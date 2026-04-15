Az európai elemzők máris Donald Tuskhoz hasonlítják Magyar Pétert

Financial Times-információ: Magyar Péter nem kapja meg azt Von der Leyentől, amit Tusk igen
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
Az Euronews által megkérdezett szakértő szerint Magyar Péter hasonló európai politikát folytathat, mint Donald Tusk.
Az Euronews szerint a magyarországi hatalomváltás automatikusan megváltoztatja az Európai Unió hatalmi dinamikáját, amelyben Magyarország eddig akadályt jelentett Brüsszel vezetése számára.
A lap szerint nem véletlenül voltak olyan lelkesek az uniós vezetők.
Emmanuel Macron arra buzdította Magyar Pétert, hogy „egyesítsék erőiket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében”, míg a spanyol Pedro Sánchez kijelentette, hogy az európai értékek győzedelmeskedtek. Az Euronews szerint Friedrich Merz kancellár volt a legőszintébb: elismerte, hogy „nagyon hálás és megkönnyebbült” az eredmények miatt, és megjósolta, hogy „mostantól könnyebb lesz”.
A lap szerint ugyan Orbán 16 éven át folyamatosan részt vett az EU-csúcstalálkozókon, a rengeteg üzenetben szinte teljesen figyelmen kívül hagyták. Megjegyzik: az olasz Giorgia Meloni és a cseh Andrej Babiš azon kevesek közé tartozott, akik kifejezetten tisztelettel adóztak a leköszönő miniszterelnöknek. „Tudom, hogy az ellenzékből is továbbra is a nemzetét fogja szolgálni” – mondta Meloni.
„Természetesen megkönnyebbülés, hogy távozik egy kormány, amely évek óta aktívan szabotálta az EU-t” – mondta egy uniós tisztviselő a lapnak.
A különböző vélemények között egy átfogó remény érződik, hogy Magyar legalábbis lezárja Orbán vétókkal teli korszakát.
Brüsszelben abban is bíznak, hogy Budapest beáll a sorba azokban az ügyekben, amelyekben eddig nem tette.
Brüsszelhez való hozzáállása párhuzamot vonhat a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk hozzáállásával, aki 2023-ban azzal a jelszóval került hatalomra, hogy javítja a Varsó–Brüsszel kapcsolatokat és felszabadítja az EU-támogatások milliárdjait.
„Munkahipotézisem szerint Magyar Tuskhoz hasonló szerepet fog betölteni: felhagy a konfrontatív vétókkal, különösen Ukrajna ügyében” – mondja Nicolai von Ondarza, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) vezető kutatója, aki szerint például a migráció ügyében nem változtatja meg az Magyar az álláspontját.
Nyitókép: WOJTEK RADWANSKI
