lefilmezte, azt is tagadta, hogy a nő szájába köpött volna, és „mocskos ribancnak” nevezte. . Na hogy tetszik idióta tiszafos imádó hülye kis picsák ??? Jó buli mi ??? ezt kapjátok basszátok meg !!!!! .. ..MEG IS ÉRDEMLITEK HISZ ERRE SZAVAZTATOK !!!!!!! . na hajrá .... lehet majd este mennetek a Városligetbe meg a szigetre sétálni agyatlan hülyék !!!!!!! . De mivel tiszások vagytok a válaszokat is tudom !!! :_ - majd mindig lesz nálunk esemény utáni tabletta nehogy teherbe essünk..
Válasz erre
7
1
Öreg Palóc
2026. április 24. 12:30
Meg is érdemli ezeket amerika !!! Ők termelték ki őket !!!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!