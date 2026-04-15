Az európai elemzők máris Donald Tuskhoz hasonlítják Magyar Pétert

„Természetesen megkönnyebbülés, hogy távozik egy kormány, amely évek óta aktívan szabotálta az EU-t” – mondta egy uniós tisztviselő a lapnak.

A különböző vélemények között egy átfogó remény érződik, hogy Magyar legalábbis lezárja Orbán vétókkal teli korszakát.

Brüsszelben abban is bíznak, hogy Budapest beáll a sorba azokban az ügyekben, amelyekben eddig nem tette.

Brüsszelhez való hozzáállása párhuzamot vonhat a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk hozzáállásával, aki 2023-ban azzal a jelszóval került hatalomra, hogy javítja a Varsó–Brüsszel kapcsolatokat és felszabadítja az EU-támogatások milliárdjait.

„Munkahipotézisem szerint Magyar Tuskhoz hasonló szerepet fog betölteni: felhagy a konfrontatív vétókkal, különösen Ukrajna ügyében” – mondja Nicolai von Ondarza, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) vezető kutatója, aki szerint például a migráció ügyében nem változtatja meg az Magyar az álláspontját.