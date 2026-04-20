„A robotok nem véreznek el” – Ukrajna katonák helyett gépeket vet be a harctéren

Terminátor-sereggel erősít Ukrajna, emberek helyett robotokkal verték vissza az oroszokat – diadalittas beszédet mondott Zelenszkij
„A jövő itt van, és Ukrajna írja.”
Eljött a „földi drónok” ideje.
Az ukránok már nemcsak a levegőben, hanem a földön is drónokat vetnek be – írja a CNN.
Az ukránok már egyi ideje elkezdtek kísérletezni földi drónokkal – távirányítású, kerekeken vagy lánctalpakon haladó járművekkel – és földi robotrendszerekkel. Ezeket eredetileg főként a sebesültek evakuálására és a csapatok utánpótlására használták, de egyre inkább harci támadási feladatok végrehajtására is.
A szárazföldi drónokat sokkal nehezebb észlelni és elfogni, mint a nagyobb katonai járműveket.
Légi társaikkal összehasonlítva minden időjárási körülmény között működhetnek, és sokkal nagyobb terhet tudnak szállítani. Ezenkívül tartósabbak és sokkal hosszabb az akkumulátoruk élettartama.
„A jövő itt van, és Ukrajna írja.”
Tavaly év végén a Harmadik Hadtest, amelyhez a Harmadik Önálló Rohamdandár is tartozik, közölte, hogy egy géppuskával felszerelt szárazföldi robotnak sikerült 45 napig feltartóztatnia az orosz előrenyomulást, miközben csak könnyű karbantartásra és kétnaponta egy akkumulátor-feltöltésre volt szüksége.
Zelenszkij a múlt héten azt nyilatkozta, hogy az a jelenlegi cél:
már 2026-ban a gyalogság harmadát drónokkal és robotokkal cseréljék le.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy a drónok és robotok csak az elmúlt három hónapban több mint 22 000 bevetést hajtottak végre.
Egy CNN-nek nyilatkozó katonai szakértő elmondta: a földi drónok valószínűleg nehezen tudnák ténylegesen megtartani a területeket, és ezt ahhoz hasonlította, mintha gyalogsági támogatás nélkül használnának tankokat.
De most „rendszeresen megmentik a katonák életét sebesültek evakuálásakor, veszélyes utánpótlási küldetések során, aknamentesítéskor és egyre gyakrabban harci helyzetekben is” – mondta.
Nyitókép: Florent VERGNES / AFP
