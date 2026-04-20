„A robotok nem véreznek el” – Ukrajna katonák helyett gépeket vet be a harctéren

Az ukránok már nemcsak a levegőben, hanem a földön is drónokat vetnek be – írja a CNN.

Az ukránok már egyi ideje elkezdtek kísérletezni földi drónokkal – távirányítású, kerekeken vagy lánctalpakon haladó járművekkel – és földi robotrendszerekkel. Ezeket eredetileg főként a sebesültek evakuálására és a csapatok utánpótlására használták, de egyre inkább harci támadási feladatok végrehajtására is.