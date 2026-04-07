A tomboló háborúk és energiaárak közepette a németek még mindig a klímasemlegességben látják a megoldást

2026. április 07. 13:31

A 8 milliárd eurós klímacsomag senkinek sem nyerte el a tetszését: a gazdasági szakemberek szerint túl költséges, a környezetvédők szerint nem elég zöld.

2026. április 07. 13:31
null

Nem sokkal az iráni háború kitörése után a német kormány új klímacsomagot fogadott el. A csomag célja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mellett a fosszilis energiahordozók importját is mérsékeljék. A közel-keleti konfliktus miatt megemelkedő energiaárak különösen érzékenyen érintették a már egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő német gazdaságot. Az új klímavédelmi programot több kritika is érte, többek között a német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) részéről, amely azt kifogásolja, hogy a kezdeményezés további költségeket ró a gazdaságra. 

Ezt is ajánljuk a témában

A megújulóenergia-iparági szervezetek és a környezetvédők szerint viszont messze nem elegendőek a kormányzat konkrét célkitűzései.

A program összesen 67 intézkedést tartalmaz, amelyek 2027–2030 közötti megvalósítására 8 milliárd eurós keret különítettek el a német költségvetésből. A kormány arra számít, hogy az új programnak köszönhetően 2030-ra további 27,1 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el, amivel 65 százalékkal csökkentenék a kibocsátást az 1990-es szinthez képest. Ugyanakkor a 2045-re kitűzött klímasemlegességi cél továbbra is bizonytalan, mivel Németország jelenlegi kibocsátása 48 százalékkal alacsonyabb az 1990-es szinthez képest, így a hátralévő időszakban jelentős további csökkentésre van szükség. Ráadásul a jelenlegi eredményt is jelentős versenyképességi visszaeséssel sikerült csak elérni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A csomag fő célja a klímasemlegesség mellett az energiafelhasználás rövidtávú csökkentése. A németek várakozásai szerint 2030-ra a földgázfogyasztás közel 7 milliárd köbméterrel, a benzinfelhasználás pedig 4 milliárd literrel mérséklődhet, amitől jelentős pénzügyi megtakarítást is remélnek.

A fosszilis energiahordozók elhagyása mellett kiemelt szerepet kap a szárazföldi szélerőművek kapacitásának bővítése, amitől szintén az importfüggőség csökkentését várják.

A program fogadtatása egyelőre vegyes, csak abban van egyetértés, hogy senkinek sem nyerte el a tetszését. A gazdasági szereplők túl költségesnek tartják, a környezetvédők szerint viszont nem elég ambiciózus. 

A független szakértők is úgy vélik, hogy az intézkedések valószínűleg nem elegendők a kitűzött klímacélok eléréséhez, és a kormány túlbecsüli a várható hatásokat.

Nyyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 




 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. április 07. 16:41
re: Dixtroy "Nekem erős a gyanúm, hogy a Nap, a Föld, és a Hold egymáshoz képest elfoglalt pozíciója adja az alapdolgot, a Föld a Nap körül éppen hol tart az elliptikus pályán, mi a dőlésszöge, ..." Ez az évszakváltozás!
Dixtroy
2026. április 07. 16:17
"falcatus-2 2026. április 07. 14:29 Ki, mikor, hol tagadta a klímaváltozást? Akár itt, akár máshol." A "klímaváltozás" egy ciklikus jelenség, de egyszerű függvényekkel nem leírható, viszont a periódusai felismerhetők. Még ebben is hazudnak. Nekem erős a gyanúm, hogy a Nap, a Föld, és a Hold egymáshoz képest elfoglalt pozíciója adja az alapdolgot, a Föld a Nap körül éppen hol tart az elliptikus pályán, mi a dőlésszöge, a Hold éppen kitakarta, vagy nem volt jelen, vagy mennyi felhő volt, a terület albedoja, kb ezek adják az alapját, és mivel egyik keringési idő sem állandó, csak átlagolt, ahogy a többi paraméter is változik, a kis különbségek összeadódásából fakad az egész ramazuri. Az ember által kifingott széndioxidnak nincsen köze, mennyisége minimális egy vulkáni tevékenységhez képest, ezzel baszkodni tuti tévút, főleg ha az eu az egész kibocsátás 4%-a felett diszponál. Ez a klímasemlegesség oltári nagy baromság.
Dixtroy
2026. április 07. 16:07
"A csomag fő célja a klímasemlegesség" Ezek a barom libsik tényleg álomvilágban élnek, mintha a képzeletbeli széndioxid probléma lenne a központi nagy kérdés. Ég a ház, tolvajok viszik a cuccot az alsó szinten, ezek meg azon filóznak, hogy az ekrü szoknya slankít jobban, vagy a barack szájfény.
neszteklipschik
2026. április 07. 15:10
Ja, majd hidrogén meghajtású zöld tankokkal fogtok Moszkva felé vonulni, ugye hülyék? 😂😂😂
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!