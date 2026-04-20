Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

robot volodimir zelenszkij földi drónok drón ukrajna

„A robotok nem véreznek el” – Ukrajna katonák helyett gépeket vet be a harctéren

Eljött a „földi drónok” ideje.

2026. április 20. 12:31
Az ukránok már nemcsak a levegőben, hanem a földön is drónokat vetnek be – írja a CNN. 

Az ukránok már egyi ideje elkezdtek kísérletezni földi drónokkal – távirányítású, kerekeken vagy lánctalpakon haladó járművekkel – és földi robotrendszerekkel. Ezeket eredetileg főként a sebesültek evakuálására és a csapatok utánpótlására használták, de egyre inkább harci támadási feladatok végrehajtására is. 

A szárazföldi drónokat sokkal nehezebb észlelni és elfogni, mint a nagyobb katonai járműveket. 

Légi társaikkal összehasonlítva minden időjárási körülmény között működhetnek, és sokkal nagyobb terhet tudnak szállítani. Ezenkívül tartósabbak és sokkal hosszabb az akkumulátoruk élettartama. 

Tavaly év végén a Harmadik Hadtest, amelyhez a Harmadik Önálló Rohamdandár is tartozik, közölte, hogy egy géppuskával felszerelt szárazföldi robotnak sikerült 45 napig feltartóztatnia az orosz előrenyomulást, miközben csak könnyű karbantartásra és kétnaponta egy akkumulátor-feltöltésre volt szüksége.

Zelenszkij a múlt héten azt nyilatkozta, hogy az a jelenlegi cél: 

már 2026-ban a gyalogság harmadát drónokkal és robotokkal cseréljék le.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy a drónok és robotok csak az elmúlt három hónapban több mint 22 000 bevetést hajtottak végre.

Egy CNN-nek nyilatkozó katonai szakértő elmondta: a földi drónok valószínűleg nehezen tudnák ténylegesen megtartani a területeket, és ezt ahhoz hasonlította, mintha gyalogsági támogatás nélkül használnának tankokat. 

De most „rendszeresen megmentik a katonák életét sebesültek evakuálásakor, veszélyes utánpótlási küldetések során, aknamentesítéskor és egyre gyakrabban harci helyzetekben is” – mondta.

Nyitókép: Florent VERGNES / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 20. 14:56
a dronokat vallrol indithato granatvetovel ki lehet gittelni
Krupp Skya
2026. április 20. 14:04 Szerkesztve
És a zsebórát ki szedi össze? Erőszakoskodni a polgári lakosággal meg mű fasz fog meg zongorázni is?
esvany-0
2026. április 20. 13:33
Zelenszkijt is rég le kellett volna cserélni egy robotra. Elvégre villanyzongora is van már vagy 95 éve...
Wastelander2281
2026. április 20. 13:33
Nyomassátok csak az ukrán hazug propagandát ez kell a magyar népnek tőletek a "nemzeti" meg "jobboldali" sajtótól!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!