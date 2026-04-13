Benjámín Netanjáhú üzent Orbán Viktornak: Ezt sohasem fogjuk elfelejteni, miniszterelnök úr!

Köszönjük, Orbán! – a Welt felelős kiadója dicsérte a leköszönő miniszterelnököt
Ulf Poschardt szerint sokat elmond a nyugati demokrácia helyzetéről, ahogy Magyar győzelmére reagáltak.
„Mély hálámat és elismerésemet szeretném kifejezni kedves barátomnak, Orbán Viktornak, aki szilárdan kiállt Izrael mellett a nemzetközi rágalmak közepette” – írta hétfői X-bejegyzésében Izrael miniszterelnöke, Benjámín Netanjáhú. Hangsúlyozta:
Izrael népe ezt örökké emlékezni fog erre.”
Egyúttal gratulált Magyar Péternek a győzelemhez, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti szoros együttműködés az ő miniszterelnöksége alatt is folytatódhat.
