A tomboló háborúk és energiaárak közepette a németek még mindig a klímasemlegességben látják a megoldást

A csomag fő célja a klímasemlegesség mellett az energiafelhasználás rövidtávú csökkentése. A németek várakozásai szerint 2030-ra a földgázfogyasztás közel 7 milliárd köbméterrel, a benzinfelhasználás pedig 4 milliárd literrel mérséklődhet, amitől jelentős pénzügyi megtakarítást is remélnek.

A fosszilis energiahordozók elhagyása mellett kiemelt szerepet kap a szárazföldi szélerőművek kapacitásának bővítése, amitől szintén az importfüggőség csökkentését várják.

A program fogadtatása egyelőre vegyes, csak abban van egyetértés, hogy senkinek sem nyerte el a tetszését. A gazdasági szereplők túl költségesnek tartják, a környezetvédők szerint viszont nem elég ambiciózus.

A független szakértők is úgy vélik, hogy az intézkedések valószínűleg nem elegendők a kitűzött klímacélok eléréséhez, és a kormány túlbecsüli a várható hatásokat.

