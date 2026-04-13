04. 13.
hétfő
demokrácia welt Magyar Péter európa orbán viktor

Köszönjük, Orbán! – a Welt felelős kiadója dicsérte a leköszönő miniszterelnököt

2026. április 13. 18:45

Ulf Poschardt szerint sokat elmond a nyugati demokrácia helyzetéről, ahogy Magyar győzelmére reagáltak.

2026. április 13. 18:45

Nyugat-Európában egyöntetű lelkesedéssel, szinte minden kritikát nélkülözve reagáltak Magyar Péter győzelmének hírére a magyarországi választáson. Vagyis pont úgy, ahogy Nyugaton elképzelik, hogy Orbán győzelmére reagáltak volna az általa „irányított demokráciában” – írja hétfőn, a Weltben megjelent véleménycikkében Ulf Poschardt, a Welt, valamint a német nyelvű Politico és a Business Insider felelős kiadója.

Poschardt szerint a választás jól mutatja, hogy Magyarországon tökéletesen működik a demokrácia, Orbán Viktort pedig külön dicsérettel illette, amiért

példamutató módon gratulált kihívójának”.

A német újságíró egyúttal figyelmeztetett: „a mi demokráciánk” képviselői most egy olyan politikust ünnepelnek, aki radikálisan ellenzéki kampányt folytatott, és az Orbán-rendszerrel való szakítás ígéretével lépett fel, amit a parlamenti kétharmados többségével vélhetően végre is fog hajtani, de valószínűleg nem úgy, ahogyan azt a nyugati ünneplők elképzelik.

Felidézte, hogy az európai értelmiség már a legkisebb ellenkezésnél is gyorsan „jobboldali populista” kategóriába sorolta Orbánt, aki ezért egy idő után már nem is foglalkozott azzal, mit gondolnak róla ezek a körök. Úgy látja, 

a németországi médiavisszhang Orbán veresége kapcsán egyhangú és leegyszerűsítő, 

ami jól mutatja, hogy az országban a politikai erők a változások megakadályozására törekszenek, ami mára egy antidemokratikus tendenciává nőtte ki magát.

Ezt bizonyítja a beavatkozás a romániai elnökválasztásba, és az is, hogy Németországban jelenleg is fontolgatják az AfD betiltását.

„Ahelyett, hogy úgy tennénk, mintha teljesen elfogulatlanul ünnepelhetnénk Orbán vereségét, és drukkolhatnánk az új budapesti kormányfőnek, inkább magunkba kellene néznünk: 

hogyan kerülhetjük el, hogy az autoriter szabályozás, a véleményszabadság korlátozása, a médiakoncentráció és a pluralizmus hiánya révén hasonló karikatúrává váljunk, mint amilyennek Orbánt láttattuk” 

– figyelmeztet.

Végezetül megemlékezik arról is, hogy Orbán szempontjából akár bóknak is nevezhetjük, hogy milyen zavaró tényezőnek számított Európában, tekintve az unió elhibázott döntéseit a migráció vagy éppen a zöld átállás kérdésében.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szemlelo-2
2026. április 13. 18:53
Hát a Welt-ben megjelent egy-két teljesen más hangvételű cikk is. Na ja, a vélemények sokszínűsége...
kormoran-2
2026. április 13. 18:52
Bár előbb mondták volna - már akkor is igaz volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!