emmanuel macron donald tusk európai unió Magyar Péter eu

Az európai elemzők máris Donald Tuskhoz hasonlítják Magyar Pétert

2026. április 15. 10:44

Az Euronews által megkérdezett szakértő szerint Magyar Péter hasonló európai politikát folytathat, mint Donald Tusk.



Az Euronews szerint a magyarországi hatalomváltás automatikusan megváltoztatja az Európai Unió hatalmi dinamikáját, amelyben Magyarország eddig akadályt jelentett Brüsszel vezetése számára. 

A lap szerint nem véletlenül voltak olyan lelkesek az uniós vezetők.

Emmanuel Macron arra buzdította Magyar Pétert, hogy „egyesítsék erőiket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében”, míg a spanyol Pedro Sánchez kijelentette, hogy az európai értékek győzedelmeskedtek. Az Euronews szerint Friedrich Merz kancellár volt a legőszintébb: elismerte, hogy „nagyon hálás és megkönnyebbült” az eredmények miatt, és megjósolta, hogy „mostantól könnyebb lesz”.

A lap szerint ugyan Orbán 16 éven át folyamatosan részt vett az EU-csúcstalálkozókon, a rengeteg üzenetben szinte teljesen figyelmen kívül hagyták. Megjegyzik: az olasz Giorgia Meloni és a cseh Andrej Babiš azon kevesek közé tartozott, akik kifejezetten tisztelettel adóztak a leköszönő miniszterelnöknek. „Tudom, hogy az ellenzékből is továbbra is a nemzetét fogja szolgálni” – mondta Meloni.

Lengyel minta

Természetesen megkönnyebbülés, hogy távozik egy kormány, amely évek óta aktívan szabotálta az EU-t” – mondta egy uniós tisztviselő a lapnak.

A különböző vélemények között egy átfogó remény érződik, hogy Magyar legalábbis lezárja Orbán vétókkal teli korszakát.

Brüsszelben abban is bíznak, hogy Budapest beáll a sorba azokban az ügyekben, amelyekben eddig nem tette. 

Brüsszelhez való hozzáállása párhuzamot vonhat a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk hozzáállásával, aki 2023-ban azzal a jelszóval került hatalomra, hogy javítja a Varsó–Brüsszel kapcsolatokat és felszabadítja az EU-támogatások milliárdjait. 

„Munkahipotézisem szerint Magyar Tuskhoz hasonló szerepet fog betölteni: felhagy a konfrontatív vétókkal, különösen Ukrajna ügyében” – mondja Nicolai von Ondarza, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) vezető kutatója, aki szerint például a migráció ügyében nem változtatja meg az Magyar az álláspontját. 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Welszibard
2026. április 15. 13:23
Peter Magyar megengedhetetlenül agresszív, durván sértegető és személyeskedő stílusa lehet, hogy tetszik néhány Tiszás fiatalnak és a Telex valamint a Partizán nevű Soros belpesti szócsőnek, de ez a kommunikációs stílus nem teszi alkalmassá arra, hogy képviselni tudja további 2,5 millió magyar állampolgár szavazó képviseletét. Peter Magyarnak ezen a diktatórikus, göbbelsi stílusán sürgősen változtatnia kell és tiszteletben kell tartania 2,5 millió magyar eltérő álláspontját. Ha erre nem képes, akkor arra sem képes, hogy képviselje az ország felének akaratát.
obi-wankenobi
2026. április 15. 12:54
"Az európai elemzők máris Donald Tuskhoz hasonlítják Magyar Pétert" Hát persze. Egyik kutya, másik eb. Videa/ And game feliratos
NewWorldOrder
2026. április 15. 12:49
A két véreskezû diktátor egymásra talált. R.I.P. Magyarország 2026 április 12. Megszületett a második Észak Korea 2026 április 23. Trónra lépett Kin Jong Péter diktátor. Világ sátánjai egyesültek!
nnjohn
2026. április 15. 12:35
Ergo Pojáca Peti egy brüsszeli csicska, amit hamarosan a Valóságban is prezentálni fog. És az a KIS SZUVERENITÁS, amit említett, hogy le kell mondanunk róla, az bizony valójában a teljes alávetettség minden téren !! És még azokban is, amikben az uniós alapszerződés egyertelműen nemzeti hatáskört ad meg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!