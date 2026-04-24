Gigantikus kártérítést kapott egy női börtönben fogvatartott transznemű gyilkos

Egy gyilkosságért elítélt, börtönben nemváltáson átesett fogvatartott közel 295 ezer dolláros kártérítést kapott az amerikai Oregon államtól, miután pert indított szexuális bántalmazás miatt. A rab azt állította, hogy korábban férfibörtönökben többször is szexuális erőszak érte, és a hatóságok nem biztosították számára a megfelelő védelmet.

Zombie-t, akinek születési neve Daniel Lee Smith volt, elsőfokú emberölésben ítélték el, miután bűnösnek vallotta magát barátnője, Samantha Lee Brown 2014-es megölésében.