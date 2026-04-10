Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Választás 2026
Az európai progresszív baloldal felépített egy zárt álomvilágot – ez Elysium

2026. április 10. 16:48

A történelem azonban bebizonyította, hogy a nagy világmegváltó projektek hiába tűnnek erkölcsinek, morálisnak, valós tartalmukban mindig politikai és gazdasági természetűek.

null
Dezső Tamás
Dezső Tamás

Az elmúlt évtizedekben Európában, annak is inkább a nyugati felén, a balliberális oldal felépített egy zárt álomvilágot, amelyről elhitette magával, hogy ez a valóság. Ez a balliberális – bocsánat, az általuk kisajátított jelzővel élve: progresszív – világ kezdetben csak a filozófiai tervezőasztalokon létezett, majd miután a politika és a globális tőkebefektetői érdek meglátta benne a fantáziát, sikeresen átültette a politikai gyakorlatba is. Ez az utóbbi évtizedekben sajnos eluralta a nyugati politikai közgondolkodást és intézményrendszert.

 

Ma Európát ez a progresszív álomvilág, illetve ennek protagonistái vezetik.

Aki nem értett egyet, vagy különvéleményt fogalmazott meg, azt a szabadelvűség, a sokszínűség és a befogadás jegyében megbélyegezték, kiközösítették, különféle eljárások alá vonták, szankciókkal sújtották, a szavazati jogának megvonásával, illetve a klubból való kizárással is megfenyegették.

Létrejött az a zárt álomvilág, az az Elysium, az a buborék, amelynek filozófiai hátterét olyan nyugati, progresszívnek tartott filozófiai irányzatok és társadalmi projektek fémjelezték, mint a genderideológia, az LMBTQ aktivizmus, a Woke, a méregzöld ideológia, vagy éppen az open society eszmerendszere. 

Ebben az Elysiumban meggyőzték magukat, hogy Európának az a legfontosabb dolga, hogy megtanítsa a világnak, milyen is Európa, és milyen is a progresszív nyugati gondolkodás.

Ahelyett, hogy megtanítottuk volna Európának, hogy miként működik a világ, hogy a világot globális nagyhatalmi politikai érdekek és nem a progresszív filozófiai irányzatok vezérlik. Mert ahogy Walpole, őfelsége I. és II. György király miniszterelnöke, majd 1848-ban Palmerston is fogalmazott: „Őfelségének nincsenek ellenségei, Őfelségének barátai sincsenek. Őfelségének csak érdekei vannak.” Nem tanították meg Európának, hogy nem az az alternatív valóság vezérli a világot, amelyet gondosan felépítettek az Elysiumon belül, hanem egy sokkal racionálisabb világ vesz körül minket, amelyet nem a brüsszeli elit által istenített alapelvek vezérelnek. Csak ezt nem voltak hajlandóak tudomásul venni, és fordítva ültek a lovon.

Egy filmes hasonlattal élve: nem vették észre, hogy az európai progresszív zárt világ, a világ többi népe által amúgy dekadensnek tartott Elysium falain kívül más szabályok érvényesek, és ott az éhezők viadala folyik.

Ők nem a mi fennkölt elveink alapján rendezik be a világukat.

Ez a szereptévesztés stratégiai hibának bizonyult, és a világ ilyen meg nem értésének közvetlen, egyben drámai eredménye az lett, hogy Európa, az EU most már akárhogy is kapálózik, kikerült a világ dolgait irányító nagyhatalmak klubjából. Már nem kap helyet a sakktáblánál, csak a nem túl elegáns kibic szerepe jut neki. Odáig jutottunk, hogy már nem kap helyet a konfliktusok megoldásáról szóló tárgyalásokon a tárgyalóasztalnál. Meg sem hívják az egyeztetésekre.

Ma Európát ez a progresszív álomvilág, illetve ennek protagonistái vezetik: most éppen egy globális politikai elszigetelődés felé. Ma Európát ez a progresszív álomvilág, illetve ennek protagonistái vezetik: most éppen egy versenyképességi lejtmenetben a gazdasági csőd felé.

Ebbe a világba érkezett meg 2015 elején az első migrációs hullám. Hangosan zengett a kórus, hogy mindenki menekült, nyissuk meg a kapukat. 

Magyarország, amikor 2015. szeptember 1-jével egy műszaki határzárral lezárta a déli határt, és elkezdte a migránsok regisztrációját, azzal szembesült, hogy a nyugati narratívákkal szemben nem egy egyszerű, egyenszilárdságú menekültválsággal állunk szemben. Annak a 173 947 embernek ugyanis, akiknek az első hullámban sikerült felvenni az adatait, mindössze 42%-a vallotta magát szíriainak vagy irakinak. Ők voltak a par excellence menekültek.

A maradék 58% pedig pontosan 100 egyéb országból érkezett. Volt közöttük 170 kubai, ketten jöttek a csendes-óceáni Salamon-szigetekről, és így tovább.

Hogy a 100 egyéb ország polgárai mit kerestek ekkor Görögországban vagy a Balkánon, azt nem tudjuk. Élünk a gyanúperrel, hogy ez a migrációs hullám nem egy spontán folyamat volt. De a magyar hatóságok számára világos volt, hogy itt nem egy egyszerű menekültválságról van szó, hanem olyan migrációs válságról, amelynek természete szembemegy a nyugati narratívákkal.

Ennek ellenére a nyugati kórus attól függetlenül is, hogy világosan látszott, hogy az egész migrációs jelenség mögött erős gazdasági és politikai okok rejlenek, hangosan zengte, hogy mindenki menekült. Többek között voltak olyan okok is, mint hogy az előregedő nyugati társadalmaknak a munkerőpiacokon szükségük van új munkás kezekre. 

Hogy ezek a remények beváltak-e, s az újonnan érkezett menekültek és migránsok hasznos, integráns tagjai lettek-e a befogadó társadalmaknak, döntse el mindenki maga.

Azt azonban hangsúlyoznám, hogy a világtörténelem számtalanszor bizonyította, hogy a nagy világmegváltó projektek (hódítások, forradalmak stb.) megjelenési formájukban mindig erkölcsi, morális alapokon nyugvó gondolatokra és mondatokra épültek. Az üzenet, a kód, ami az átlagembereket eléri ma is, mindig egy erkölcsi üzenet.

A történelem azonban bebizonyította, hogy a nagy világmegváltó projektek megjelenési formájukban hiába tűnnek erkölcsinek, morálisnak, valós tartalmukban mindig politikai és gazdasági természetűek.

Hiába is szól a kórus, hogy ez bizony erkölcsi kötelesség, ha tudjuk, hogy valójában politikai és gazdasági érdekek rejlenek mögötte. A nagy tanulság, hogy a történelmi fejlődés szinte kizárólag érdekvezérelt és nem értékvezérelt volt. Sőt: napjaink történései még hangsúlyosabban vésik az agyunkba, hogy a globális folyamatok mögött globális befektetői érdekek, és nem világmegváltó erkölcsi értékek húzódnak. Birodalomelmélettel is foglalkozó történészként egyetlen olyan világmegváltó, a szó szoros értelmében véve világmegváltó programot ismerek, amely mögött nem vélem felfedezni sem a politikai, sem a gazdasági érdeket.

Ez a világmegváltó projekt pedig Jézus Krisztus nevéhez fűződik.

Visszatérve a magyar tapasztalatra és az általam idézett statisztikákra hangsúlyoznom kell, hogy a magyar kormány következetes, az illegális migrációt elutasító álláspontja nem zsigeri kirekesztésen, nem különböző fóbiákon, például iszlamofóbián, hanem statisztikákon alapul. Ezért utasítunk el szinte minden brüsszeli javaslatot a határkerítés lebontásától a jogi határvédelem eltörlésén keresztül a migránselosztási kvóták különféle EU-s rendeleteiig bezárólag.

Azóta is kisebb-nagyobb hullámokban folyamatosan érkeznek az illegális migránsok, és a különféle fegyveres konfliktusok, illetve a túlnépesedés, a világ hatalmas területeinek a kiszáradása a következő években is újabb és újabb hullámokban fogja Európa felé útnak indítani a migránsok tömegeit.

Ma Európát a fent említett progresszív álomvilág, illetve ennek a protagonistái vezetik: most éppen a háború felé.

Az orosz-ukrán háború, másképpen fogalmazva ez a soha véget nem érő mészárszék azonban lényegi változásokat fog hozni. És most nem arra gondolok, hogy az EU milyen – előremozdító, vagy éppen hátráltató – szerepet játszott 2022 óta a békefolyamatban, hanem arra, hogy Oroszországból, amely néhány évvel ezelőtt olcsó energiahordozóival az európai gazdasági csoda elsőszámú partnere volt, hogyan lett ősellenség. A nyugati kormányok, a három német CDU-s politikus (Von der Leyen elnök asszony, Weber frakcióvezető úr és Merz kancellár úr) és a NATO főtitkár mellett miként építették fel azt a háborús narratívát, hogy 2029 vagy 2030 magasságában Európa háborúba fog keveredni Oroszországgal (egyes magyar olvasatok szerint g*ci nagy háború lesz).

Sok más egyéb mellett ennek egyik következménye az lett, hogy Európa számos területén, főleg az EU vezető országaiban, eluralkodni látszik a háborús pszichózis.

A társadalmaikat ezek az országok arra kondícionálják, hogy háború közeleg Oroszországgal. Bevezetik az általános sorkötelezettséget, az állampolgárokat arra buzdítják, hogy halmozzanak fel ivóvíz és élelmiszer készleteket. Emellett helyreállítják az óvóhelyeket, fegyverkeznek és óriási hadiipari beruházásokat terveznek.

Azt azonban a történelmi példákból tudni kell, hogy azokban a korszakokban és azokban az országokban, ahol eluralkodik a háborús pszichózis, megerősödik a háborús éthosz, ahol a közbeszéd és közgondolkodás fókuszába a háború és a honvédelem kerül,

ott nem volt és nem is lesz helye a progressziónak és azoknak a progresszív filozófiáknak és mozgalmaknak, amelyek most uralják a nyugat-európai közbeszédet.

Ezeket a témákat a közbeszéd fókuszából ki fogja szorítani a militáns retorika. Hiszen a háborús fenyegetettség idején kit fog érdekelni a genderideológia és az LMBTQ-aktivizmus, amikor minden férfinak háborúba kell mennie. Kit fog érdekelni a zöld átállás, amikor a hadiipar fejlesztése lesz a legfontosabb kérdés. Kit fog érdekelni a nyílt társadalom, amikor frontvonalak nyílnak nem csak az országok között, hanem a társadalmakon belül is.

Frontvonalak nyílnak a nyugati társadalmakon belül is, mivel a háborús erőfeszítéseknek ki kell terjedniük nem csak az őshonos európai polgárokra, hanem a migrációs hátterű társadalmi csoportokra is – ha állampolgárok, ha nem. A többségi, őshonos társadalom nem fogja eltűrni, hogy a migrációs hátterű közösségek, amelyek több gondot okoztak eddig a befogadó társadalmaknak, mint amennyi hasznot hajtottak, ne vegyék ki részüket a háborús erőfeszítésekből, hanem azokból kimaradva, a társadalmi integrációt gyakran elutasítva, a többségi társadalom nyugati kulturális és társadalmi normáit szintén elutasítva élvezzék a többségi társadalom teherviselése által nekik juttatott szociális ellátást.

Márpedig nem gondolom, hogy ezek a közösségek önként és dalolva állnának bele mondjuk a német háborús erőfeszítésekbe, önként és dalolva mennének sorozásra és alapkiképzésre, önként és dalolva vonulnának egy háborúba a Bundeswehr egyenruhájában az orosz pusztaságba, hogy elessenek új hazájukért.

Ez még gondot fog okozni a nyugat-európai társadalmaknak.

Ezzel az apokaliptikus perspektívával, a gazdasági csőd és a háborús fenyegetés rémével áll szemben a Fidesz—KDNP, a magyar kormány és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének kiegyensúlyozott, békepárti politikája. Szuverenista politikánk célja, hogy megőrizzük azt a stratégiai mozgásteret, amikor még mi hozhatunk döntéseket a saját érdekeink szerint és nem szorulunk bele egy nem biztos, hogy Magyarország és a magyar nép érdekeit szem előtt tartó uniós politikába.

Hétvégén választunk. Nem pártot, hanem sorsot. Nem csak magunknak, hanem gyerekeinknek és unokáinknak is. Az a feladatunk, hogy olyan országot hagyjunk magunk után gyermekeinkre, amelyben nekik még lesz választási lehetőségük. Hagyjuk, hogy majd utódaink döntsék el, hogy milyen országban szeretnének élni. Biztosítsuk nekik a stratégiai mozgásteret a döntéseik meghozatalához.

A szerző az MCC Migrációkutató Intézet főigazgatója

 Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. április 10. 18:27
Már biztos vagyok benne, amit eddig is sejtettem: Ursula von der kurva Leyen nem ember. Idegen entitás. Valószínűleg démon. Százmilliók életét teszi tönkre, szemrebbenés nélkül, kaján vigyorral a pofáján. Nem lehet ember, valami pokoli lény ez, démon, vagy az Ördög ivadéka.
hexahelicene
•••
2026. április 10. 17:46 Szerkesztve
Már 2000 éve leírták a Szentírásban, hogy megbukott a nagy Babylon, ami lett gonoszok és istentelenek lakhelyévé. (Jelenések Könyve) Von der Kurva Leyen a Babylont másolta le - egy az egyben. Ma úgy hívják Babylont, hogy Európai Unió. Bukásra ítéltetett.
templar62
2026. április 10. 17:18
Előre megírták : Orwell : Nineteen-eightyfour(1984), Jack London: The iron heel ((Vaspata) , Franz Werfel : Utazás a legtávolabbi jövőbe , 1946 - ban leírja az internetet , és egész falakat kitöltő színestévét.
csulak
2026. április 10. 17:03
Europa 3 legkoruptabb intezmenye: 1. europai birosag 2. europai bizottsag 3. europai parlament
