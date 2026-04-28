Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
auschwitz edith eva eger elhunyt

Elhunyt Edith Eva Eger, a Döntés című sikerkönyv szerzője

2026. április 28. 08:29

A holokauszt-túlélő, aki közel száz évet élt, rengeteg embernek segített traumái feldolgozásában.

Életének kilencvennyolcaik évében, magyar idő szerint kedden hajnalban elhunyt Edith Eva Eger, magyar származású amerikai klinikai szakpszichológus, a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) elismert kutatója, a holokauszt túlélője, a Döntés és az Ajándék című sikerkönyvek szerzője.

Halálának híréről közösségi oldalán számoltak be be a következő szavakkal: 

„A mi szeretett Edienk ma elhagyta földi testét. Ugyanakkor kegyelemmel távozott, pont ahogyan élt – mint egy angyal, aki hazatér.”

A család arra kér mindenkit, hogy bátran osszák meg emlékeiket az elhunytról, aki szerettei körében, békésen távozott a földi életből.

Edith Eva Eger 1927-ben született, gyermekkorát Kassán töltötte, ahol kiemelkedő tehetségű balerinaként és tornászként az olimpiai keret tagja is volt, ám a zsidótörvények miatt eltanácsolták a csapattól.

1944 tavaszán tizenhat éves volt, amikor családjával együtt a kassai gettóba zárták, majd májusban Auschwitzba deportálták. A táborban szüleit megérkezésük napján Josef Mengele a gázkamrába küldte, ő pedig arra kényszerült, hogy táncoljon Mengelének a túlélésért. Nővérével, Magdával több koncentrációs tábort is megjártak, végül 1945 tavaszán amerikai katonák szabadították fel a gunskircheni koncentrációs táborból. A háború után megismerkedett későbbi férjével, a szintén túlélő Éger Bélával. A kommunista hatalomátvétel elől 1949-ben az Egyesült Államokba emigráltak, és Texasban telepedtek le.

Az USA-ban a felsőoktatásba már felnőttként bekapcsolódva pszichológiát tanult; diplomáját, majd 1978-ban klinikai pszichológiai doktori (PhD) fokozatát a Texasi Egyetemen (UTEP) szerezte meg. Évtizedeken át praktizált a kaliforniai La Jollában, illetve oktatott a San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen (UCSD).

Bár szakmájában elismert terapeuta volt, a széles körű nemzetközi ismertséget azt hozta el számára, hogy Philip Zimbardo pszichológus ösztönzésére 

könyveket kezdett írni, amelyekben saját élettörténetét és terápiás esettanulmányait ötvözve mutatta be a poszttraumás növekedés és a megbocsátás lehetőségeit.

Legismertebb műve A döntés (2017), amelyben a koncentrációs táborok borzalmait és a belső szabadság megtalálásához vezető több évtizedes lelki utat írja le. 2020-ban jelent meg Az ajándék - 12 életmentő lecke (2020) című műve, majd 2024-ben A balerina, a fiatalabb generációk számára készült memoár, amely kiemelten a tizenéves lányként átélt auschwitzi tapasztalatokra és a kitartásra fókuszál.

(MTI)

Nyitókép: Edith Eva Eger/Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szelesdomb
•••
2026. április 28. 09:12 Szerkesztve
Én nem szeretném, ha egy egész team serénykedne körülöttem utolsó éveimben az életben tartásom érdekében. Hiába foglal le magának valaki ennyi erőforrást valaki, akkor is el kell menni a végén.
Válasz erre
0
0
pelekas
2026. április 28. 09:09
Olvastam a Döntés című könyvét. Nagy hatással volt rám. Nagyon értékes ember volt, Isten nyugosztalja. Azok, akik nem ismerték, de véleménnyel vannak róla, magukat minősítik. Rengeteg embernek segített az élete során és nem csak a holokausztnak, hanem a kommunista diktatúrának is a túlélője volt. Nincstelenül került ki az USA-ba férjével. Ajánlom könyvét mindenkinek!
Válasz erre
3
3
bakafant-28
2026. április 28. 08:50
Mivel sosem hallottam róla,az első gondolatom ez volt: bizonyára egy holo- túlélő...És lőn...Azért részvétem,nem ismerem a " munkásságát"...Az furcsa,hogy pl. Gulag- túlélőkről sosincs hasonló.. Igaz,belőlük ritka a "sikeres klinikai szakpszihológus,sikeres író."
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. április 28. 08:44
Ezt a no name egeret, nyilván felzabálta egy fasiszta kóbormacska. Hármas tora lesz. Egy halotti Egy feltekercselt olvasható És egy (zsideszes) nemzeti Ajvé micsoda hír
Válasz erre
2
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!