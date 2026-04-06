Az ukránok már rettegnek tőle: íme a legújabb brutális, lézeres orosz csodafegyver (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) nyilvánosságra hozta az orosz Krasznopol-M2 irányított lövedék részletes műszaki adatait – beleértve a lőszer belső felépítését, valamint a gyártásában részt vevő vállalatok listáját is – számolt be a RBC-Ukraine alapján a Portfolio.
A Krasznopol-M2 egy 152 milliméteres, lézerirányítású repeszromboló lövedék,
amelyet elsősorban önjáró tüzérségi rendszerekből – például a Mszta-Sz és az Akacija típusokból – alkalmaznak, de vontatott tarackokból – például a Mszta-B és a D-20 rendszerekből – is kilőhető.
A célmegjelölés lézeres rávezetéssel történik, amelyhez földi eszközöket vagy pilóta nélküli repülőgépeket használnak – köztük Orlan-30 és Granat-4 típusokat.
A lövedéket a Sipunov Tervezőiroda fejleszti és gyártja, amely a Rosztek állami konszern Nagy Pontosságú Rendszerek holdingjához tartozik. Az iroda április elején közölte, hogy újabb szállítmányt juttatott el ezekből a lőszerekből az ukrajnai frontra.
A lövedék hatótávolsága – a fegyverrendszer módosításától és a hajtótöltet típusától függően – meghaladja a 20 kilométert is.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube