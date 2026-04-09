Teljes a pánik a balliberális médiában: már a Politico is kénytelen beismerni az MCC Brussels elképesztő hatását

Fabian Zuleeg, az European Policy Center vezetője szerint azonban politikai szempontból egyre nehezebb volt indokolni a finanszírozást ezeknek a szervezeteknek. Több érintett think tank nem kapta meg a korábbi támogatását, ami jelentős működési nehézségeket okoz.
A Politico azt is kiemeli, hogy a döntést megelőzően egyre erősödtek azok a kritikák, amelyek szerint egyes szervezeteket megvesz a Bizottság, hogy EU-pártiak legyenek.
Ezzel párhuzamosan a Politico szerint az elmúlt években megerősödtek a jobboldali és euroszkeptikus think tankek Brüsszelben. Ezek közül az egyik legláthatóbb szereplő az MCC Brussels, amely 2022 óta aktív a városban, és rendszeresen szervez az EU-t kritizáló eseményeket.
Az MCC korábban azt állította, hogy az uniós finanszírozási rendszer elsősorban azokat a szervezeteket támogatja, amelyek a Bizottság integrációpárti elképzeléseit erősítik. A szervezet szerint ez a gyakorlat a pro-EU narratívák tudatos megerősítését szolgálja, miközben a kritikus hangok háttérbe szorulnak. Egy, az MCC Brussels számára készült jelentés szerzője, Thomas Fazi szerint a kritikák kézzelfogható hatással jártak. X-bejegyzésében arra utalt, hogy a Politico az ő jelentését is a finanszírozási csökkentések egyik okaként említette.
A Politico cikke alapján így egy új helyzet rajzolódik ki: miközben a korábban domináns, EU-párti think tankek forrásai csökkennek, addig az alternatív hangok egyre nagyobb teret kapnak Brüsszelben.