Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
benjámín netanjáhú Magyar Péter izrael orbán viktor

Benjámín Netanjáhú üzent Orbán Viktornak: Ezt sohasem fogjuk elfelejteni, miniszterelnök úr!

2026. április 13. 19:06

„Mély hálámat és elismerésemet szeretném kifejezni kedves barátomnak, Orbán Viktornak...”

„Mély hálámat és elismerésemet szeretném kifejezni kedves barátomnak, Orbán Viktornak, aki szilárdan kiállt Izrael mellett a nemzetközi rágalmak közepette” – írta hétfői X-bejegyzésében Izrael miniszterelnöke, Benjámín Netanjáhú. Hangsúlyozta:

 Izrael népe ezt örökké emlékezni fog erre.”

Egyúttal gratulált Magyar Péternek a győzelemhez, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti szoros együttműködés az ő miniszterelnöksége alatt is folytatódhat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: YouTube/képernyőkép

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Barnabás.N
2026. április 13. 20:00
Csoda, ima-meghallgatás volt, hogy Orbán bevállalta Izrael melletti kiállást! Pedig könnyebb let volna az sunnyogó EU-val tartani. Hiszem, hogy M.o.-ra ez idő alatt és Orbán Viktorra is rászállt a Bibliában megírt áldás, amit Isten Ábrahámnak mondott: "1Móz 12:3 És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt..."
Válasz erre
1
0
lististerc
2026. április 13. 19:47
Mi is köszönjük ezt a hálát - narancsos buktát majszolgatva, a vereség okain tűnődve. (bxssza meg...)
Válasz erre
0
2
MaBaker
2026. április 13. 19:39
Akit Sátánjahú hálája üldöz annak nincs szüksége ellenségre
Válasz erre
2
4
vérgőz
2026. április 13. 19:35
Bibi, szeretünk, de igazán tolhattál volna valami biboldó átkot ezekre a mocskokra! vagy legalább egy kis Moszatot... :P de most már késő. kezdhet minden zsidó testvérünk arabul tanulni...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!