Az európai progresszív baloldal felépített egy zárt álomvilágot – ez Elysium

Létrejött az a zárt álomvilág, az az Elysium, az a buborék, amelynek filozófiai hátterét olyan nyugati, progresszívnek tartott filozófiai irányzatok és társadalmi projektek fémjelezték, mint a genderideológia, az LMBTQ aktivizmus, a Woke, a méregzöld ideológia, vagy éppen az open society eszmerendszere.

Ebben az Elysiumban meggyőzték magukat, hogy Európának az a legfontosabb dolga, hogy megtanítsa a világnak, milyen is Európa, és milyen is a progresszív nyugati gondolkodás.

Ahelyett, hogy megtanítottuk volna Európának, hogy miként működik a világ, hogy a világot globális nagyhatalmi politikai érdekek és nem a progresszív filozófiai irányzatok vezérlik. Mert ahogy Walpole, őfelsége I. és II. György király miniszterelnöke, majd 1848-ban Palmerston is fogalmazott: „Őfelségének nincsenek ellenségei, Őfelségének barátai sincsenek. Őfelségének csak érdekei vannak.” Nem tanították meg Európának, hogy nem az az alternatív valóság vezérli a világot, amelyet gondosan felépítettek az Elysiumon belül, hanem egy sokkal racionálisabb világ vesz körül minket, amelyet nem a brüsszeli elit által istenített alapelvek vezérelnek. Csak ezt nem voltak hajlandóak tudomásul venni, és fordítva ültek a lovon.

Egy filmes hasonlattal élve: nem vették észre, hogy az európai progresszív zárt világ, a világ többi népe által amúgy dekadensnek tartott Elysium falain kívül más szabályok érvényesek, és ott az éhezők viadala folyik.

Ők nem a mi fennkölt elveink alapján rendezik be a világukat.