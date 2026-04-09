Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Brüsszel MCC MCC Brussels Európai Bizottság Európai Unió

Teljes a pánik a balliberális médiában: már a Politico is kénytelen beismerni az MCC Brussels elképesztő hatását

2026. április 09. 16:02

Óriási fordulat az uniós fővárosban! Miközben az Európai Bizottság dollármilliókat von meg a saját EU-párti propagandistáitól, a fősodratú sajtó is kénytelen volt fejet hajtani a magyar konzervatív agytröszt előtt. A Politico kerek perec leírta: az MCC megkerülhetetlen erővé vált Brüsszelben.

Az Európai Bizottság több millió eurónyi támogatást vont meg korábban stabilan finanszírozott, kifejezetten EU-párti think tankektől. Brüsszel ezzel egy időben kénytelen szembenézni azzal is, hogy az MCC Brussels egyre meghatározóbb szereplővé válik a szakpolitikai vitákban.

A Politico szerint a támogatások csökkentése mintegy 7,8 millió eurót érintett, ami több szervezetet arra kényszerít, hogy visszafogja tevékenységét vagy elbocsátásokat hajtson végre. A döntés hátterében ugyan hivatalosan versenyalapú értékelést említenek, a megszólalók szerint azonban a politikai környezet is szerepet játszott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel és a támogatási rendszer válsága

A finanszírozási vita középpontjában az áll, hogy az uniós források hosszú ideig elsősorban olyan szervezetekhez kerültek, amelyek az integráció elmélyítését támogatták. A Citizens, Equality, Rights and Values program keretében ezek a think tankek rendezvényeket szerveztek, kutatásokat finanszíroztak, és az európai politikákat népszerűsítették.

Fabian Zuleeg, az European Policy Center vezetője szerint azonban politikai szempontból egyre nehezebb volt indokolni a finanszírozást ezeknek a szervezeteknek. Több érintett think tank nem kapta meg a korábbi támogatását, ami jelentős működési nehézségeket okoz.

A Politico azt is kiemeli, hogy a döntést megelőzően egyre erősödtek azok a kritikák, amelyek szerint egyes szervezeteket megvesz a Bizottság, hogy EU-pártiak legyenek.

Ezzel párhuzamosan a Politico szerint az elmúlt években megerősödtek a jobboldali és euroszkeptikus think tankek Brüsszelben. Ezek közül az egyik legláthatóbb szereplő az MCC Brussels, amely 2022 óta aktív a városban, és rendszeresen szervez az EU-t kritizáló eseményeket.

Az MCC korábban azt állította, hogy az uniós finanszírozási rendszer elsősorban azokat a szervezeteket támogatja, amelyek a Bizottság integrációpárti elképzeléseit erősítik. A szervezet szerint ez a gyakorlat a pro-EU narratívák tudatos megerősítését szolgálja, miközben a kritikus hangok háttérbe szorulnak. Egy, az MCC Brussels számára készült jelentés szerzője, Thomas Fazi szerint a kritikák kézzelfogható hatással jártak. X-bejegyzésében arra utalt, hogy a Politico az ő jelentését is a finanszírozási csökkentések egyik okaként említette.

A Politico cikke alapján így egy új helyzet rajzolódik ki: miközben a korábban domináns, EU-párti think tankek forrásai csökkennek, addig az alternatív hangok egyre nagyobb teret kapnak Brüsszelben.

A vita azonban korántsem zárult le. Egyes szereplők szerint az uniónak fel kell lépnie a szerintük ellenséges szervezetekkel szemben, mások viszont úgy látják, hogy végre egy kiegyensúlyozottabb helyzet kezd kialakulni. Az utóbbi álláspontot erősíti, hogy Brüsszel már nem ugyanaz a zárt világ, mint korábban.

Nyitókép: Facebook / MCC Brussels

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 17:05
hadd rettegjenek a kisdiktatorok a jozan hangtol !
Válasz erre
1
0
smokey-eye
•••
2026. április 09. 16:55 Szerkesztve
Szeriintem ez egy túl optimista álláspont. Nem hiszem, hogy egy MCC tanulmány miatt, hirtelen magukba szálltak a brüsszeli, birodalmi csinovnyikok . Valószínübb, hogy kevesebb a lé, mivel már minden forrást Ukrajnába küldtek . Az aranybudik nem olcsók .
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 09. 16:26
"Rácz András szerint a kormánymédia orosz provokátorok érkezését készíti elő azzal, hogy ukrán „puccsal” riogat" "A kormányzati narratíva arról, hogy ukránok „puccsra” készülnek Magyarországon a választások után, egy hamis zászlós akció előkészítése lehet – erről Rácz András Oroszország-szakértő írt a Facebookon, aki szerint annak ágyazhatnak meg ezzel, hogy orosz provokátorok jöjjenek Magyarországra a választás után, akikre a propagandamédia ráfoghatná, hogy az ukrán beavatkozást bizonyítják. Rácz szerint erre pedig akár a nagyon erőszakos tömegoszlatást, akár a választási eredmények semmissé tételét is rá lehetne húzni."
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!