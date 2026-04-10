Futótűzként terjed az amerikai alelnök kijelentése: JD Vance ország-világ előtt égette le Von der Leyent és Zelenszkijt

Betelt a pohár Amerikában: számukra is világossá vált, mit művel Zelenszkij Magyarországgal
„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.
Az Egyesült Államokban is átlátnak a szitán.
JD Vance amerikai alelnök budapesti sajtótájékoztatón Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt az EU-t a magyar választásokba való „példátlan beavatkozással” vádolta, hangsúlyozva, hogy Brüsszel gyengíteni akarja Orbán kormányát – emlékeztetett a Zerohedge.
Vance szerint a magyar szuverenitás forog kockán, és dicsérte Orbán energiapolitikáját.
Orbán kiemelte a Trump-adminisztrációval való szoros ideológiai és gazdasági együttműködést, különösen védelempolitika és űrtechnológia terén.
Mindketten bírálták Ukrajnát:
Orbán az olajvezeték blokádját nevezte Magyarország elleni lépésnek, míg Vance ukrán titkosszolgálati beavatkozást említett amerikai és magyar választásokba is – mutatott rá a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
