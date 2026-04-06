Az ukránok már rettegnek tőle: íme a legújabb brutális, lézeres orosz csodafegyver (VIDEÓ)

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) nyilvánosságra hozta az orosz Krasznopol-M2 irányított lövedék részletes műszaki adatait – beleértve a lőszer belső felépítését, valamint a gyártásában részt vevő vállalatok listáját is – számolt be a RBC-Ukraine alapján a Portfolio.

A Krasznopol-M2 egy 152 milliméteres, lézerirányítású repeszromboló lövedék,

amelyet elsősorban önjáró tüzérségi rendszerekből – például a Mszta-Sz és az Akacija típusokból – alkalmaznak, de vontatott tarackokból – például a Mszta-B és a D-20 rendszerekből – is kilőhető.