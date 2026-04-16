Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
zsinagóga gyújtogatás antiszemitizmus London

Antiszemitizmus nyugaton: zsinagógagyújtogatókat fogtak Londonban

2026. április 16. 17:30

Egy londoni zsinagóga ellen megkísérelt gyújtogatás miatt két embert vettek őrizetbe a hatóságok. Az esetet a rendőrség antiszemitizmus miatt elkövetett gyűlölet-bűncselekményként kezeli. A támadás nem sokkal egy korábbi, zsidó mentőszolgálat elleni incidens után történt.

null

A londoni rendőrség két embert vett őrizetbe egy zsinagóga elleni támadás után, amelyet antiszemitizmus indíttatású bűncselekményként kezelnek. A Politico beszámolója szerint a gyanúsítottakat életveszélyt okozó gyújtogatás kísérlete miatt fogták el, és jelenleg is rendőrségi őrizetben vannak.

Gyújtogatási kísérlet történt egy imaház ellen, az ügyet antiszemitizmus indíttatású bűncselekményként kezelik.
Forrás: Toby Shepheard / AFP

A hatóságok közlése alapján egy 47 éves nőt és egy 46 éves férfit tartóztattak le Watford térségében. A támadás a Finchley Reform zsinagóga ellen irányult London északnyugati részén, és a rendőrség szerint előre kitervelt akció lehetett.

A térfigyelő kamerák felvételein két, sötét ruhát és balaklavát viselő személy látható, akik éjfél után közelítették meg az épületet. A támadók két, feltételezhetően benzint tartalmazó üvegpalackot dobtak az ablakok közelébe, majd egy téglát is a zsinagóga falához vetettek. A palackok végül nem gyulladtak meg, így nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt.

Az antiszemitizmus miatt indított nyomozás részletei

A rendőrség az ügyet hivatalosan antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli. A Politico beszámolója szerint a hatóságok kiemelten kezelik az ilyen jellegű támadásokat, különösen a zsidó közösséget érintő incidensek esetében. Luke Williams nyomozóparancsnok hangsúlyozta:

Remélem, hogy a rendőrök gyors fellépése, amellyel azonosították és letartóztatták a két személyt, megnyugvást ad, és megmutatja, milyen komolyan vesszük az ilyen jellegű támadásokat.

A rendőrség közlése szerint a támadást csak reggel jelentették, amikor az intézmény munkatársai észlelték a történteket, ezt követően indult meg a nyomozás. A hatóságok rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőket.

A nyomozás során hangsúlyozták, hogy a cselekmény életveszélyt is okozhatott volna, még akkor is, ha végül nem történt robbanás vagy tűz.

Korábbi támadások növelik a feszültséget

Az eset különösen érzékenyen érinti a helyi közösséget, mivel nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban. Márciusban négy, a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszolgálathoz tartozó mentőautót gyújtottak fel London északnyugati részén.

Az akkori ügyben több embert is elfogtak, köztük egy 17 éves fiút, és három személy ellen már vádat is emeltek gyújtogatás miatt. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs arra utaló bizonyíték, hogy a két eset között közvetlen kapcsolat lenne. 

A hatóságok ennek ellenére megerősített rendőri jelenlétet rendeltek el Finchley térségében, és arra kérik a lakosokat, hogy minden gyanús körülményt jelentsenek.

A zsinagóga egyik vallási vezetője, Zoe Jacobs hangsúlyozta, hogy a közösség nem hagyja magát megfélemlíteni. A londoni polgármester, Sadiq Khan szintén reagált az esetre, és köszönetet mondott a rendőrség gyors fellépéséért, kiemelve, hogy az antiszemita indíttatású támadásokat a hatóságok kiemelt súllyal kezelik.

Nyitókép: Toby Shepheard / AFP

gullwing
2026. április 16. 17:51
Nálunk ilyen eddig nem volt... Eddig. Kíváncsi leszek hogy a balos zsidók képesek lesznek megvédeni magukat... Mert a tiszahorda a kisnyilasokkal nem fogja...
MiHazank2030
2026. április 16. 17:44
Budapesten is rossz lesz a zsidóknak, miután Magyar Péter végrehajtotta Brüsszel migrációs paktumát.
