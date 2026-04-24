Gigantikus kártérítést kapott egy női börtönben fogvatartott transznemű gyilkos

Itt a vége: férfibörtönbe küldik az erőszaktevő transznemű „nőt”
Angliai abszurd: a gyermekmolesztálás miatt elítélt transznemű bűnöző néhány hétre rá, hogy kiengedték a börtönből, megerőszakolta egy netes ismerősét.
A férfi szexuális bántalmazás miatt indított keresetet.
Egy gyilkosságért elítélt, börtönben nemváltáson átesett fogvatartott közel 295 ezer dolláros kártérítést kapott az amerikai Oregon államtól, miután pert indított szexuális bántalmazás miatt. A rab azt állította, hogy korábban férfibörtönökben többször is szexuális erőszak érte, és a hatóságok nem biztosították számára a megfelelő védelmet.
Zombie-t, akinek születési neve Daniel Lee Smith volt, elsőfokú emberölésben ítélték el, miután bűnösnek vallotta magát barátnője, Samantha Lee Brown 2014-es megölésében.
A férfi 20 év börtönbüntetést kapott a gyilkosságért, és további 15 évet testi sértésért, miután megtámadta az egyik rabtársát. Zombie csak 2049-ben szabadulhat a börtönből.
A férfi börtönben 2020-ban jelentette be, hogy nőként azonosítja magát, majd hormonkezelésbe kezdett, ezt követően egy női börtönbe helyezték át. A bírósági dokumentumok szerint Zombie ellen korábban többször is szexuális zaklatást követett el az Oregon Állami Büntetés-végrehajtási Intézet egyik cellatársa, valamint további szexuális zaklatásokat szenvedett el a Two Rivers Javítóintézetben egy másik cellatársa által.
A kereset szerint Zombie-t szerint az intézet törvényt sértett azzal, hogy egy nőt férfi börtönben helyeztek el, amikor „nem tartották be a szövetségi és oregoni szabályokat és törvényeket a felperesek veszélyeztetett felnőtt fogvatartottként való megjelölésére és védelmére vonatkozóan... akiknél mind a fizikai, mind a szexuális zaklatás magas kockázata áll fenn”.
A per szerint egy ismert szexuális ragadozóval együtt helyeztek el fogvatartottat, megtagadták a törvényileg előírt tanácsadás nyújtását, és nem jelentették a szexuális zaklatásokat az oregoni és szövetségi törvények szerint.
2023-ban egy bíró „kiszolgáltatott személynek” nyilvánította a férfit és arra utasította a büntetés-végrehajtási intézetet, hogy helyezzék át egy egyszemélyes cellába.
Fotó: Oregoni Büntetés-végrehajtási Hivatal