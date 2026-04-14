Elképesztő, Zelenszkij aláírta, hogy akkor is legyen hadiadó, ha már rég nincs háború

Teljesíteni kell az IMF követeléseit.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely szerint a hadiállapot vége után is tovább kell fizetni a hadiadót – írja a Kárpáti Igaz Szó. A jogszabályt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) követelte meg Kijevtől egy strukturális feltételként, az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram részeként.
A parlament sokáig húzta az elfogadását, de április 7-én végül 257 szavazattal jóváhagyta, majd sürgősséggel az elnökhöz küldte aláírásra. A törvény értelmében a hadiállapot megszűnését követő három évben megmarad a jelenlegi 5 százalékos katonai adó, mind a személyek, mind az egyéni vállalkozók esetében.
Ezt az adónemet eredetileg 2014-ben, a donbászi konfliktus kitörésekor vezették be, hogy finanszírozzák az ukrán hadsereg kiadásait. Kezdetben 3 százalékos volt, majd a 2022-es orosz-ukrán háború miatt emelték 5 százalékra.
A mostani döntés szerint a háború utáni időszakban is ez a megemelt kulcs marad érvényben három évig, ami az ukrán pénzügyminiszter szerint több mint 140 milliárd hrivnya pluszbevételt jelenthet az állami költségvetésnek, elsősorban a fegyveres erők támogatására.
Nyitókép forrása: YASUYOSHI CHIBA / AFP
***