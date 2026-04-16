Antiszemitizmus nyugaton: zsinagógagyújtogatókat fogtak Londonban

A londoni rendőrség két embert vett őrizetbe egy zsinagóga elleni támadás után, amelyet antiszemitizmus indíttatású bűncselekményként kezelnek. A Politico beszámolója szerint a gyanúsítottakat életveszélyt okozó gyújtogatás kísérlete miatt fogták el, és jelenleg is rendőrségi őrizetben vannak.

Gyújtogatási kísérlet történt egy imaház ellen, az ügyet antiszemitizmus indíttatású bűncselekményként kezelik.

A hatóságok közlése alapján egy 47 éves nőt és egy 46 éves férfit tartóztattak le Watford térségében. A támadás a Finchley Reform zsinagóga ellen irányult London északnyugati részén, és a rendőrség szerint előre kitervelt akció lehetett.