moszkva zelenszkij szankciók Oroszország ellen

Európában egekben a benzinárak, Zelenszkij mégis olajszankciót követel

2026. április 10. 20:32

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz olajágazattal szembeni amerikai büntetőintézkedések teljes visszaállítását követeli, mivel az enyhítések nyomán megugrottak Moszkva bevételei. Az orosz olajbevételek áprilisban megduplázódtak, miközben az Urals nyersolaj ára 13 éves csúcsot döntött a közel-keleti feszültségek közepette.

Megugrottak Moszkva bevételei: Az ukrán elnök az orosz olajágazattal szembeni amerikai büntetőintézkedések teljes körű visszaállítását követeli

miután az Egyesült Államok által bevezetett enyhítések nyomán Moszkva bevételei kilőttek. 

Az ukrán államfő szerint a szankciók lazítása közvetlenül Oroszország háborús gépezetét finanszírozza, miközben az orosz Urals típusú nyersolaj ára 13 éves csúcsot döntött.

Az ukrán elnök az orosz olajszektort sújtó amerikai korlátozások azonnali és maradéktalan visszaállítását követeli. Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett interjúrészletekben hangsúlyozta: a szankciók bármilyen jellegű enyhítése kizárólag Moszkva Ukrajna elleni agresszióját segíti elő.

A szigorú kereskedelmi tilalmak visszaállítását sürgető kijelentések azután láttak napvilágot, hogy világossá vált:

 az orosz költségvetés hatalmasat kaszált az elmúlt időszak piaci folyamatain.

Az Egyesült Államok vezetése korábban azért döntött az orosz olajra vonatkozó szankciók átmeneti enyhítése mellett, mert a világpiaci energiaárak drasztikus emelkedésnek indultak az iráni–iraki háborús feszültségek következtében.

A globális piacokat az is feszültségben tartja, hogy Irán továbbra is blokkolja az olajszállító tartályhajók áthaladását a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson. Washington az ellátás stabilizálása érdekében adott ideiglenes mentességet, amely a tengeren veszteglő orosz szállítmányok értékesítését tette lehetővé. 

Oroszország a helyzetet kihasználva a hatalmas globális olajkeresletre hivatkozva pörgette fel eladásait.

A Reuters hírügynökség számításai szerint Oroszország áprilisban gyakorlatilag megduplázta az olajtermelési adóból származó bevételeit, amelyek így elérték a 9 milliárd dollárt (mintegy 7,9 milliárd eurót).

Moszkva hosszú távon is hatalmas összegekkel kalkulál: a Kreml tervei szerint a nyersanyagadóból származó bevételek 2026 egészére elérhetik a 7,9 billió rubelt (87 milliárd eurót). A Bloomberg jelentése rámutatott arra is, hogy az orosz Urals nyersolaj ára április 2-án hordónként 116,05 dollárra emelkedett. Ez több mint 13 éve a legmagasabb szint, és csaknem a duplája annak az 59 dolláros hordónkénti árnak, amellyel Moszkva az idei évre eredetileg tervezett.

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. április 10. 20:58
Más dárdájával veri a csalánt a koldis.
Csigorin
2026. április 10. 20:53
Mert egy szemet rohadt onzo geci.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!