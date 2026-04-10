Az európai progresszív baloldal felépített egy zárt álomvilágot – ez Elysium

Ezeket a témákat a közbeszéd fókuszából ki fogja szorítani a militáns retorika. Hiszen a háborús fenyegetettség idején kit fog érdekelni a genderideológia és az LMBTQ-aktivizmus, amikor minden férfinak háborúba kell mennie. Kit fog érdekelni a zöld átállás, amikor a hadiipar fejlesztése lesz a legfontosabb kérdés. Kit fog érdekelni a nyílt társadalom, amikor frontvonalak nyílnak nem csak az országok között, hanem a társadalmakon belül is.
Frontvonalak nyílnak a nyugati társadalmakon belül is, mivel a háborús erőfeszítéseknek ki kell terjedniük nem csak az őshonos európai polgárokra, hanem a migrációs hátterű társadalmi csoportokra is – ha állampolgárok, ha nem. A többségi, őshonos társadalom nem fogja eltűrni, hogy a migrációs hátterű közösségek, amelyek több gondot okoztak eddig a befogadó társadalmaknak, mint amennyi hasznot hajtottak, ne vegyék ki részüket a háborús erőfeszítésekből, hanem azokból kimaradva, a társadalmi integrációt gyakran elutasítva, a többségi társadalom nyugati kulturális és társadalmi normáit szintén elutasítva élvezzék a többségi társadalom teherviselése által nekik juttatott szociális ellátást.
Márpedig nem gondolom, hogy ezek a közösségek önként és dalolva állnának bele mondjuk a német háborús erőfeszítésekbe, önként és dalolva mennének sorozásra és alapkiképzésre, önként és dalolva vonulnának egy háborúba a Bundeswehr egyenruhájában az orosz pusztaságba, hogy elessenek új hazájukért.
Ez még gondot fog okozni a nyugat-európai társadalmaknak.
Ezzel az apokaliptikus perspektívával, a gazdasági csőd és a háborús fenyegetés rémével áll szemben a Fidesz—KDNP, a magyar kormány és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének kiegyensúlyozott, békepárti politikája. Szuverenista politikánk célja, hogy megőrizzük azt a stratégiai mozgásteret, amikor még mi hozhatunk döntéseket a saját érdekeink szerint és nem szorulunk bele egy nem biztos, hogy Magyarország és a magyar nép érdekeit szem előtt tartó uniós politikába.
Hétvégén választunk. Nem pártot, hanem sorsot. Nem csak magunknak, hanem gyerekeinknek és unokáinknak is. Az a feladatunk, hogy olyan országot hagyjunk magunk után gyermekeinkre, amelyben nekik még lesz választási lehetőségük. Hagyjuk, hogy majd utódaink döntsék el, hogy milyen országban szeretnének élni. Biztosítsuk nekik a stratégiai mozgásteret a döntéseik meghozatalához.
A szerző az MCC Migrációkutató Intézet főigazgatója
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP