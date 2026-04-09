Teljes a pánik a balliberális médiában: már a Politico is kénytelen beismerni az MCC Brussels elképesztő hatását

Az Európai Bizottság több millió eurónyi támogatást vont meg korábban stabilan finanszírozott, kifejezetten EU-párti think tankektől. Brüsszel ezzel egy időben kénytelen szembenézni azzal is, hogy az MCC Brussels egyre meghatározóbb szereplővé válik a szakpolitikai vitákban.

A Politico szerint a támogatások csökkentése mintegy 7,8 millió eurót érintett, ami több szervezetet arra kényszerít, hogy visszafogja tevékenységét vagy elbocsátásokat hajtson végre. A döntés hátterében ugyan hivatalosan versenyalapú értékelést említenek, a megszólalók szerint azonban a politikai környezet is szerepet játszott.