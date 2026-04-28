Elhunyt Edith Eva Eger, a Döntés című sikerkönyv szerzője

1944 tavaszán tizenhat éves volt, amikor családjával együtt a kassai gettóba zárták, majd májusban Auschwitzba deportálták. A táborban szüleit megérkezésük napján Josef Mengele a gázkamrába küldte, ő pedig arra kényszerült, hogy táncoljon Mengelének a túlélésért. Nővérével, Magdával több koncentrációs tábort is megjártak, végül 1945 tavaszán amerikai katonák szabadították fel a gunskircheni koncentrációs táborból. A háború után megismerkedett későbbi férjével, a szintén túlélő Éger Bélával. A kommunista hatalomátvétel elől 1949-ben az Egyesült Államokba emigráltak, és Texasban telepedtek le.

Az USA-ban a felsőoktatásba már felnőttként bekapcsolódva pszichológiát tanult; diplomáját, majd 1978-ban klinikai pszichológiai doktori (PhD) fokozatát a Texasi Egyetemen (UTEP) szerezte meg. Évtizedeken át praktizált a kaliforniai La Jollában, illetve oktatott a San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen (UCSD).

Bár szakmájában elismert terapeuta volt, a széles körű nemzetközi ismertséget azt hozta el számára, hogy Philip Zimbardo pszichológus ösztönzésére

könyveket kezdett írni, amelyekben saját élettörténetét és terápiás esettanulmányait ötvözve mutatta be a poszttraumás növekedés és a megbocsátás lehetőségeit.

Legismertebb műve A döntés (2017), amelyben a koncentrációs táborok borzalmait és a belső szabadság megtalálásához vezető több évtizedes lelki utat írja le. 2020-ban jelent meg Az ajándék - 12 életmentő lecke (2020) című műve, majd 2024-ben A balerina, a fiatalabb generációk számára készült memoár, amely kiemelten a tizenéves lányként átélt auschwitzi tapasztalatokra és a kitartásra fókuszál.