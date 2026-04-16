Antiszemitizmus nyugaton: zsinagógagyújtogatókat fogtak Londonban

Brutális és aljas antiszemita támadást követtek el Londonban (VIDEÓ)
Az eset Magyarországon elképzelhetetlen volna, Nyugat-Európa nagyvárosaiban azonban mindennapos.
Egy londoni zsinagóga ellen megkísérelt gyújtogatás miatt két embert vettek őrizetbe a hatóságok. Az esetet a rendőrség antiszemitizmus miatt elkövetett gyűlölet-bűncselekményként kezeli. A támadás nem sokkal egy korábbi, zsidó mentőszolgálat elleni incidens után történt.
A londoni rendőrség két embert vett őrizetbe egy zsinagóga elleni támadás után, amelyet antiszemitizmus indíttatású bűncselekményként kezelnek. A Politico beszámolója szerint a gyanúsítottakat életveszélyt okozó gyújtogatás kísérlete miatt fogták el, és jelenleg is rendőrségi őrizetben vannak.
A hatóságok közlése alapján egy 47 éves nőt és egy 46 éves férfit tartóztattak le Watford térségében. A támadás a Finchley Reform zsinagóga ellen irányult London északnyugati részén, és a rendőrség szerint előre kitervelt akció lehetett.
A térfigyelő kamerák felvételein két, sötét ruhát és balaklavát viselő személy látható, akik éjfél után közelítették meg az épületet. A támadók két, feltételezhetően benzint tartalmazó üvegpalackot dobtak az ablakok közelébe, majd egy téglát is a zsinagóga falához vetettek. A palackok végül nem gyulladtak meg, így nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt.
A rendőrség az ügyet hivatalosan antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli. A Politico beszámolója szerint a hatóságok kiemelten kezelik az ilyen jellegű támadásokat, különösen a zsidó közösséget érintő incidensek esetében. Luke Williams nyomozóparancsnok hangsúlyozta:
Remélem, hogy a rendőrök gyors fellépése, amellyel azonosították és letartóztatták a két személyt, megnyugvást ad, és megmutatja, milyen komolyan vesszük az ilyen jellegű támadásokat.
A rendőrség közlése szerint a támadást csak reggel jelentették, amikor az intézmény munkatársai észlelték a történteket, ezt követően indult meg a nyomozás. A hatóságok rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőket.
A nyomozás során hangsúlyozták, hogy a cselekmény életveszélyt is okozhatott volna, még akkor is, ha végül nem történt robbanás vagy tűz.
Az eset különösen érzékenyen érinti a helyi közösséget, mivel nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban. Márciusban négy, a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszolgálathoz tartozó mentőautót gyújtottak fel London északnyugati részén.
Ezt is ajánljuk a témában
Az akkori ügyben több embert is elfogtak, köztük egy 17 éves fiút, és három személy ellen már vádat is emeltek gyújtogatás miatt. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs arra utaló bizonyíték, hogy a két eset között közvetlen kapcsolat lenne.
A hatóságok ennek ellenére megerősített rendőri jelenlétet rendeltek el Finchley térségében, és arra kérik a lakosokat, hogy minden gyanús körülményt jelentsenek.
A zsinagóga egyik vallási vezetője, Zoe Jacobs hangsúlyozta, hogy a közösség nem hagyja magát megfélemlíteni. A londoni polgármester, Sadiq Khan szintén reagált az esetre, és köszönetet mondott a rendőrség gyors fellépéséért, kiemelve, hogy az antiszemita indíttatású támadásokat a hatóságok kiemelt súllyal kezelik.
