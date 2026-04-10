Európában egekben a benzinárak, Zelenszkij mégis olajszankciót követel

A szigorú kereskedelmi tilalmak visszaállítását sürgető kijelentések azután láttak napvilágot, hogy világossá vált:

az orosz költségvetés hatalmasat kaszált az elmúlt időszak piaci folyamatain.

Az Egyesült Államok vezetése korábban azért döntött az orosz olajra vonatkozó szankciók átmeneti enyhítése mellett, mert a világpiaci energiaárak drasztikus emelkedésnek indultak az iráni–iraki háborús feszültségek következtében.

A globális piacokat az is feszültségben tartja, hogy Irán továbbra is blokkolja az olajszállító tartályhajók áthaladását a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson. Washington az ellátás stabilizálása érdekében adott ideiglenes mentességet, amely a tengeren veszteglő orosz szállítmányok értékesítését tette lehetővé.