volodimir zelenszkij nemzetközi valutaalap imf ukrajna

Elképesztő, Zelenszkij aláírta, hogy akkor is legyen hadiadó, ha már rég nincs háború

2026. április 14. 19:12

Teljesíteni kell az IMF követeléseit.

2026. április 14. 19:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely szerint a hadiállapot vége után is tovább kell fizetni a hadiadót – írja a Kárpáti Igaz Szó. A jogszabályt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) követelte meg Kijevtől egy strukturális feltételként, az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram részeként.

A parlament sokáig húzta az elfogadását, de április 7-én végül 257 szavazattal jóváhagyta, majd sürgősséggel az elnökhöz küldte aláírásra. A törvény értelmében a hadiállapot megszűnését követő három évben megmarad a jelenlegi 5 százalékos katonai adó, mind a személyek, mind az egyéni vállalkozók esetében. 

Ezt az adónemet eredetileg 2014-ben, a donbászi konfliktus kitörésekor vezették be, hogy finanszírozzák az ukrán hadsereg kiadásait. Kezdetben 3 százalékos volt, majd a 2022-es orosz-ukrán háború miatt emelték 5 százalékra.

A mostani döntés szerint a háború utáni időszakban is ez a megemelt kulcs marad érvényben három évig, ami az ukrán pénzügyminiszter szerint több mint 140 milliárd hrivnya pluszbevételt jelenthet az állami költségvetésnek, elsősorban a fegyveres erők támogatására.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Zsolt75
2026. április 14. 20:40
Nálunk is lesz, csak más néven ..
akitiosz
2026. április 14. 20:13
Ezért is lenne jobb, ha Ukrajna jogutód nélkül megszűnne létezni. Akkor az IMF cseszhetné a hitelét.
gyaloggos
2026. április 14. 20:00
OSZT miért érdekes ez nekünk, magyaroknak? Hm....? A HÁBORÚ befejeztével egyébként Zelenszkij is megy a kukába, ez tuti, DE ez is az Ő DOLGUK!
NeMá
2026. április 14. 19:24
Zselének mindegy!
